Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Diego Simeone: Dinosaurus taktik atau masih sosok dengan sentuhan ajaib bagi Atlético Madrid?

Legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit, pekan lalu menyebut Diego Simeone sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang masa — namun ia juga menyatakan bahwa pelatih asal Argentina itu tidak mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima. Itu adalah argumen yang menarik, namun tentu saja akan memecah belah pendapat — sama seperti Simeone sendiri. Pria yang akrab disapa 'Cholo' ini sangat dihormati di dunia sepak bola. Prestasi yang ia raih bersama Atlético Madrid sungguh patut dihormati.

Pada tahun 2011, ia mengambil alih klub yang saat itu berada dalam kekacauan total dan sejak itu telah mengantarkan Rojiblancos meraih delapan trofi, termasuk dua gelar La Liga. Simeone juga baru saja membawa Atleti kembali ke semifinal Liga Champions untuk keempat kalinya selama masa jabatannya, yang berarti klub 'kedua' Madrid ini hanya berjarak tiga pertandingan dari gelar Piala Eropa pertamanya. Simeone telah melakukan semua ini dengan etos kerja dan semangat yang membuatnya disukai oleh para penggemar netral di seluruh dunia.

Maka, terasa aneh bahwa tidak semua penggemar ingin melihat mantan gelandang ini mengambil alih tim mereka. Ia mungkin manajer dengan gaji tertinggi di dunia, tetapi tidak semua orang menganggapnya sebagai yang terbaik—dan itu karena persepsi negatif terhadap gaya permainan Simeone.

Namun, apakah pria berusia 55 tahun ini disalahpahami? Apakah Gullit benar bahwa Simeone tidak mendapatkan pengakuan yang layak? Atau apakah metodenya sudah tidak sesuai dengan era modern?

    "Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras"

    Sebagai gelandang yang agresif dan lincah yang juga mahir dalam mengolah bola, Simeone membantu Atlético meraih gelar ganda domestik pada tahun 1996. Namun, mereka baru kembali dinobatkan sebagai juara Spanyol setelah ia kembali sebagai pelatih — hal ini semakin menegaskan betapa pentingnya perannya bagi klub tersebut. Tak berlebihan pula jika mengatakan betapa pentingnya gelar juara Spanyol yang diraih Atleti pada musim 2013-14; gelar tersebut tercatat sebagai salah satu pencapaian kepelatihan terbesar dalam sejarah sepak bola.

    Tidak ada tim selain Real Madrid atau Barcelona yang pernah memenangkan La Liga selama 10 tahun, sementara Simeone mengambil alih tim Atletico yang baru saja tersingkir dari Copa del Rey oleh Albacete yang berada di divisi ketiga. Hanya dalam waktu dua setengah tahun lebih, mereka finis di puncak klasemen Primera Division, unggul tiga poin dari Barcelona yang diperkuat Lionel Messi dan Real Madrid yang diperkuat Cristiano Ronaldo - sekaligus mencapai final Liga Champions tanpa menelan kekalahan.

    "Ini luar biasa, kegembiraan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hari ini akan menjadi salah satu hari terpenting dalam sejarah klub," kata Simeone setelah memastikan gelar juara dengan hasil imbang 1-1 melawan rival perebutan gelar, Barca, pada hari terakhir musim ini. "Saya ingin berterima kasih kepada para pemain dan orang-orang yang selalu percaya pada kami. Tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras."


    • Iklan
    "Cholo adalah kuncinya"

    Sayangnya, skuad Atleti yang kelelahan sudah kehabisan tenaga menjelang akhir musim, dan akhirnya harus menelan kekalahan yang memilukan setelah tersingkir di babak perpanjangan waktu melawan Real Madrid di final Liga Champions. Namun, saat menghadapi Barcelona, ketangguhan luar biasa mereka terlihat jelas oleh semua orang.

    Meskipun tertinggal satu gol, dan kehilangan Diego Costa serta Arda Turan karena cedera, tim tamu berhasil menyamakan kedudukan melalui Diego Godin di awal babak kedua sebelum melakukan aksi pertahanan heroik yang akhirnya menuai tepuk tangan meriah dari penonton di Camp Nou.

