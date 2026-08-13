Kebingungan bermula ketika gol penyama kedudukan Malaga pada menit-menit akhir babak kedua lahir dari titik penalti, dengan Eneko Jauregi mencetak gol setelah terjadi handball. Menurut konfirmasi dari petinggi Malaga, tim asal Inggris itu menegaskan bahwa adu penalti bukan bagian dari kesepakatan awal untuk laga persahabatan tersebut. Selain itu, perpanjangan pertandingan berisiko mengganggu jadwal perjalanan ketat tim tamu karena mereka harus langsung menuju bandara untuk penerbangan kembali ke London.