Getty
Lagi-Lagi Dicadangkan Saat Liverpool Ditahan Imbang Sunderland! Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Mohamed Salah?
Rekor Salah di Liverpool: Gol dan penampilan
Salah, yang telah mencetak 250 gol untuk The Reds melalui 420 penampilan, gagal menginspirasi Liverpool saat mereka kehilangan poin berharga dengan hasil imbang 1-1 melawan The Black Cats. Dia tidak terbiasa mengisi peran yang berdampak, setelah menjadi sosok talisman di Anfield.
Pemain berusia 33 tahun itu, bagaimanapun, harus berdamai dengan istirahat dan rotasi pada 2025/26, dengan tugas di bangku cadangan terlihat dalam kompetisi domestik dan Liga Champions. Slot telah mencampur aduk segalanya dalam upaya menemukan kembali konsistensi yang membawa gelar liga papan atas ke Merseyside musim lalu.
- Getty Images Sport
Mengapa Salah dicadangkan oleh Liverpool melawan Sunderland
Menjelaskan keputusan untuk tidak memasukkan Salah dalam starting XI melawan Sunderland, Slot mengatakan kepada Sky Sports: “Saya memainkan tim yang sama, ini adalah keseimbangan antara kontinuitas dan kesegaran. Sudah jelas dan jelas kami membutuhkan seluruh skuad malam ini karena beberapa yang memulai tidak mampu bermain penuh 90 menit lagi. Lebih dari sebelumnya, kami membutuhkan lebih dari 11 pemain malam ini. Semua pemain memiliki kesempatan untuk masuk, Mo jelas salah satunya. Ini adalah hal yang baik kami memiliki pemain seperti Mo yang tersedia di bangku cadangan.
“Kami belum melakukan percakapan panjang. Kami banyak berbicara setelah pertandingan Frankfurt, dan sekarang tidak sebanyak itu. Dia bereaksi seperti yang Anda inginkan, seorang profesional top. Dia berlatih dengan sangat baik dan bersikap positif terhadap rekan-rekan setimnya. Dia adalah contoh ketika dia bermain, dan sekarang dia adalah contoh cara bertindak ketika Anda tidak bermain.”
Transfer tak terelakkan? Salah dikabarkan akan keluar dari Anfield
Sementara Slot telah membicarakan reaksi Salah yang menggembirakan setelah dicadangkan, mantan gelandang The Reds Jamie Redknapp percaya bahwa perpisahan - beberapa bulan setelah menandatangani perpanjangan kontrak bernilai besar hingga 2027 - sudah mulai menjadi tidak terhindarkan.
Redknapp berkata: “Dia adalah legenda Premier League, ikon Liverpool dan itulah mengapa saya tidak berpikir ini akan berakhir dengan baik. Ini akan menjadi situasi yang rumit sekarang karena manajer, ketika Anda memiliki seseorang yang begitu berbakat, begitu vital bagi tim, di sekitar ruang ganti dan bagaimana mereka berperilaku dan tampil dalam latihan. Dia tidak akan ingin menghangatkan bangku cadangan, dia tidak menandatangani kontrak ini untuk menghabiskan kariernya. Dia ingin bermain secara konsisten, setiap minggu.
“Saya akan sangat terkejut jika dia menyelesaikan dua tahun terakhir kontraknya, atau satu setengah tahun. Saya tidak berpikir hal ini akan mengatasi situasi ini sama sekali. Tidak ada yang mengejutkan saya dalam sepakbola - apakah itu di Januari atau mungkin di musim panas.
“Jika klub yang tepat datang... banyak yang akan ditentukan oleh pria ini. Dia telah mendapatkan hak istimewa itu. Dan jika dia berkata: 'Lihat, jika saya tidak akan menjadi starter untuk Anda, saya bukan pemain yang akan bertahan. Saya akan pergi ke mana pun diperlukan.' Saya masih percaya bahwa dia akan ingin bermain di Eropa.
“Hal pertama yang akan kita semua katakan adalah dia akan pergi ke Saudi - dia jelas legenda di bagian dunia itu - atau dia akan ingin pergi ke AS, tetapi bagi saya ini sekarang adalah titik puncak nyata dalam hubungan ini. Dia akan merasa dikecewakan dan, seperti yang Anda katakan, mungkin bahkan disalahkan atas apa yang terjadi. Tetapi sementara tim terus menang tanpa dia... Saya melihat statistik itu dan mereka cukup bagus saat dia tidak bermain. Tidak ada yang tidak tergantikan, waktu tidak menunggu siapa pun, dan sekarang ini akan menjadi sulit.”
- Getty Images
Jadwal Liverpool: Apakah Salah akan menjadi starter melawan Leeds?
Liverpool tertinggal di posisi kedelapan di tabel Liga Premier, terpaut 11 poin dari pemimpin Arsenal. Mereka akan kembali beraksi pada hari Sabtu ketika menuju ke Leeds, dengan Slot mengakui bahwa dia memiliki “gambaran siapa yang akan memulai” di Elland Road tetapi “tidak akan mengatakan” apakah Salah akan dipanggil kembali.
Iklan