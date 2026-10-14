Tidak ada keraguan bahwa pemain paling menonjol pada pekan tersebut adalah Moussa Adam, bintang Al Ahli, yang membawa timnya melesat ke peringkat kedua klasemen Liga Joy Pro, setelah kemenangan atas Al Wehda dengan skor 2-1.

Keberhasilan Moussa membawa klub asal Jeddah itu meraih kemenangan patut diapresiasi, meski menjalani babak kedua pertandingan hampir seluruhnya hanya dengan 10 pemain, setelah Mohammed Al Malki diusir keluar pada menit ke-50 pertandingan.

Pemain muda tersebut mencetak dua gol Al Ahli pada menit ke-6 dan ke-44, namun yang patut diperhatikan bukan hanya kedua gol itu, melainkan cara ia mencetaknya.

Adam adalah pemain yang memimpin serangan dari sisi kanan pada gol pertama, dengan memanfaatkan kemampuan individunya, sebelum memanfaatkan bola yang sampai kepadanya di depan gawang untuk mencetak gol.

Sementara pada gol kedua, talenta Al Ahli itu bergerak dengan sangat baik, menerima bola terobosan yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper, sebelum menceploskan bola ke dalam gawang.

Dengan demikian, Moussa Adam telah mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut di Liga Joy Pro, di mana ia hanya gagal mencetak gol pada pekan pertama, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 6.