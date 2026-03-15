FC Bayern München telah mengajukan banding atas sanksi larangan bermain yang dijatuhkan kepada Luis Diaz. Hal ini dikonfirmasi oleh klub kepada Sky. Pemain asal Kolombia itu menerima kartu kuning dari wasit Christian Dingert pada Sabtu lalu dalam laga yang berakhir imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen, saat wasit tersebut menghukum dugaan aksi diving yang dilakukan bintang Bayern tersebut.
"Dihadapkan pada keputusan yang dipertanyakan": FC Bayern mengajukan banding atas skorsing Luis Diaz
Bayern kini telah mengajukan banding ke Pengadilan Olahraga DFB untuk menentang sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan secara otomatis kepada Diaz. Kesalahan keputusan wasit tersebut menjadi alasan bagi Ketua Dewan Direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, untuk menyoroti tren yang ia amati belakangan ini: "Kami memandang perkembangan dalam beberapa pekan terakhir dengan kekhawatiran. Penampilan di Leverkusen adalah puncak dari fase di mana kami berulang kali dihadapkan pada keputusan yang dipertanyakan. Baik di HSV, di Dortmund, atau di Leverkusen - selalu ada adegan-adegan kontroversial yang sering merugikan kami," katanya.
Dreesen menambahkan: "DFB dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja wasit-wasitnya. Bahwa Christian Dingert mengakui kesalahannya adalah hal yang terpuji, tetapi itu saja tidak membantu kami."
Kartu merah untuk Luis Diaz "adalah keputusan berdasarkan fakta"
Hampir tidak mungkin bagi tim asal Munich ini untuk berhasil dengan bandingnya. "Ini adalah keputusan berdasarkan fakta, yang mungkin dianggap salah, tetapi bukan kesalahan yang jelas seperti dalam kasus salah identifikasi pemain," jelas juru bicara wasit DFB, Alex Feuerherdt, kepada Sky. Dengan mengajukan banding ini, Bayern tampaknya lebih ingin menunjukkan bahwa mereka melawan perlakuan yang mereka anggap merugikan mereka selama ini.
Jika skorsing Luis Diaz tetap berlaku seperti yang diperkirakan, ia akan absen dalam pertandingan kandang melawan Union Berlin akhir pekan mendatang.
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya:
18 Maret, pukul 21.00 Bayern - Atalanta (Liga Champions) 21 Maret, pukul 15.30 Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 04 April, pukul 15.30 SC Freiburg - Bayern (Bundesliga) 11 April, pukul 18.30 FC St. Pauli - Bayern (Bundesliga)