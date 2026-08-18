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Dilema besar Real Madrid: Mourinho menantang momok yang telah menjatuhkan Ancelotti dan Alonso?

K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
C. Ancelotti
X. Alonso
Real Madrid
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Jebakan mematikan

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menghadapi tantangan terbesar dalam masa jabatan keduanya bersama Real Madrid, yaitu mengelola ego para bintang serta individu-individu bertalenta luar biasa. Ini merupakan berkas rumit yang tidak berhasil diselesaikan hingga ke akar-akarnya dalam periode terakhir, baik oleh Carlo Ancelotti, setidaknya pada tahun terakhirnya, maupun oleh Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa.

Krisis ini melampaui batas apa yang terjadi di atas lapangan hijau, namun memberikan dampak yang jelas pada penampilan tim, dan secara praktis menyebabkan mereka menjauh dari gelar-gelar besar, sebuah hal yang tidak dapat diterima bagi Stadion Bernabeu.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Ujian Mourinho

    Dua mantan pemain Real Madrid, Alvaro Benito dan Rafa Alkorta, dalam pernyataan kepada program "El Larguero" di radio Spanyol "Cadena SER", mengungkapkan bahwa menangani ego dan kesombongan adalah taruhan sesungguhnya bagi pelatih asal Portugal tersebut.

    Benito menjelaskan bahwa ketika Mourinho datang untuk pertama kalinya ke klub ibu kota, ia berada di puncak karier kepelatihannya, yang berbeda dengan situasinya saat ini, ia berkata: "Namun ia adalah pelatih yang memiliki kemampuan besar, dan ia lebih tahu daripada siapa pun apa yang menjadi masalah tim dalam beberapa tahun terakhir dari segi organisasi bertahan dan menyerang".

    Benito menambahkan bahwa susunan pemain inti, satu per satu, "sangat kompetitif", sambil menekankan bahwa tantangan pelatih asal Portugal itu adalah membuat semua bintang saling memahami dan bekerja sama di atas lapangan.

    Alvaro Benito menegaskan bahwa disiplin taktik dan komitmen adalah satu-satunya cara untuk mencegah kejatuhan tim, ia berkata: "Tim ini siap untuk memenangkan segalanya, tetapi untuk mewujudkannya mereka harus memenuhi komitmen yang akan diminta Mourinho dari mereka".

    Benito menegaskan bahwa komitmen serta usaha bertahan dan fisik ini akan menjadi kunci untuk "menghindari kembali terjatuh dalam jebakan yang sama".

    Benito menjelaskan bahwa klub ibu kota tidak bisa melanjutkan jalan yang sama, ia berkata: "Dengan cara seperti ini sangat sulit untuk berhasil menang atas tim-tim yang sangat bagus".

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    Bayang-bayang Individualisme

    Di sisi lain, Rafa Alkorta menegaskan bahwa kesuksesan berkaitan dengan kemampuan memimpin kelompok, jauh dari sekadar diagram taktik. Ia mengatakan: "Jauh dari gaya taktik, kuncinya terletak pada manajemen untuk mengubah arah sebuah tim yang selama dua tahun lebih mengandalkan aksi individu ketimbang menjadi sebuah kesatuan yang utuh."

    Alkorta menjelaskan bahwa "menyelaraskan ego dan kesombongan ini" adalah "hal yang paling sulit", sesuatu yang tidak berhasil diwujudkan oleh satu pun pelatih sebelumnya.

    Meski demikian, Alkorta mengungkapkan kepercayaannya kepada pelatih asal Portugal itu dengan berkata: "Dialah satu-satunya yang mampu membuat mereka paham bahwa solidaritas bukanlah hal yang remeh, melainkan unsur yang penting untuk memenangi trofi Liga dan Piala."

    Benito memperingatkan bahwa susunan pemain Real Madrid menghadirkan tantangan yang paling sulit sepanjang masa musim ini dalam mengelola nama-nama besar, ia berkata: "Dengan adanya Bellingham, Diomande, Mbappe, dan Vini, kamu punya empat penyerang yang tak boleh diganggu gugat. Pada dasarnya, ini adalah tim yang rentan pecah. Dan siapa yang menjaga keseimbangan? Semuanya harus melakukannya."

