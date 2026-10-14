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Dipimpin sang penyihir Al Ahly: 5 bintang terbaik pada pekan keenam Liga Elite Joy

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Taawoun U21
Al Fateh U21
Arab Saudi

Talenta-talenta yang bersinar di Liga Saudi U-21

Pekan keenam Dawri Joy Elite (Liga Saudi U-21) menampilkan kilau sejumlah talenta muda, yang membawa tim-tim mereka meraih hasil positif dengan kemampuan individu yang menonjol.

Meski pada pekan keenam hanya digelar 8 pertandingan, dengan 4 laga lainnya ditunda, hal itu tidak mengurangi jumlah talenta yang mencuri perhatian pada pekan tersebut.

  • Moussa Adam: Pesulap Al Ahly

    Tidak ada keraguan bahwa pemain paling menonjol pada pekan tersebut adalah Moussa Adam, bintang Al Ahli, yang membawa timnya melesat ke peringkat kedua klasemen Liga Joy Pro, setelah kemenangan atas Al Wehda dengan skor 2-1.

    Keberhasilan Moussa membawa klub asal Jeddah itu meraih kemenangan patut diapresiasi, meski menjalani babak kedua pertandingan hampir seluruhnya hanya dengan 10 pemain, setelah Mohammed Al Malki diusir keluar pada menit ke-50 pertandingan.

    Pemain muda tersebut mencetak dua gol Al Ahli pada menit ke-6 dan ke-44, namun yang patut diperhatikan bukan hanya kedua gol itu, melainkan cara ia mencetaknya.

    Adam adalah pemain yang memimpin serangan dari sisi kanan pada gol pertama, dengan memanfaatkan kemampuan individunya, sebelum memanfaatkan bola yang sampai kepadanya di depan gawang untuk mencetak gol.

    Sementara pada gol kedua, talenta Al Ahli itu bergerak dengan sangat baik, menerima bola terobosan yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper, sebelum menceploskan bola ke dalam gawang.

    Dengan demikian, Moussa Adam telah mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut di Liga Joy Pro, di mana ia hanya gagal mencetak gol pada pekan pertama, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 6.

  • Abdulmajid Al-Sharif

    Sama seperti pekan lalu, Abdulmajeed Al-Sharif, bintang Al-Taawoun, kembali merebut perhatian besar pada pekan keenam Liga Joy Elite.

    Al-Sharif mencetak dua gol yang membawa Al-Taawoun menang 5-4 atas Al-Khaleej, dalam laga paling menegangkan musim ini di Liga Arab Saudi U-21.

    Bintang Al-Taawoun itu mengulang apa yang dilakukannya pada pekan lalu, ketika ia juga mencetak dua gol, namun dalam kekalahan 3-4 dari Al-Riyadh.

    Abdulmajeed Al-Sharif berhasil menjadikan dirinya bintang nomor satu Al-Taawoun hanya dalam dua pekan, sekaligus menggeser posisi Yousef Al-Salem yang sebelumnya mencetak ketiga gol tim pada dua pekan pertama.

  • Mohannad Al Jizani

    Pekan keenam menjadi saksi munculnya bintang baru pada musim ini di Liga Elite Joy, khususnya bersama Al-Qadsiah, saat menghadapi Al-Ansar di Madinah.

    Al-Qadsiah berhasil memenangi pertandingan tersebut, berkat pemain mudanya Muhannad Al-Jizani yang mencetak dua gol sehingga membawa timnya menang 2-1 atas Al-Ansar.

    Yang mengejutkan, inilah kali pertama Al-Jizani mencetak gol pada musim ini, sehingga ia bergabung dengan deretan bintang yang menunjukkan kesuksesan bersama Al-Qadsiah, seperti Basel Al-Abadi dan Fahad Al-Shamri.

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  • Ammar Al-Ghamdi

    Berbicara soal performa gemilang, nama Ammar Al-Ghamdi, striker Al-Ittihad, selalu ikut disebut. Ia terus bersinar dengan jelas pada musim ini di Liga Elite Joy.

    Kali ini Al-Ghamdi tampil menonjol dalam laga sulit melawan Al-Khaleej, pertandingan yang tidak bisa dipecahkan oleh tim asal Jeddah itu kecuali dengan memanfaatkan kemampuan luar biasa striker mudanya tersebut.

    Ammar Al-Ghamdi mencetak satu-satunya gol Al-Ittihad yang membuat mereka merebut tiga poin dan mempertahankan posisi puncak klasemen, meski terus dibayangi tetangga sekaligus rival tradisional, Al-Ahli.

    Gol itu seperti biasa tercipta melalui kaki kiri ajaib Al-Ghamdi, ketika ia sukses mengubah peluang tete-a-tete dengan kiper Al-Khaleej menjadi gol dengan sangat cemerlang.

    Dengan demikian, Al-Ghamdi telah mencetak gol dalam lima pertandingan berturut-turut, sehingga mencapai gol ketujuhnya pada musim ini di Liga Elite Joy, dan bersaing ketat dalam perebutan gelar top skor kompetisi.

  • Jefferson Ramos

    Meski Al Fateh kehilangan posisi runner-up di tabel klasemen Liga Saudi U-21, striker mereka asal Tanjung Verde, Jefferson Ramos, tidak kehilangan ketajamannya.

    Ramos mencetak gol kedua Al Fateh dalam hasil imbang 2-2 melawan Al Najma, meski sempat unggul dua gol tanpa balas pada 55 menit pertama.

    Ramos mencetak gol tersebut dengan cara yang menunjukkan kemampuan mencetak golnya yang tinggi, di mana ia menerima umpan silang dan menyambutnya dengan sundulan ke dalam gawang.

    Striker asal Afrika itu melanjutkan penampilan gemilangnya di Liga Saudi U-21, di mana gol tersebut menjadi yang ketujuh baginya pada musim ini, sehingga ia bersaing kuat dalam perebutan gelar top skor.