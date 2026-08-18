Ruang ganti Real Madrid benar-benar harmonis sebelum kepindahan Kylian Mbappe ke "Santiago Bernabeu", namun keadaan berubah dalam dua musim terakhir, terutama dengan adanya perebutan kekuatan yang tidak diumumkan secara terbuka dengan Vinicius Junior, tetapi jelas terlihat oleh semua orang yang mengikuti situasi dari luar.
Persaingan antara Vinicius Junior dan Kylian Mbappe memiliki banyak sisi, mulai dari posisi sayap kiri yang ditinggalkan sang pemain Prancis untuk rekan setimnya asal Brasil itu lalu beralih ke posisi penyerang, tetapi krisis terbesarnya berkisar pada persoalan (siapa pria nomor satu di Real Madrid?).
Sebelum bergabungnya Mbappe, Vinicius adalah taruhan utama Real Madrid untuk masa depan, dan manajemen klub membangun tim di sekitarnya, tetapi Mbappe berhasil dalam dua musim menarik karpet dari bawah kakinya berkat ketajamannya dalam mencetak gol yang sebagian menjauhkan pemain Brasil itu dari sorotan utama.
Vinicius berusaha menyeimbangkan posisinya dengan Mbappe ketika bernegosiasi dengan Real Madrid soal perpanjangan kontraknya, di mana ia mensyaratkan mendapatkan gaji yang sama untuk menyetujui bertahan di Bernabeu, serta bonus perpanjangan kontrak serupa dengan bonus yang diperoleh rekannya asal Prancis ketika bergabung secara gratis dari Saint-Germain.
Konflik panas di ruang ganti antara Vinicius dan Mbappe tidak berhenti sampai di situ, melainkan meluas hingga ke persaingan dalam mengeksekusi tendangan penalti yang menambah koleksi gol, sebuah hal yang dapat memengaruhi perhitungan Ballon d'Or jika Real Madrid meraih gelar Liga Champions Eropa dalam suatu musim.
Bukan rahasia lagi kelalaian duo tersebut dalam menjalankan peran-peran defensif seperti melakukan pressing dan kembali ke belakang ketika Real Madrid kehilangan bola, sebuah hal yang sama-sama dilakukan Mbappe dan Vinicius serta berdampak negatif pada keseimbangan Los Blancos terutama dalam laga-laga besar.