Dilempari Benda Keras Oleh Fans, Eks Kiper Manchester City Ederson Balas Di Instagram Dengan Nada Menantang!

Kedatangan Ederson di Turki menandai akhir dari sebuah era di City. Setelah delapan musim gemilang di bawah Pep Guardiola, penjaga gawang Brasil tersebut meninggalkan Premier League sebagai salah satu kiper paling berprestasi. Warisannya termasuk enam gelar liga, 18 trofi utama, dan 122 clean sheet dalam 276 penampilan, catatan yang meneguhkan posisinya di antara yang hebat di era modern.

Kepergiannya terjadi di tengah transisi di City. Dengan kedatangan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain dan promosi James Trafford ke status pilihan kedua, Ederson memilih tantangan baru. Fenerbahce membayar sekitar €14 juta untuk mendapatkan tandatangannya, menandatangani kontrak tiga tahun. Sejak debutnya pada September 2025, dia telah membawa ketenangan dan kepemimpinan ke tim yang berambisi untuk sukses di tingkat domestik dan Eropa.

Di Turki, pemain berusia 32 tahun itu dengan cepat menjadi kekuatan stabil, membantu Fenerbahce meraih empat clean sheet dalam delapan pertandingan pertamanya dan membimbing lini pertahanan yang sebelumnya dikritik karena inkonsistensi. Kehadiran tenangnya dan jangkauan umpannya telah mendapatkan pujian dari rekan setim dan media Turki, membuktikan bahwa kelas, bahkan jauh dari Manchester, tetap abadi.