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Dijelaskan: Mengapa Fulham kalah walkout dalam adu penalti Trofi Costa del Sol melawan Malaga
Fulham kalah dalam adu penalti pramusim
Fulham secara mengejutkan menolak ambil bagian dalam adu penalti penentuan melawan Malaga di Trofi Costa del Sol setelah laga pramusim mereka berakhir imbang 2-2 di Stadion La Rosaleda pada Rabu malam. Keputusan mendadak Fulham itu dipicu oleh tidak adanya klausul adu penalti dalam kontrak pertandingan dan jadwal penerbangan pulang ke Inggris yang sangat ketat. Penolakan ini memaksa penyelenggara untuk langsung menyerahkan trofi edisi ke-36 kepada tuan rumah tanpa satu pun tendangan penalti diambil.
- ZUMA Press Wire
Rencana perjalanan picu kebingungan
Kebingungan bermula ketika gol penyama kedudukan Malaga pada menit-menit akhir babak kedua lahir dari titik penalti, dengan Eneko Jauregi mencetak gol setelah terjadi handball. Menurut konfirmasi dari petinggi Malaga, tim asal Inggris itu menegaskan bahwa adu penalti bukan bagian dari kesepakatan awal untuk laga persahabatan tersebut. Selain itu, perpanjangan pertandingan berisiko mengganggu jadwal perjalanan ketat tim tamu karena mereka harus langsung menuju bandara untuk penerbangan kembali ke London.
Arbeloa dipecat di tengah kekacauan
Ketegangan memuncak di tepi lapangan ketika manajer baru Fulham Alvaro Arbeloa mendapat kartu merah dari wasit karena memprotes keputusan perwasitan dengan keras. Setelah peluit akhir dibunyikan, para pemain Fulham menghabiskan beberapa menit berdiskusi dengan ofisial pertandingan sebelum akhirnya berjalan ke ruang ganti diiringi cemoohan dari 17.179 penonton tuan rumah. Keputusan tersebut menghadirkan pemandangan langka, yakni Malaga mengangkat trofi tanpa harus menuntaskan laga lewat adu penalti.
- ZUMA Press Wire
Laga pembuka Chelsea menguji kesiapan
Laga pramusim di Spanyol ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Arbeloa untuk menyempurnakan struktur taktis timnya menjelang musim kompetitif. Fulham dijadwalkan memainkan laga uji coba pramusim terakhir mereka melawan tim Jerman Stuttgart sebelum kembali mengalihkan fokus penuh ke kompetisi domestik. Ujian sesungguhnya atas kesiapan taktis dan mental Fulham akan datang ketika mereka memulai kampanye Premier League melawan rival sesama London Barat, Chelsea pada akhir Agustus.
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