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St. Louis Cardinals v New York YankeesGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dimasak dengan api kecil: Torres menyembunyikan transfer besar untuk Paris

Transfers
M. Godts
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Ajax
Spanyol
Prancis

Bursa transfer Paris Saint-Germain tampaknya berjalan dengan tenang, namun kesan yang bertolak belakang dengan kenyataan ini justru menjadi bukti terbaik atas kerja apik yang dilakukan Luis Enrique dan Luis Campos. 

Sejak kedatangan Enrique, PSG berhenti mendatangkan bintang dengan biaya berapa pun, dan sebagai gantinya mulai merekrut pemain yang dapat memperbaiki tim dengan nominal yang wajar.

Dalam kerangka ini, Paris Saint-Germain bekerja pada musim panas ini. Klub Prancis itu telah menemukan tujuan bagi para pemain yang tidak masuk dalam rencana Enrique, sekaligus berhasil menjual mereka dengan nominal yang bagus.

Gonzalo Ramos hijrah ke Milan, sementara Randal Kolo Muani pergi ke Juventus, dan Kang-in Lee pindah ke Atletico Madrid, sedangkan Nuno Mendes pergi ke Lyon. Adapun dari sisi pemain yang datang, Paris Saint-Germain baru mengumumkan perekrutan Magnes Akliouche dari Monaco, dan Lucas Digne dari Aston Villa, ditambah Alessandro Longoni dalam kesepakatan transfer bebas.

Prancis menanti kedatangan Ferran Torres, penyerang Barcelona, yang telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan klub Prancis tersebut. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan dalam laporannya bahwa kedatangan Torres yang berpeluang besar terjadi menyembunyikan sebuah kesepakatan besar lain yang tengah digarap Luis Campos, yaitu pemain Belgia Mika Godts, bintang Ajax.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-NIJMEGENAFP

    Goodwood tidak memiliki pengaruh media yang sama seperti Torres

    Winger asal Belgia itu jelas tidak memiliki pengaruh media seperti yang dimiliki Ferran Torres, yang berubah menjadi bintang besar setelah mencetak gol yang mempersembahkan gelar Piala Dunia bagi Spanyol.

    Pada saat Torres berubah menjadi bintang sesungguhnya di tanah Amerika, pemain Ajax itu masih menerima kenyataan bahwa dirinya tidak mendapat panggilan dari Rudi Garcia untuk bergabung dengan lini serang timnas Belgia, tetapi panggilan dari Paris Saint-Germain telah benar-benar tiba.

    Menurut apa yang berhasil dipastikan oleh surat kabar Sport, Godts sudah sangat dekat untuk pindah ke Paris dengan nilai sekitar 60 juta euro.

    Winger Belgia itu berusia 21 tahun, memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan, bermain dengan kaki terbaliknya di sisi kiri, dan menonjol dengan kemampuannya menggiring bola serta melewati lawan dalam duel satu lawan satu, di samping visi lapangannya yang baik. Ia juga memiliki fleksibilitas taktis, karena mampu bermain di posisi mana pun di lini serang tiga penyerang, sebuah syarat yang hampir menjadi keharusan untuk bergabung dengan lini serang pelatih asal Spanyol tersebut.

    Pemain Belgia itu datang dari sebuah musim yang mempersembahkan angka-angka kuat di Belanda, setelah mencetak 17 gol dan menyumbang 15 assist dalam 44 pertandingan di seluruh kompetisi.

    Kini Godts telah siap menjalani langkah kompetitif yang lebih besar, dan bekerja di bawah kepemimpinan seorang pelatih yang telah membuktikan, melalui caranya menangani Kvaratskhelia, Doué, dan Ousmane Dembélé, bahwa ia pandai bekerja dengan para pemain lini serang.

    Dan jika tidak terjadi hal darurat apa pun, Godts bisa saja tiba di Paris Saint-Germain, bahkan sebelum Ferran Torres.

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