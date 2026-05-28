Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Dia senang tetap di sini!" - Presiden Inter membantah kabar kepindahan bek andalannya, Alessandro Bastoni, ke Barcelona
Marotta membantah kabar kepergian Bastoni
Dalam wawancara terbaru dengan DAZN, Marotta menanggapi rumor yang semakin santer mengenai masa depan Bastoni. Dengan Barcelona yang dilaporkan terus memantau bek tengah berbakat tersebut, Marotta dengan tegas menegaskan bahwa Inter tidak berniat melepas salah satu aset terpenting mereka. Presiden klub itu menekankan bahwa strategi keuangan klub tidak mengharuskan pengorbanan para pemain andalan mereka, kecuali jika para pemain itu sendiri yang meminta untuk pindah.
Marotta sangat tegas saat membahas status bek tersebut di San Siro, dengan menyatakan: "Kami pada prinsipnya bukan penjual. Jika seorang pemain hengkang, itu karena ia juga telah menyatakan keinginannya untuk pergi. Bastoni sama sekali tidak pernah menyatakan keinginannya untuk pergi. Ia senang tinggal di sini bersama kami, jadi kami tidak perlu menjualnya. Saya pikir ia akan tetap bersama kami untuk waktu yang lama."
- Getty Images
Inti dari kesuksesan Inter
Bastoni dianggap sebagai pilar utama skuad yang membantu Inter meraih gelar Serie A. Marotta menekankan pentingnya mempertahankan kelompok pemimpin yang solid di ruang ganti untuk memastikan kesuksesan berkelanjutan baik di kancah domestik maupun Eropa. "Inti keras" para pemain ini berfungsi sebagai fondasi di mana klub membangun identitas kompetitifnya.
Presiden mengidentifikasi beberapa tokoh kunci yang mewakili filosofi ini, sambil menyoroti pentingnya pengalaman mereka. "Tim ini memiliki inti yang kokoh, tulang punggung pemain yang sangat spesifik yang telah berada di sini selama beberapa tahun. Saya merujuk pada Barella, Bastoni, dan Lautaro - saya menyebut tiga nama ini dengan alasan yang jelas. Mereka telah membentuk inti ini yang kemudian diikuti oleh pemain lain saat mereka bergabung. Penting untuk menanamkan budaya kemenangan bahkan kepada pemain baru yang mungkin belum memiliki pengalaman yang signifikan," jelas Marotta.
Chivu dipastikan akan memperpanjang kontraknya
Selain skuad pemain, Marotta juga menegaskan bahwa klub berencana memberikan penghargaan kepada pelatih kepala Cristian Chivu atas prestasi gemilangnya. Setelah berhasil meraih gelar Scudetto dan Coppa Italia pada musim perdananya sebagai pelatih, mantan bek tersebut akan mendapatkan kontrak baru berjangka panjang untuk memimpin tim ke depan. Klub memandang perkembangannya sebagai bagian penting dari pertumbuhan institusional mereka.
Menjelaskan perpanjangan kontrak ini sebagai pengakuan yang pantas atas dampak Chivu, Marotta mengatakan: "Perpanjangan kontrak Chivu hanyalah formalitas; ini bukan prioritas dibandingkan dengan program yang menanti kami. Dia memiliki kontrak, dan kami akan memperpanjangnya karena memang seharusnya begitu. Dia telah membuktikan tidak hanya mampu menangani tugas ini, tetapi juga menjadi salah satu pelatih yang sedang naik daun di kancah nasional. Sudah sepantasnya dia menerima penghargaan dari klub, baik dalam hal perpanjangan kontrak maupun penyesuaian kondisi finansial."
- (C)Getty Images
Perencanaan masa depan dan kedalaman skuad
Meskipun mempertahankan para bintang mereka menjadi prioritas utama, Inter juga aktif di bursa transfer untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Berbagai spekulasi terus beredar mengenai calon pemain baru, termasuk upaya untuk mendatangkan kiper Lazio, Ivan Provedel, guna menjadi pesaing bagi Josep Martinez, serta ketertarikan terhadap gelandang Liverpool, Curtis Jones. Inter juga dilaporkan hampir mencapai kesepakatan senilai €23 juta untuk merekrut Aleksandar Stankovic dari Club Brugge.