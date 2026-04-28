Diego Simeone: Dinosaurus taktik atau masih sosok dengan sentuhan ajaib bagi Atlético Madrid?

Atleti telah menghabiskan sekitar €190 juta (£165 juta/$220 juta) pada masing-masing dua musim panas terakhir dan kini berisiko hanya mendapatkan tiket ke Liga Champions sebagai hasil dari upaya mereka. Dengan kontrak Simeone yang akan berakhir pada 2027 dan pemegang saham mayoritas baru klub, Apollo Sports Capital, yang dilaporkan ragu-ragu apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya, ada perasaan bahwa kita mendekati akhir era paling sukses dalam sejarah klub.
Namun, belum ada keputusan yang diambil hingga saat ini, dan minggu depan bisa memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana masa jabatan Simeone dipandang - dan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Narasi sudah terbentuk sebelum semifinal Liga Champions pekan ini. Sementara pertemuan Paris Saint-Germain dengan Bayern Munich dianggap tak boleh dilewatkan, kekhawatiran muncul bahwa laga Atletico Madrid melawan Arsenal bisa jadi tak layak ditonton. Namun, Atleti asuhan Simeone bisa saja membalikkan keadaan.
Rojiblancos mungkin masih dikenal dengan pertahanan gigih dan taktik yang tak terduga, namun mereka sebenarnya menjadi salah satu tim paling tak terduga di Liga Champions musim ini, dan pertandingan mereka dipenuhi gol. Faktanya, Atleti belum pernah terlibat dalam hasil imbang tanpa gol, sementara mereka hanya mencatatkan satu clean sheet—dan itu melawan Barcelona yang bermain dengan 10 orang di Camp Nou.
Dengan Julian Alvarez, Simeone juga memiliki salah satu penyerang terbaik di dunia, sementara Antoine Griezmann yang serba bisa mengincar akhir yang seperti dongeng untuk kariernya di Atleti, Ademola Lookman telah menambahkan dimensi baru pada serangan sejak kedatangannya dari Atalanta pada Januari, dan Alexander Sorloth berulang kali mencetak gol-gol penting.
Lolos ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun, karenanya, merupakan kesempatan gemilang bagi Simeone untuk menunjukkan kepada dunia bahwa baik dirinya maupun Atleti telah berkembang; bahwa mereka akhirnya beradaptasi dengan permainan modern.
Mereka jelas-jelas diunggulkan melawan Arsenal yang terlihat seperti versi lebih muda dan lebih kuat dari tim juara Simeone dulu, tapi kemenangan akan memberinya kesempatan ketiga yang tak terduga untuk meraih kejayaan Liga Champions - dan menghilangkan keraguan apa pun tentang statusnya sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.