    "Tim ini tidak pernah menyerah," kata David Villa, mantan penyerang Barcelona yang kini bermain untuk Atleti, dengan antusias. "Kami memulai dengan segala hal yang tidak menguntungkan, tetapi tim merespons dan kami bermain seperti yang kami lakukan sepanjang musim. Kami adalah sekelompok pejuang," namun 'Cholo' adalah kuncinya, orang yang kami andalkan untuk inspirasi."

    Memang, Simeone telah menjadi simbol tim ini. Pemain datang dan pergi di Atletico—tim yang mencapai final Liga Champions 2016 sangat berbeda dengan tim yang dikalahkan di Lisbon dua tahun sebelumnya—tetapi sang pelatih tetap menjadi konstanta, artinya Atletico tidak pernah kehilangan intensitas legendarisnya.

    "Bakat itu penting," kata mantan direktur olahraga Atletico yang kini bergabung dengan Arsenal, Andrea Berta, suatu kali. "Tapi tanpa mentalitas yang tepat untuk bermain di bawah asuhan Diego, seorang pemain tidak akan bisa sukses di Atletico."

    "Sepak bola telah berubah"

    Joao Felix adalah contoh sempurna dari pemain bintang yang bergabung dengan Atleti dengan mentalitas yang salah — namun kegagalan sang penyerang juga menyoroti kesulitan yang dihadapi Simeone dalam beberapa tahun terakhir dalam upayanya menambah fleksibilitas, kelancaran, dan sentuhan artistik pada permainan timnya tanpa mengorbankan kekuatan dan soliditas pertahanan mereka secara keseluruhan. Misalnya, ketika Rojiblancos memenangkan gelar pada musim 2013-14, mereka melakukannya dengan mencatatkan 20 clean sheet dan hanya membutuhkan penguasaan bola yang sangat sedikit.

    "Kami memanfaatkan serangan balik," kata gelandang Koke kepada ESPN. "Kami bertahan, kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang rendah. Kami mendominasi tanpa bola." Cerita serupa terjadi ketika Atletico kembali meraih gelar pada 2021; mereka mencetak hanya 67 gol tetapi kebobolan hanya 25.

    Namun, Simeone mengakui pada tahun 2023 bahwa permainan telah berubah. "Saya memikirkan Godin dan generasi itu," katanya kepada Gazzetta dello Sport. "Saat ini, mereka akan kewalahan dengan cara mereka bermain. Semuanya jauh lebih cepat dan saya juga harus memperbarui metode saya sebagai pelatih."

    Dan dia memang telah berusaha melakukannya — hanya saja tanpa kesuksesan yang nyata... setidaknya hingga saat ini.

    "Para penggemar butuh kemenangan—bukan pesan-pesan"

    Telah banyak perbandingan yang dibuat antara Simeone dan pelatih yang akan dihadapinya dalam leg pertama semifinal Liga Champions pada Rabu di Metropolitano, Mikel Arteta, namun anggapan yang beredar di beberapa kalangan bahwa pelatih asal Spanyol itu melakukan pekerjaan yang sama mengesankannya di Emirates tidak hanya keliru, tetapi juga menyinggung.

    Pada tahun ketujuh masa kepemimpinan Simeone, ia telah mematahkan duopoli Clasico di La Liga, memenangkan dua Liga Europa, dan mencapai final Liga Champions dua kali - dan itu tanpa diberi dana lebih dari £1 miliar untuk dibelanjakan.

    Namun, ia memiliki setidaknya satu kesamaan dengan Arteta, dalam arti bahwa ia juga berada di bawah tekanan karena taktiknya dan kurangnya trofi meskipun mendapat dukungan signifikan di bursa transfer. Gelar Liga 2020-21 adalah trofi terakhir Simeone bersama Atleti, dan ketika ditanya setelah kekalahan mengejutkan di final Copa del Rey bulan ini dari Real Sociedad apakah ia memiliki pesan untuk para penggemar klub yang semakin frustrasi, Cholo menjawab, "Para penggemar membutuhkan kemenangan, bukan pesan."

