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Dilema Al-Juwayr dan Paradoks Liga Saudi: Donis Membuka Berkas-Berkas Rumit Jelang Duel Kontra Kuwait

Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
G. Donis
M. Al Owais
Arab Saudi
Kuwait
Yunani

23 tahun penantian di bawah sorotan

Semua mata tertuju ke Stadion Al-Inma di Jeddah, tempat timnas Arab Saudi menjalani ujian yang dinanti-nanti menghadapi timnas Kuwait, dalam laga pembuka perjalanannya di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", di tengah ambisi besar tuan rumah untuk meraih awal yang kuat pada turnamen yang digelar di Kerajaan Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi memasuki ajang edisi ke-27 Piala Teluk dengan ambisi yang jelas, setelah pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik Arab Saudi, menegaskan bahwa target mereka tidak sebatas persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang, melainkan mencakup persaingan serius untuk meraih gelar juara.

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Grup pertama, selain timnas Arab Saudi, juga dihuni oleh timnas Kuwait, Irak, dan Oman, di mana setiap tim berupaya mengamankan salah satu dari dua tiket lolos ke babak semifinal, dalam sebuah grup yang memadukan pengalaman dan ambisi serta memuat tiga tim yang pernah tampil di Piala Dunia.

Regulasi turnamen menetapkan bahwa peraih peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke babak semifinal, di mana pemuncak Grup pertama akan bertemu runner-up Grup kedua, sementara pemuncak Grup kedua akan menghadapi runner-up Grup pertama.

Dua tim pemenang dari kedua laga semifinal lolos ke partai final, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2026, guna menentukan juara edisi ke-27 Piala Teluk Arab.

  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kami ingin merepresentasikan Arab Saudi dengan cara terbaik

    Donis menekankan pentingnya laga menghadapi Kuwait, seraya menegaskan bahwa bermain di tanah kerajaan menempatkan timnas Arab Saudi di hadapan tanggung jawab besar terhadap para pendukung yang menantikan penampilan yang layak dengan nama sepak bola Arab Saudi.

    Pelatih asal Yunani itu berkata dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Saya senang dengan kompetisi ini, karena diselenggarakan di Arab Saudi, di Jeddah, dan kami harus merepresentasikan Kerajaan Arab Saudi dengan cara terbaik untuk membahagiakan para pendukung kami, dan kami mengajak mereka untuk memberikan dukungan serta menambah kepercayaan diri kami."

    Donis menegaskan bahwa timnas Arab Saudi memasuki turnamen dengan tujuan yang jelas, yaitu bersaing memperebutkan gelar, sekaligus memanfaatkan pertandingan-pertandingan tersebut untuk mengembangkan tim dan mempersiapkan diri menghadapi agenda-agenda mendatang.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Target kami adalah gelar juara, dan absennya Al-Juwair sangat berpengaruh

    Mengenai tujuan dari keikutsertaan di turnamen ini, dan apakah fokusnya tertuju pada meraih gelar atau persiapan untuk Piala Asia, di samping sejauh mana kepercayaannya terhadap skuad yang ada saat ini, Donis berkata: "Saya rasa membela timnas Saudi adalah hal yang berbeda dibandingkan saat kami berada di Piala Dunia. Kami ingin berkembang dan bermain lebih baik, dan target kami adalah meraih gelar. Saya rasa suasana secara umum sangat baik, dan saya bisa katakan bahwa seandainya kami menang, dan seandainya tidak terjadi apa yang menimpa Musab Al-Juwair, tentu keadaannya akan lebih baik."

    Ia menambahkan: "Apa yang terjadi memberi kami sedikit energi negatif, tetapi kami memiliki kualitas. Hal baik lainnya adalah sebagian besar pemain memiliki pengalaman yang bagus. Kami ingin merayakan Hari Nasional, menunjukkan kecintaan kami terhadap sepak bola, dan kami senang bila bisa bermain dengan baik dalam laga ini."

