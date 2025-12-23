Daftar Lengkap Ayah Dan Anak Di Liga Primer Inggris: Dari Dinasti Schmeichel Hingga Fletcher

Liga Primer Inggris terus menjadi panggung bagi lahirnya dinasti sepakbola keluarga. Fenomena ayah dan anak yang sama-sama sukses menembus kasta tertinggi sepakbola Inggris kini semakin marak terjadi. Terbaru, debut Jack Fletcher bersama Manchester United saat melawan Aston Villa menambah panjang daftar eksklusif ini menjadi genap 30 pasangan.

Jack Fletcher, yang baru berusia 18 tahun, mengikuti jejak ayahnya, Darren Fletcher, yang merupakan legenda Manchester United dengan koleksi lima gelar Liga Primer. Momen ini bukan hanya sentimental bagi keluarga Fletcher, tetapi juga menegaskan keberhasilan sistem regenerasi pemain di Inggris. Bakat yang diwariskan, ditambah dengan didikan profesional sejak dini, membuat para "anak emas" ini mampu bersaing di level tertinggi.

Namun, tidak semua anak hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Beberapa nama seperti Kasper Schmeichel dan Erling Haaland justru berhasil mengukir sejarah mereka sendiri, bahkan melampaui pencapaian sang ayah dalam beberapa aspek. Ada pula keluarga yang mengirimkan lebih dari satu anak ke Liga Primer, seperti keluarga Wright dan Potts, yang menjadikan sepakbola sebagai bisnis keluarga yang sangat sukses.

GOAL menyajikan ulasan mendalam dan daftar lengkap seluruh pasangan ayah dan anak yang pernah bermain di era Liga Primer. Data ini mencakup statistik penampilan mereka, menyoroti siapa yang berhasil melampaui sang ayah dan siapa yang masih merintis karier.