Dua mantan pemain Real Madrid, Alvaro Benito dan Rafa Alkorta, dalam pernyataan kepada program "El Larguero" di radio Spanyol "Cadena SER", mengungkapkan bahwa menangani ego dan kesombongan adalah taruhan sesungguhnya bagi pelatih asal Portugal tersebut.

Benito menjelaskan bahwa ketika Mourinho datang untuk pertama kalinya ke klub ibu kota, ia berada di puncak karier kepelatihannya, yang berbeda dengan situasinya saat ini, ia berkata: "Namun ia adalah pelatih yang memiliki kemampuan besar, dan ia lebih tahu daripada siapa pun apa yang menjadi masalah tim dalam beberapa tahun terakhir dari segi organisasi bertahan dan menyerang".

Benito menambahkan bahwa susunan pemain inti, satu per satu, "sangat kompetitif", sambil menekankan bahwa tantangan pelatih asal Portugal itu adalah membuat semua bintang saling memahami dan bekerja sama di atas lapangan.

Alvaro Benito menegaskan bahwa disiplin taktik dan komitmen adalah satu-satunya cara untuk mencegah kejatuhan tim, ia berkata: "Tim ini siap untuk memenangkan segalanya, tetapi untuk mewujudkannya mereka harus memenuhi komitmen yang akan diminta Mourinho dari mereka".

Benito menegaskan bahwa komitmen serta usaha bertahan dan fisik ini akan menjadi kunci untuk "menghindari kembali terjatuh dalam jebakan yang sama".

Benito menjelaskan bahwa klub ibu kota tidak bisa melanjutkan jalan yang sama, ia berkata: "Dengan cara seperti ini sangat sulit untuk berhasil menang atas tim-tim yang sangat bagus".