"Dihadapkan pada keputusan yang dipertanyakan": FC Bayern mengajukan banding atas skorsing Luis Diaz

Bayern kini telah mengajukan banding ke Pengadilan Olahraga DFB untuk menentang sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan secara otomatis kepada Diaz. Kesalahan keputusan wasit tersebut menjadi alasan bagi Ketua Dewan Direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, untuk menyoroti tren yang ia amati belakangan ini: "Kami memandang perkembangan dalam beberapa pekan terakhir dengan kekhawatiran. Penampilan di Leverkusen adalah puncak dari fase di mana kami berulang kali dihadapkan pada keputusan yang dipertanyakan. Baik di HSV, di Dortmund, atau di Leverkusen - selalu ada adegan-adegan kontroversial yang sering merugikan kami," katanya.

Dreesen menambahkan: "DFB dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja wasit-wasitnya. Bahwa Christian Dingert mengakui kesalahannya adalah hal yang terpuji, tetapi itu saja tidak membantu kami."