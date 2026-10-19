Hansi Flick, pelatih Barcelona, menghadapi dilema jelang lawatan ke markas Paris Saint-Germain, akibat absennya Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa absennya trio Barca itu membuat tim hanya memiliki pilihan terbatas di lini pertahanan, serta memaksa pelatih asal Jerman tersebut mencari solusi untuk melengkapi lini belakang.

Di antara solusi tersebut, menonjol sebuah opsi yang pernah ia tempuh pada menit-menit akhir pertandingan melawan Real Betis, yakni menurunkan Rodri di jantung pertahanan.

Namun, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa Rodri telah menjadi elemen inti dalam sistem permainan tim. Kemampuan Rodri dalam mengatur sirkulasi bola, mengatasi tekanan lawan, serta mengendalikan tempo pertandingan merupakan salah satu kekuatan utama Barcelona di awal musim ini.

Mengembalikannya ke lini belakang memang bisa menjadi solusi bagi kebutuhan mendesak, tetapi hal itu juga akan menjauhkannya dari area di mana ia memberikan pengaruh terbesar terhadap penampilan tim.

Keputusan ini akan sangat bergantung pada sejauh mana perkembangan kondisi Gerard Martin, yang mengakhiri pertandingan melawan Real Betis dengan mengalami pembengkakan pada tumitnya akibat terkena pukulan keras, namun ia tetap bergabung dalam skuad yang berangkat ke Paris.

Jika Gerard mampu bermain berdampingan dengan Pau Cubarsi di jantung pertahanan, Flick bisa mempertahankan Rodri di lini tengah. Namun, apabila sang pemain belum sepenuhnya siap, pelatih harus mempertimbangkan kemungkinan memanfaatkan jasa Rodri untuk mengisi posisi yang sempat ia mainkan secara sementara dalam beberapa pertandingan, ketika tim terpaksa menuntaskan laga dengan sepuluh pemain setelah salah satu pemainnya diusir keluar lapangan.