    Benito mencontohkan Paris Saint-Germain, dengan menyatakan: "Mereka telah menghancurkan semua mitos dalam sepak bola, karena mereka bermain dengan Vitinha, Joao Neves, dan Fabian, dengan dua bek sayap yang sangat ofensif, dan tim itu tidak pecah karena semua menekan dan semua bekerja."

  • Ruang ganti yang memanas

    Ruang ganti Real Madrid benar-benar harmonis sebelum kepindahan Kylian Mbappe ke "Santiago Bernabeu", namun keadaan berubah dalam dua musim terakhir, terutama dengan adanya perebutan kekuatan yang tidak diumumkan secara terbuka dengan Vinicius Junior, tetapi jelas terlihat oleh semua orang yang mengikuti situasi dari luar.

    Persaingan antara Vinicius Junior dan Kylian Mbappe memiliki banyak sisi, mulai dari posisi sayap kiri yang ditinggalkan sang pemain Prancis untuk rekan setimnya asal Brasil itu lalu beralih ke posisi penyerang, tetapi krisis terbesarnya berkisar pada persoalan (siapa pria nomor satu di Real Madrid?).

    Sebelum bergabungnya Mbappe, Vinicius adalah taruhan utama Real Madrid untuk masa depan, dan manajemen klub membangun tim di sekitarnya, tetapi Mbappe berhasil dalam dua musim menarik karpet dari bawah kakinya berkat ketajamannya dalam mencetak gol yang sebagian menjauhkan pemain Brasil itu dari sorotan utama.

    Vinicius berusaha menyeimbangkan posisinya dengan Mbappe ketika bernegosiasi dengan Real Madrid soal perpanjangan kontraknya, di mana ia mensyaratkan mendapatkan gaji yang sama untuk menyetujui bertahan di Bernabeu, serta bonus perpanjangan kontrak serupa dengan bonus yang diperoleh rekannya asal Prancis ketika bergabung secara gratis dari Saint-Germain.

    Konflik panas di ruang ganti antara Vinicius dan Mbappe tidak berhenti sampai di situ, melainkan meluas hingga ke persaingan dalam mengeksekusi tendangan penalti yang menambah koleksi gol, sebuah hal yang dapat memengaruhi perhitungan Ballon d'Or jika Real Madrid meraih gelar Liga Champions Eropa dalam suatu musim.

    Bukan rahasia lagi kelalaian duo tersebut dalam menjalankan peran-peran defensif seperti melakukan pressing dan kembali ke belakang ketika Real Madrid kehilangan bola, sebuah hal yang sama-sama dilakukan Mbappe dan Vinicius serta berdampak negatif pada keseimbangan Los Blancos terutama dalam laga-laga besar.

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    Absennya sang kapten

    Tidak masuk akal jika kita tidak mengaitkan antara meningkatnya krisis keangkuhan di dalam tubuh Real Madrid dengan minimnya jumlah pemimpin di dalam ruang ganti, karena sulit membayangkan Los Blancos terjatuh dalam jebakan mematikan ini ketika masih ada Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, dan Nacho Fernandez di Bernabeu.

    Adapun sekarang, Real Madrid telah kehilangan seluruh nama-nama tersebut, dan kita bisa menambahkan Dani Carvajal ke dalam daftar itu, sementara Los Blancos saat ini hanya memiliki Thibaut Courtois dari kalangan pemain senior yang bisa diandalkan untuk menciptakan ketenangan di dalam ruang ganti.

    Salah satu hal yang ironis di dalam ruang ganti Real Madrid adalah bahwa sang kapten pertama, Federico Valverde, terlibat dalam insiden keributan terbesar di dalam tim pada musim lalu bersama Aurelien Tchouameni, dan ia juga terbiasa melewati batas kedisiplinan, baik dengan rekan-rekannya maupun dengan para lawan, seperti bentrokannya yang terkenal dengan Alex Baena.

    Di antara nama-nama yang baru bergabung dengan Real Madrid, hanya Bernardo Silva yang dapat dikategorikan sebagai pemain berpengalaman dalam menciptakan ketenangan di dalam ruang ganti.

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