    'Bukan korban'

    Kemenangan semakin sulit diraih dalam beberapa pekan terakhir. Kemenangan 3-2 atas Athletic Club pada Sabtu lalu merupakan kemenangan pertama Atleti di La Liga setelah lebih dari sebulan, menyusul empat kekalahan beruntun.

    Jelas terlihat selama periode tersebut bahwa Atleti memprioritaskan kompetisi piala, dengan posisi empat besar La Liga yang secara efektif sudah terjamin, namun hal itu justru membuat kekalahan di final Copa del Rey melawan Sociedad semakin mengecewakan.

    Tentu saja, leg kedua yang melelahkan dari kejutan Atleti di perempat final Liga Champions melawan Barca telah menguras tenaga banyak pemain Simeone, namun, patut diapresiasi, sang pelatih bahkan tidak mencoba mencari alasan untuk penampilan yang terputus-putus di Seville.

    "Kami bukan korban apa pun," kata Simeone. "Mereka pantas menang, dan hidup ini tentang menerima situasi yang muncul, belajar sepanjang jalan, dan tetap fokus pada tujuan kami. Kami harus melihat ke depan, mengikuti jalan kami, dan mengejar apa yang kami inginkan dengan satu cara saja: bekerja."

    Namun, kekhawatiran di kalangan para penggemar adalah bahwa Atleti kehabisan tenaga pada saat yang sangat tidak tepat - untuk musim kedua berturut-turut - dan hal itu mengakibatkan Simeone menjadi sasaran kritik.

    Upaya ketiga untuk meraih gelar Liga Champions?

    Atleti telah menghabiskan sekitar €190 juta (£165 juta/$220 juta) pada masing-masing dua musim panas terakhir dan kini berisiko hanya mendapatkan tiket ke Liga Champions sebagai hasil dari upaya mereka. Dengan kontrak Simeone yang akan berakhir pada 2027 dan pemegang saham mayoritas baru klub, Apollo Sports Capital, yang dilaporkan ragu-ragu apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya, ada perasaan bahwa kita mendekati akhir era paling sukses dalam sejarah klub.

    Namun, belum ada keputusan yang diambil hingga saat ini, dan minggu depan bisa memiliki dampak yang sangat besar terhadap bagaimana masa jabatan Simeone dipandang - dan apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Narasi sudah terbentuk sebelum semifinal Liga Champions pekan ini. Sementara pertemuan Paris Saint-Germain dengan Bayern Munich dianggap tak boleh dilewatkan, kekhawatiran muncul bahwa laga Atletico Madrid melawan Arsenal bisa jadi tak layak ditonton. Namun, Atleti asuhan Simeone bisa saja membalikkan keadaan.

    Rojiblancos mungkin masih dikenal dengan pertahanan gigih dan taktik yang tak terduga, namun mereka sebenarnya menjadi salah satu tim paling tak terduga di Liga Champions musim ini, dan pertandingan mereka dipenuhi gol. Faktanya, Atleti belum pernah terlibat dalam hasil imbang tanpa gol, sementara mereka hanya mencatatkan satu clean sheet—dan itu melawan Barcelona yang bermain dengan 10 orang di Camp Nou.

    Dengan Julian Alvarez, Simeone juga memiliki salah satu penyerang terbaik di dunia, sementara Antoine Griezmann yang serba bisa mengincar akhir yang seperti dongeng untuk kariernya di Atleti, Ademola Lookman telah menambahkan dimensi baru pada serangan sejak kedatangannya dari Atalanta pada Januari, dan Alexander Sorloth berulang kali mencetak gol-gol penting.

    Lolos ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun, karenanya, merupakan kesempatan gemilang bagi Simeone untuk menunjukkan kepada dunia bahwa baik dirinya maupun Atleti telah berkembang; bahwa mereka akhirnya beradaptasi dengan permainan modern.

    Mereka jelas-jelas diunggulkan melawan Arsenal yang terlihat seperti versi lebih muda dan lebih kuat dari tim juara Simeone dulu, tapi kemenangan akan memberinya kesempatan ketiga yang tak terduga untuk meraih kejayaan Liga Champions - dan menghilangkan keraguan apa pun tentang statusnya sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

