Dalam wawancara terbaru dengan DAZN, Marotta menanggapi rumor yang semakin santer mengenai masa depan Bastoni. Dengan Barcelona yang dilaporkan terus memantau bek tengah berbakat tersebut, Marotta dengan tegas menegaskan bahwa Inter tidak berniat melepas salah satu aset terpenting mereka. Presiden klub itu menekankan bahwa strategi keuangan klub tidak mengharuskan pengorbanan para pemain andalan mereka, kecuali jika para pemain itu sendiri yang meminta untuk pindah.

Marotta sangat tegas saat membahas status bek tersebut di San Siro, dengan menyatakan: "Kami pada prinsipnya bukan penjual. Jika seorang pemain hengkang, itu karena ia juga telah menyatakan keinginannya untuk pergi. Bastoni sama sekali tidak pernah menyatakan keinginannya untuk pergi. Ia senang tinggal di sini bersama kami, jadi kami tidak perlu menjualnya. Saya pikir ia akan tetap bersama kami untuk waktu yang lama."