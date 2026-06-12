"Dia selalu terancam mendapat kartu kuning-merah!" Lothar Matthäus secara tegas mengkritik pemain kunci DFB

Jonathan Tah menilai Matthäus "sedikit kaku saat berputar ke belakang", namun pemain Bayern itu mampu mengimbanginya dengan kemampuan duelnya yang kuat dan "kekokohan fisiknya". Rekan setimnya, Nico Schlotterbeck, "selalu berisiko mendapat kartu kuning-merah" atau berisiko menyebabkan penalti, namun ia "selalu bermain dengan penuh semangat". Akhirnya, pemain yang sedang naik daun, Nathaniel Brown, "sedikit kurang berpengalaman, terutama di level internasional", namun menonjol di sisi kiri dengan kecepatannya.

Matthäus juga mengevaluasi duo gelandang tengah. Aleksandar Pavlovic meyakinkan dengan akurasi umpannya, namun kurang dalam "koordinasi taktis" dengan rekan barunya, Felix Nmecha. Pemain Dortmund itu, di sisi lain, adalah "salah satu pemain box-to-box terkuat di dunia", namun harus "lebih sering menemukan posisinya di lini belakang dengan lebih tepat", kata Matthäus.