    Tampaknya absennya Musab Al-Juwair menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian tim pelatih Saudi menjelang dimulainya turnamen, mengingat pentingnya peran pemain tersebut dalam gagasan Donis, meski demikian sang pelatih pada saat yang sama menegaskan kepercayaannya terhadap para pemain yang tersedia serta kemampuan mereka untuk menutupi ketiadaan tersebut.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tekanan tuan rumah tidak membuat Donis gentar

    Pelatih kepala timnas Arab Saudi berbicara tentang tekanan yang mungkin muncul akibat penyelenggaraan turnamen di tanah Kerajaan, khususnya di Jeddah, seraya menegaskan bahwa tekanan adalah bagian alami dari sepak bola, dan tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menghadapinya tanpa membiarkannya memengaruhi identitas tim.

    Donis berkata: "Secara umum, bermain sepak bola tanpa tekanan adalah hal yang tidak wajar. Yang terpenting adalah kami mampu mengendalikan tekanan dengan baik dan tidak sampai kehilangan cara serta gaya bermain kami."

    Ia menambahkan: "Setiap pertandingan berbeda dari turnamen lain, dan kami memiliki pengalaman sekaligus pemain muda. Ketika tim siap menghadapi segala sesuatu, kami ingin para pemain mampu berkomunikasi dengan baik. Di grup kami terdapat tiga tim nasional yang pernah tampil di Piala Dunia, dan itu berarti kualitas yang sangat tinggi."

    Donis berharap timnas Arab Saudi mampu menjaga keseimbangannya, terlebih turnamen ini digelar di tengah kehadiran penonton yang besar, dan dalam sebuah momen nasional yang memiliki arti khusus bagi para pendukung Arab Saudi.

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  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis menjelaskan perbedaan antara Al-Juwair dan Mukhtar Ali

    Pelatih timnas Arab Saudi menyinggung perbandingan antara Musab Al-Juwair dan Mukhtar Ali, menyusul absennya nama yang disebut pertama, seraya menegaskan bahwa setiap pemain memiliki karakteristik dan perannya masing-masing yang berbeda di dalam lapangan.

    Ia berkata: "Tidak bisa membandingkan Musab Al-Juwair dan Mukhtar Ali, karena setiap pemain bermain di area yang berbeda. Mukhtar bisa memberi kami nilai tambah di lini tengah, sedangkan Musab memberi kami sesuatu yang lain."

    Ia menjelaskan: "Kami yakin memiliki kualitas, dan kami tahu bahwa absennya Musab merupakan hal yang berpengaruh, dan apa yang terjadi tidak memberi kami kesempatan untuk memanfaatkannya. Kami harus tetap stabil sekalipun terjadi beberapa hal yang mengalihkan konsentrasi kami."

    Donis mengenang kembali kiprah timnas Arab Saudi di Piala Dunia, dengan mengatakan: "Di Piala Dunia kami banyak berlari dan bekerja keras, tetapi kami mengambil beberapa keputusan yang keliru. Yang terpenting adalah kami menjaga kepercayaan diri dan kendali kami atas pertandingan."

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Liga Arab Saudi berkembang, tapi!

    Donis pun tak menghindar untuk berbicara mengenai hubungan antara perkembangan besar yang dialami Liga Saudi dalam beberapa tahun terakhir dengan level timnas, seraya menegaskan bahwa kekuatan kompetisi domestik tidak secara otomatis berarti memiliki timnas yang kuat.

    Ia mengatakan: "Kita harus menganalisis segala sesuatu dan menghadapi kenyataan. Liga Saudi berkembang secara signifikan, di mana kami mendatangkan banyak bintang dan kualitasnya pun meningkat, tetapi memiliki liga yang kuat tidak berarti kami memiliki timnas yang kuat. Kami memanfaatkan hal itu dengan memiliki karakter yang lebih baik, dan kami ingin bermain dengan standar yang lebih baik serta karakter yang lebih besar."

    Di sisi lain, sang pelatih menyoroti salah satu tantangan yang ditimbulkan oleh keberadaan sejumlah besar pemain asing di Liga Saudi, dengan mengatakan: "Sisi negatif dari hal itu adalah bahwa terkadang kami kehilangan soal bermain dan mendapatkan waktu bermain yang banyak. Para penjaga gawang, misalnya, sebagian besar mereka adalah pemain asing."

    Donis menekankan perlunya menghadapi kenyataan dan memanfaatkan sisi-sisi positif, seraya menegaskan bahwa laga melawan Kuwait bukanlah pertandingan final, dan bahwa tim pelatih akan menganalisis kesalahan setelah pertandingan.

