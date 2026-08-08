Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Manchester United FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dijual atau Diberi Kesempatan Kedua? Dilema Rashford Bikin Manchester United Pusing

FEATURES
Barcelona
Manchester United
M. Rashford
Premier League
Inggris

Bintang Inggris Marcus Rashford kembali menjadi pusat sebuah keputusan yang hingga kini belum dituntaskan oleh Manchester United.

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa Rashford kembali ke markas Old Trafford, setelah menjalani satu musim yang menyaksikan kembalinya kilaunya bersama Barcelona dengan status pinjaman, namun masa depannya masih terbuka.

Rashford berhasil merebut kembali sebagian besar level permainannya di Barcelona, level yang sempat hilang selama periode terakhirnya di Manchester United.

Penyerang Inggris itu mengakhiri musim 2025-2026 dengan tampil di 49 pertandingan, mencetak 14 gol dan memberikan 11 assist di seluruh ajang.

Rashford juga menjadi elemen penting dalam tim asuhan pelatih Hansi Flick sepanjang musim yang mengantarkan Barcelona meraih dua gelar, yaitu Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol.

Namun, Barcelona memutuskan untuk tidak mengambil langkah selanjutnya, dan tidak mengaktifkan klausul yang mengubah status pinjaman menjadi pembelian permanen senilai 30 juta euro.

  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD7Getty Images Sport

    Keraguan di Manchester United

    Dan begitulah Rashford kembali ke Manchester United, dan dari sinilah dilema yang sebenarnya bermula.

    Menurut surat kabar "The Telegraph", pelatih Michael Carrick masih percaya pada kemampuannya untuk mengeluarkan versi terbaik dari Rashford.

    Sang pelatih tetap membuka pintu untuk mengintegrasikan kembali pemain tersebut ke dalam tim, dan menilai bahwa Rashford layak mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa versi yang bersinar bersama Barcelona mampu tampil juga di Old Trafford.

    Selain itu, hubungan antara keduanya menguntungkan sang pemain, karena Carrick mengenal Rashford dengan baik, dan menurut informasi yang datang dari Inggris, ia siap bekerja bersamanya.

    Namun ada perbedaan antara keinginan pelatih dan strategi klub, sebab di Inggris, berbagai laporan menegaskan bahwa manajemen Old Trafford masih mendengarkan tawaran-tawaran yang diajukan untuk Rashford.

    Manchester United tahu bahwa kepergian Rashford juga akan menyelesaikan persoalan ekonomi, karena sang penyerang menerima salah satu gaji tertinggi di tim.

    Akan tetapi masalahnya terletak pada menemukan pembeli yang bersedia menanggung gaji Rashford, serta membayar jumlah yang memuaskan Manchester United. Selama musim panas, sempat dibicarakan nilai yang mendekati 40 juta pound sterling.

    Dan di sinilah muncul faktor yang bisa menentukan masa depan Rashford, yaitu bursa transfer itu sendiri.

    • Iklan
  • Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Di mana Rashford akan bermain?

    Seiring berjalannya waktu, Manchester United sejauh ini belum berhasil menemukan seorang pemain sayap yang bisa diandalkan untuk menjustifikasi pelepasan seorang pemain yang datang dari musim di mana ia mencetak 14 gol dan memberikan 11 assist.

    Klub Inggris itu telah mempelajari beberapa alternatif untuk mengisi posisi sayap, namun ketiadaan solusi yang jelas bisa memperkuat peluang bertahannya Rashford.

    Dan jika tidak ada pemain yang mampu meningkatkan kualitas posisinya atau menggantikannya secara meyakinkan, mengapa klub harus melepas seorang penyerang yang belakangan telah memulihkan levelnya, dan sudah benar-benar mengenal atmosfer Liga Primer Inggris?

    Faktanya, media Inggris mengindikasikan bahwa kemungkinan bertahannya Rashford di Manchester semakin kuat seiring berjalannya waktu.

    Kendati demikian, masa depan penyerang Inggris itu tampaknya masih terbuka, dan ada beberapa faktor yang bisa menentukan apakah ia akan melanjutkan kariernya bersama Manchester United atau justru meninggalkan klub.

    Pertanyaannya pun masih menggantung: di mana Rashford akan berlabuh? 

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE