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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dilema Catalan: Rodri Menempatkan Flick dalam Kesulitan Menghadapi Paris

FEATURES
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
H. Flick
Rodri
Prancis
Spanyol

Hansi Flick, pelatih Barcelona, menghadapi dilema jelang lawatan ke markas Paris Saint-Germain, akibat absennya Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa absennya trio Barca itu membuat tim hanya memiliki pilihan terbatas di lini pertahanan, serta memaksa pelatih asal Jerman tersebut mencari solusi untuk melengkapi lini belakang.

Di antara solusi tersebut, menonjol sebuah opsi yang pernah ia tempuh pada menit-menit akhir pertandingan melawan Real Betis, yakni menurunkan Rodri di jantung pertahanan.

Namun, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa Rodri telah menjadi elemen inti dalam sistem permainan tim. Kemampuan Rodri dalam mengatur sirkulasi bola, mengatasi tekanan lawan, serta mengendalikan tempo pertandingan merupakan salah satu kekuatan utama Barcelona di awal musim ini.

Mengembalikannya ke lini belakang memang bisa menjadi solusi bagi kebutuhan mendesak, tetapi hal itu juga akan menjauhkannya dari area di mana ia memberikan pengaruh terbesar terhadap penampilan tim.

Keputusan ini akan sangat bergantung pada sejauh mana perkembangan kondisi Gerard Martin, yang mengakhiri pertandingan melawan Real Betis dengan mengalami pembengkakan pada tumitnya akibat terkena pukulan keras, namun ia tetap bergabung dalam skuad yang berangkat ke Paris.

Jika Gerard mampu bermain berdampingan dengan Pau Cubarsi di jantung pertahanan, Flick bisa mempertahankan Rodri di lini tengah. Namun, apabila sang pemain belum sepenuhnya siap, pelatih harus mempertimbangkan kemungkinan memanfaatkan jasa Rodri untuk mengisi posisi yang sempat ia mainkan secara sementara dalam beberapa pertandingan, ketika tim terpaksa menuntaskan laga dengan sepuluh pemain setelah salah satu pemainnya diusir keluar lapangan.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rodri: Lebih dari Sekadar Gelandang

    Angka-angka membantu memahami alasan keraguan Flick sebelum mengubah posisi Rodri. Dalam laga melawan Getafe, Rodri menuntaskan 119 umpan dari 124 yang dicobanya, dengan tingkat keberhasilan mencapai 96%, selama 71 menit keikutsertaannya.

    Penampilan Rodri turut berperan dalam memaksakan dominasi kolektif Barcelona atas jalannya pertandingan, karena tim menguasai bola sebesar 83%, angka penguasaan tertinggi yang diraih Barcelona selama periode Hansi Flick menukangi tim.

    Pengaruh Rodri juga terlihat jelas dalam kemenangan atas Galatasaray, ketika ia bermain penuh selama 90 menit. Barcelona menang dengan skor 4-1 dan menguasai bola sebesar 71%, setelah menuntaskan 632 umpan dari 694 percobaan.

    Sekali lagi, Rodri menjalankan peran sebagai penghubung di lini tengah, dan membantu tim melewati tekanan lawan serta menemukan jalur-jalur berbeda untuk membawa bola ke depan.

    Absennya sejumlah pemain belakang membuka pintu bagi penempatan Rodri di jantung pertahanan, tetapi Flick berisiko kehilangan salah satu sosok terpenting di balik dominasi penguasaan bola Barcelona jika menjauhkannya dari lini tengah.

    Laga terakhir di liga menegaskan pentingnya Rodri dengan lebih jelas. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 5-2 atas Real Betis, mencetak gol pertamanya dengan seragam Barcelona, serta kembali menonjol lewat perannya dalam membangun serangan.

    Ia menuntaskan 126 umpan dengan tingkat keberhasilan mencapai 98%, di samping menciptakan dua peluang, dan menuntaskan seluruh sepuluh umpan panjang yang dicobanya.

    Konsistensinya juga tercermin dalam angka-angka keseluruhan musim ini, karena ia memuncaki daftar pemain lini tengah di Liga Spanyol dalam hal akurasi umpan, dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%.

    Pentingnya akurasi ini tidak hanya terbatas pada mempertahankan penguasaan bola, tetapi juga mencakup mempermudah pengeluaran bola dari belakang, menghubungkan antarlini dengan para pemain menyerang, serta menentukan momen yang tepat untuk mempercepat atau memperlambat tempo permainan.

    Pentingnya Rodri dalam gaya bermain ini menjadi semakin jelas ketika melihat angka-angka kolektif tim. Barcelona memuncaki Liga Spanyol dalam hal penguasaan bola, dengan rata-rata mencapai 70,1%, unggul jauh atas Villarreal yang rata-rata penguasaan bolanya 60,6%, dan Atletico Madrid dengan 59,8%. Athletic Bilbao menempati posisi keempat dengan 53,9%, sementara Real Madrid berada di posisi kelima dengan 53,1%.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mengontrol lini tengah Paris Saint-Germain

    Keputusan Flick lebih dari sekadar mencari pengganti para pemain yang absen di lini pertahanan. Menarik Rodri ke belakang akan memberi tim opsi tambahan di lini belakang, tetapi itu juga berarti merelakan salah satu elemen kunci dalam pertarungan lini tengah melawan Paris Saint-Germain.

    Tim besutan pelatih Luis Enrique memiliki salah satu lini tengah terbaik di dunia, dengan kehadiran Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves. Karena itu, keberadaan Rodri di lini tengah bersama Pedri bisa menjadi faktor penentu.

    Dalam pertandingan di mana perebutan penguasaan bola dan kendali atas ruang bisa menjadi pembeda yang menentukan, mempertahankan Rodri di posisi aslinya bisa menjadi salah satu kunci untuk meredam bahaya dari lini tengah Prancis.

    Flick harus menilai apakah Gerard Martin siap bermain di samping Cubarsi, atau apakah ia perlu menempuh solusi darurat.

    Menghadapi lawan yang memiliki kemampuan besar untuk memaksakan dominasinya atas pertandingan, bertolak dari lini tengah, menemukan solusi bagi masalah pertahanan tanpa melemahkan lini tengah bisa menjadi faktor penentu hasil akhir.

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