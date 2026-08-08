Bintang Inggris Marcus Rashford kembali menjadi pusat sebuah keputusan yang hingga kini belum dituntaskan oleh Manchester United.

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa Rashford kembali ke markas Old Trafford, setelah menjalani satu musim yang menyaksikan kembalinya kilaunya bersama Barcelona dengan status pinjaman, namun masa depannya masih terbuka.

Rashford berhasil merebut kembali sebagian besar level permainannya di Barcelona, level yang sempat hilang selama periode terakhirnya di Manchester United.

Penyerang Inggris itu mengakhiri musim 2025-2026 dengan tampil di 49 pertandingan, mencetak 14 gol dan memberikan 11 assist di seluruh ajang.

Rashford juga menjadi elemen penting dalam tim asuhan pelatih Hansi Flick sepanjang musim yang mengantarkan Barcelona meraih dua gelar, yaitu Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol.

Namun, Barcelona memutuskan untuk tidak mengambil langkah selanjutnya, dan tidak mengaktifkan klausul yang mengubah status pinjaman menjadi pembelian permanen senilai 30 juta euro.