AFP
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'Dia tidak pernah mau melakukannya!' - Lautaro Martinez mengungkap rahasia selebrasi setelah kemenangan dramatis 3-2
Lautaro menginspirasi comeback dramatis Inter
Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, menampilkan performa MVP untuk membawa timnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli di San Siro. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Napoli melesat unggul 2-0 lewat gol cepat Matteo Politano dan Rasmus Hojlund.
Inter merespons dengan tekanan tanpa henti, mencatatkan total 29 tembakan sepanjang pertandingan.
Lautaro memulai kebangkitan pada menit ke-56 sebelum Marcus Thuram menanduk bola untuk menyamakan kedudukan, lalu memberi jalan bagi Lautaro mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-91.
- AFP
Thuram ikut dalam selebrasi di depan pembatas ikonik
Setelah mencetak gol penentu kemenangan di akhir laga, Lautaro memanjat pembatas iklan di San Siro untuk merayakannya bersama para pendukung tuan rumah, lalu partner lini serangnya, Thuram, menyusulnya ke atas pembatas itu. Lautaro berseloroh seusai pertandingan soal berhasil meyakinkan penyerang Prancis itu untuk mengatasi keengganannya.
"Marcus ikut dengan saya hari ini," ungkap Lautaro setelah pertandingan. "Dia selalu bilang saya gila karena naik ke sana karena dia tidak pernah mau melakukannya, tetapi kali ini dia datang bersama saya."
"Kami perlahan kembali ke kondisi kebugaran penuh dengan bermain lebih banyak menit," tambah Lautaro. "Kami sempat tertinggal dan berhasil membalikkan keadaan, dan mungkin itulah sesuatu yang kami kurang pada musim lalu."
Tonggak bersejarah dan tribut untuk Messi
Dwigol Lautaro membuat total golnya bersama Inter di Serie A menjadi 134, menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah liga klub tersebut di belakang Benito Lorenzi (138) dan Giuseppe Meazza (197).
Sang striker juga menanggapi pensiunnya Lionel Messi dari sepak bola internasional, seraya mengungkapkan bahwa ia menghubungi langsung rekan setimnya di Argentina itu.
"Saya mengiriminya pesan," kata Lautaro. "Semua yang saya alami bersamanya akan tetap bersama saya sepanjang hidup. Dia sangat berarti bagi saya."
- AFP
Awal yang sempurna tetap terjaga bagi Inter
Kemenangan ini membuat tim asuhan Cristian Chivu tetap berada di puncak klasemen Serie A dengan rekor sempurna setelah tiga pertandingan.
Tim ini menunjukkan karakter yang signifikan untuk bangkit dari ketertinggalan dua gol melawan pesaing langsung dalam perebutan gelar.
Inter kini akan membangun momentum kemenangan mereka seiring jadwal pertandingan domestik dan Eropa terus bergulir.
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