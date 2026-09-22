Semua mata tertuju ke Stadion Al-Inma di Jeddah, tempat timnas Arab Saudi menjalani ujian yang dinanti-nanti menghadapi timnas Kuwait, dalam laga pembuka perjalanannya di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", di tengah ambisi besar tuan rumah untuk meraih awal yang kuat pada turnamen yang digelar di Kerajaan Arab Saudi.

Timnas Arab Saudi memasuki ajang edisi ke-27 Piala Teluk dengan ambisi yang jelas, setelah pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik Arab Saudi, menegaskan bahwa target mereka tidak sebatas persiapan menghadapi agenda-agenda mendatang, melainkan mencakup persaingan serius untuk meraih gelar juara.

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Grup pertama, selain timnas Arab Saudi, juga dihuni oleh timnas Kuwait, Irak, dan Oman, di mana setiap tim berupaya mengamankan salah satu dari dua tiket lolos ke babak semifinal, dalam sebuah grup yang memadukan pengalaman dan ambisi serta memuat tiga tim yang pernah tampil di Piala Dunia.

Regulasi turnamen menetapkan bahwa peraih peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke babak semifinal, di mana pemuncak Grup pertama akan bertemu runner-up Grup kedua, sementara pemuncak Grup kedua akan menghadapi runner-up Grup pertama.

Dua tim pemenang dari kedua laga semifinal lolos ke partai final, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2026, guna menentukan juara edisi ke-27 Piala Teluk Arab.