Lagi-Lagi Dicadangkan Saat Liverpool Ditahan Imbang Sunderland! Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Mohamed Salah?

Sementara Slot telah membicarakan reaksi Salah yang menggembirakan setelah dicadangkan, mantan gelandang The Reds Jamie Redknapp percaya bahwa perpisahan - beberapa bulan setelah menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar hingga 2027 - sudah mulai menjadi tidak terhindarkan.

Redknapp berkata: “Dia adalah legenda Premier League, ikon Liverpool dan itulah mengapa saya tidak berpikir ini akan berakhir dengan baik. Ini akan menjadi situasi yang rumit sekarang karena manajer, ketika Anda memiliki seseorang yang begitu berbakat, begitu vital bagi tim, di sekitar ruang ganti dan bagaimana mereka berperilaku dan tampil dalam latihan. Dia tidak akan ingin menghangatkan bangku cadangan, dia tidak menandatangani kontrak ini untuk menghabiskan kariernya. Dia ingin bermain secara konsisten, setiap minggu.

“Saya akan sangat terkejut jika dia menyelesaikan dua tahun terakhir kontraknya, atau satu setengah tahun. Saya tidak berpikir hal ini akan mengatasi situasi ini sama sekali. Tidak ada yang mengejutkan saya dalam sepakbola - apakah itu di Januari atau mungkin di musim panas.

“Jika klub yang tepat datang... banyak yang akan ditentukan oleh pria ini. Dia telah mendapatkan hak istimewa itu. Dan jika dia berkata: 'Lihat, jika saya tidak akan menjadi starter untuk Anda, saya bukan pemain yang akan bertahan. Saya akan pergi ke mana pun diperlukan.' Saya masih percaya bahwa dia akan ingin bermain di Eropa.

“Hal pertama yang akan kita semua katakan adalah dia akan pergi ke Saudi - dia jelas legenda di bagian dunia itu - atau dia akan ingin pergi ke AS, tetapi bagi saya ini sekarang adalah titik puncak nyata dalam hubungan ini. Dia akan merasa dikecewakan dan, seperti yang Anda katakan, mungkin bahkan disalahkan atas apa yang terjadi. Tetapi sementara tim terus menang tanpa dia... Saya melihat statistik itu dan mereka cukup bagus saat dia tidak bermain. Tidak ada yang tidak tergantikan, waktu tidak menunggu siapa pun, dan sekarang ini akan menjadi sulit.”