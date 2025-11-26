Kejutan Dari Diego Simeone: Saya Akan Latih Klub Ini Setelah Atletico Madrid

Menjelang duel Atletico Madrid vs Inter Milan di Liga Champions, Kamis (27/11) dini hari WIB, Diego Simeone bikin heboh dengan mengungkapkan hasratnya melatih raksasa Italia tersebut. Pelatih Los Rojiblancos itu membahas laga dan kekuatan Inter, sekaligus mengakui ikatan emosional yang ia miliki terhadap Nerazzurri sejak masa aktifnya sebagai pemain. Komentarnya muncul di momen yang sensitif bagi Atletico, yang masih terombang-ambing di kancah Eropa.

Dalam konferensi pers, Simeone memuji Inter sebagai salah satu tim paling komplet di kompetisi, menyoroti struktur serangan, kedalaman skuad, hingga karakter mereka. Ia juga menegaskan perbedaan besar antara mulusnya laju Inter di Liga Champions – sempurna dengan 12 poin – dan kampanye Atletico yang penuh pasang surut, dengan kemenangan telak tetapi juga kekalahan menyakitkan dari Liverpool dan Arsenal.

Komentar Simeone turut hadir di tengah meningkatnya sorotan terhadap performa Atletico musim ini, dengan cedera pemain dan inkonsistensi yang mengundang kritikan. Lawatan Inter ke Madrid menambah urgensi, karena Atleti harus meraih hasil positif untuk menjaga peluang lolos.