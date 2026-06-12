Manuel Neuer yang baru kembali itu saat ini sedang mengalami masalah cedera, kata Matthäus kepada BildTV, namun selain itu ia memiliki "segala yang dibutuhkan seorang kiper". Ia memuji kapten Joshua Kimmich sebagai "pemain pemimpin yang sangat berpengalaman", namun di sayap ia "sedikit kurang dalam hal kecepatan akhir".
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"Dia selalu terancam mendapat kartu kuning-merah!" Lothar Matthäus secara tegas mengkritik pemain kunci DFB
Jonathan Tah menilai Matthäus "sedikit kaku saat berputar ke belakang", namun pemain Bayern itu mampu mengimbanginya dengan kemampuan duelnya yang kuat dan "kekokohan fisiknya". Rekan setimnya, Nico Schlotterbeck, "selalu berisiko mendapat kartu kuning-merah" atau berisiko menyebabkan penalti, namun ia "selalu bermain dengan penuh semangat". Akhirnya, pemain yang sedang naik daun, Nathaniel Brown, "sedikit kurang berpengalaman, terutama di level internasional", namun menonjol di sisi kiri dengan kecepatannya.
Matthäus juga mengevaluasi duo gelandang tengah. Aleksandar Pavlovic meyakinkan dengan akurasi umpannya, namun kurang dalam "koordinasi taktis" dengan rekan barunya, Felix Nmecha. Pemain Dortmund itu, di sisi lain, adalah "salah satu pemain box-to-box terkuat di dunia", namun harus "lebih sering menemukan posisinya di lini belakang dengan lebih tepat", kata Matthäus.
Matthäus: Florian Wirtz harus "lebih percaya diri"
Mengenai Florian Wirtz, ia mengkritik performa yang tidak konsisten. "Kadang-kadang kelas dunia — namun, terutama tahun lalu, sesekali ia seolah menghilang. Ia harus bermain dengan lebih percaya diri dan lebih yakin pada kemampuannya." Seperti Jamal Musiala, yang "pikirannya belum sepenuhnya tenang". Matthäus berharap pemain asal Munich itu bisa kembali menunjukkan "kualitas yang selama bertahun-tahun kita kagumi" di Piala Dunia.
Terkait Leroy Sané, ia juga memuji "kualitas individunya - ia memiliki semua yang dibutuhkan. Namun sayangnya, ia terlalu jarang menunjukkannya." Sebaliknya, penyerang Kai Havertz "tidak selalu bermain di posisi yang memungkinkan dirinya menunjukkan semua kelebihannya", namun ia telah "menjadi lebih dewasa" dan merupakan "pemain yang mampu membuat perbedaan".