    Ia mengatakan: "Saya percaya kepada para pemain, dan kita harus memperkuat hal-hal positif. Besok bukanlah laga final, kami akan bermain melawan Kuwait dengan karakter dan identitas kami, lalu setelah itu kami menganalisis kesalahan. Setiap laga berbeda dari yang lain, dan tujuan kami adalah berkembang dari kondisi kami sebelumnya."

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kami ingin mengakhiri penantian 23 tahun

    Dari pihaknya, Mohammed Al-Owais, penjaga gawang timnas Arab Saudi, menegaskan bahwa laga menghadapi Kuwait merupakan awal yang penting bagi Arab Saudi dalam turnamen ini, seraya menyebut bahwa timnas Kuwait memiliki sejarah besar di Piala Teluk.

    Al-Owais mengatakan dalam konferensi pers: "Saya menyambut saudara-saudara dari negara-negara Teluk, mereka layak berada di tempatnya, dan turnamen ini mempertemukan saudara-saudara. Kami senang dengan penyelenggaraan ini, besok adalah derby Teluk, dan semua orang tahu sejarah Kuwait di turnamen ini."

    Penjaga gawang timnas Arab Saudi itu menambahkan: "Kami ingin meraih poin dari laga ini, dan kami akan bermain di Al-Jawhara, stadion yang kami sukai, dan laga ini berlangsung pada Hari Nasional Arab Saudi. Kami ingin meraih kemenangan di awal turnamen ini."

    Laga melawan Kuwait memiliki arti khusus bagi timnas Arab Saudi, di tengah pembicaraan tentang absennya Arab Saudi dari podium juara di Piala Teluk selama kurun waktu yang mencapai 23 tahun, hal yang menempatkan turnamen kali ini di hadapan peluang baru untuk mengakhiri masa penantian tersebut.

  • Korea Republic v Saudi Arabia - International FriendlyGetty Images Sport

    Kejuaraan bukan tekanan, melainkan tantangan dan motivasi

    Mengenai kemungkinan absennya timnas Arab Saudi dari gelar Piala Teluk selama 23 tahun menjadi motivasi untuk mengakhiri rangkaian ini, ataukah justru berubah menjadi sumber tekanan, Al-Owais menegaskan bahwa tim memiliki prioritas yang jelas, dan bahwa keikutsertaan saat ini juga menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda-agenda mendatang.

    Ia berkata: "Kami punya prioritas, dan kami sudah pernah mencapai Piala Dunia. Kami mempersiapkan diri untuk meraih edisi ini, dan kami juga bersiap untuk Piala Asia mendatang. Ini akan menjadi persiapan terbaik untuk membangun karakter dan identitas melalui meraih turnamen. Timnas Arab Saudi adalah pencetak bintang dan angka-angkanya berbicara tentangnya. Kami siap, dan turnamen ini bukan menjadi tekanan, melainkan tantangan dan motivasi. Kami ingin meraih Piala Teluk dan Piala Asia."

    Kiper timnas Arab Saudi itu menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya menghormati timnas Kuwait, seraya menunjuk pada sejarah besar yang dimiliki Al-Azraq di turnamen ini, serta memastikan bahwa timnas Arab Saudi akan menjalani laga tersebut dengan karakter dan identitasnya.

    Al-Owais berkata: "Kami menghadapi tim yang memiliki sejarah besar di turnamen ini, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk edisi Piala Teluk kali ini. Kami akan bermain dengan identitas dan karakter kami, dan turnamen ini adalah yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi edisi ini serta Piala Asia yang sudah sangat dekat."

    Di antara ambisi Donis untuk bersaing memperebutkan gelar, dan keinginan Al-Owais untuk memanfaatkan turnamen ini guna membangun karakter yang lebih kuat bagi timnas Arab Saudi, perjalanan Arab Saudi di Piala Teluk 27 dimulai melawan Kuwait, dalam ujian dini yang mengungkap sejauh mana kemampuan tim menghadapi tekanan sebagai tuan rumah, menutupi absennya sejumlah pemain, dan mengubah perkembangan besar yang dialami sepak bola Arab Saudi menjadi karakter yang jelas di dalam lapangan.

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