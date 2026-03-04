Diego Simeone memberikan isyarat kekhawatiran terkait kemungkinan Antoine Griezmann meninggalkan Atletico Madrid untuk bergabung dengan klub MLS Orlando City sebelum final Copa del Rey

Atletico Madrid memastikan tempat mereka di final Copa del Rey dengan penampilan yang penuh kegigihan dan ketahanan melawan Barcelona, namun masa depan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka menjadi sorotan setelah pertandingan leg kedua. Antoine Griezmann sekali lagi menjadi arsitek kesuksesan timnya, berperan sebagai jantung taktis tim saat mereka berada di bawah tekanan besar. Namun, di balik layar, potensi kepindahan ke Amerika Utara semakin menguat, dengan spekulasi bahwa kesepakatan dengan Orlando City dapat membuatnya hengkang sebelum pertandingan final di La Cartuja bulan depan.

Pemain Prancis ini belum memenangkan trofi besar bersama klub sejak UEFA Super Cup 2018, menjadikan perjalanannya di ajang piala musim ini sebagai misi pribadi untuk meraih trofi. Namun, meskipun statusnya sebagai ikon klub, daya tarik Major League Soccer tampaknya menjadi faktor yang dapat memotong masa baktinya yang kedua di Madrid. Menurut The Athletic, Orlando berharap meyakinkan Griezmann untuk bergabung selama jendela transfer utama MLS, yang berlangsung hingga 26 Maret. Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa pemain internasional Prancis itu kemungkinan besar tidak akan pergi sebelum jendela transfer musim panas, dan bahwa pembicaraan resmi antara Atleti dan Orlando belum terjadi.