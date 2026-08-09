Bursa transfer Paris Saint-Germain tampaknya berjalan dengan tenang, namun kesan yang bertolak belakang dengan kenyataan ini justru menjadi bukti terbaik atas kerja apik yang dilakukan Luis Enrique dan Luis Campos.

Sejak kedatangan Enrique, PSG berhenti mendatangkan bintang dengan biaya berapa pun, dan sebagai gantinya mulai merekrut pemain yang dapat memperbaiki tim dengan nominal yang wajar.

Dalam kerangka ini, Paris Saint-Germain bekerja pada musim panas ini. Klub Prancis itu telah menemukan tujuan bagi para pemain yang tidak masuk dalam rencana Enrique, sekaligus berhasil menjual mereka dengan nominal yang bagus.

Gonzalo Ramos hijrah ke Milan, sementara Randal Kolo Muani pergi ke Juventus, dan Kang-in Lee pindah ke Atletico Madrid, sedangkan Nuno Mendes pergi ke Lyon. Adapun dari sisi pemain yang datang, Paris Saint-Germain baru mengumumkan perekrutan Magnes Akliouche dari Monaco, dan Lucas Digne dari Aston Villa, ditambah Alessandro Longoni dalam kesepakatan transfer bebas.

Prancis menanti kedatangan Ferran Torres, penyerang Barcelona, yang telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan klub Prancis tersebut.

Surat kabar "Sport" menyebutkan dalam laporannya bahwa kedatangan Torres yang berpeluang besar terjadi menyembunyikan sebuah kesepakatan besar lain yang tengah digarap Luis Campos, yaitu pemain Belgia Mika Godts, bintang Ajax.