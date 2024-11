Babak Grand Finale akan digelar di Stadion ASIOP pada 23-24 November 2024.

Penyelenggaraan Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah menuntaskan babak regional, yang sudah digelar terlebih dahulu di enam kota yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, dan Pekanbaru.

Hasilnya, sebanyak 20 tim sudah memastikan lolos ke babak Grand Finale yang akan digelar di Stadion ASIOP, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 23-24 November 2024.