Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, menampilkan performa MVP untuk membawa timnya meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli di San Siro. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Napoli melesat unggul 2-0 lewat gol cepat Matteo Politano dan Rasmus Hojlund.

Inter merespons dengan tekanan tanpa henti, mencatatkan total 29 tembakan sepanjang pertandingan.

Lautaro memulai kebangkitan pada menit ke-56 sebelum Marcus Thuram menanduk bola untuk menyamakan kedudukan, lalu memberi jalan bagi Lautaro mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-91.