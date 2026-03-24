Hans-Joachim Watzke tampaknya sangat ingin membawa Jadon Sancho kembali ke BVB pada musim panas nanti. Seperti dilaporkan Sky, presiden Borussia Dortmund yang baru terpilih itulah yang menjadi penggerak utama transfer tanpa biaya transfer ini.
"Dia sangat gencar mengupayakannya di belakang layar!" Transfer spektakuler BVB pada musim panas tampaknya semakin memanas
Watzke dilaporkan sedang "berusaha keras di belakang layar" agar pemain asal Inggris tersebut, yang "seratus persen" akan hengkang dari Manchester United tanpa biaya transfer, dapat kembali membela BVB di masa depan. "Dia sangat menyukai Jadon Sancho," demikian tertulis dalam laporan Sky, dan pemain berusia 25 tahun itu kini telah sepenuhnya mengetahui bahwa BVB sangat ingin merekrutnya melalui Watzke.
Di saat yang sama, Sancho, yang saat ini masih bermain sebagai pemain pinjaman untuk Aston Villa, telah menerima beberapa tawaran dari klub lain. Oleh karena itu, kini keputusan ada di tangan sang pemain. Pintu tetap terbuka dan pihak Dortmund pun berasumsi bahwa Sancho siap menerima pemotongan gaji yang signifikan dibandingkan dengan kontrak XXL-nya di Manchester United jika ia kembali.
BVB ingin mendatangkan kembali Sancho: Bagaimana tanggapan Ole Gunnar Solskjær?
Sport Bild melaporkan bahwa Sancho kemungkinan akan ditawari gaji pokok sebesar lima hingga enam juta euro di BVB. Hal ini berarti ia harus menerima pemotongan gaji yang cukup besar dibandingkan dengan gajinya di Red Devils yang dilaporkan mencapai 16 juta euro per tahun.
Sport Bild telah melaporkan pada hari Rabu bahwa dukungan internal di BVB untuk kembalinya Sancho semakin meningkat. Terutama mantan direktur olahraga Sebastian Kehl, yang seperti Watzke, merupakan pendukung kuat kembalinya Sancho.
Namun, Direktur Olahraga Lars Ricken dan Niko Kovac juga telah memberikan sinyal positif dan semakin terbuka terhadap upaya pemulangan tersebut. Dalam diskusi yang sedang berlangsung, argumen pro dilaporkan lebih dominan. Pertanyaannya adalah apakah kedatangan direktur olahraga baru Nils-Ole Book dapat mengubah situasi tersebut.
Jadon Sancho sedang menjalani fase terbaik dalam kariernya bersama BVB
Di Dortmund, Sancho jelas-jelas mengalami masa terbaiknya. Antara tahun 2017 dan 2021, ia berkembang menjadi pemain top di sana; kemudian ia kembali sebentar melalui status pinjaman dan berhasil mencapai final Liga Champions bersama tim tersebut. Selama periode itu dan setelahnya, ia mengalami tahun-tahun yang sulit. Di ManUnited, Sancho tidak pernah merasa bahagia; bahkan masa pinjamannya ke Chelsea dan kini di Aston Villa tampaknya tidak membuahkan kesuksesan.
Pada musim ini, Sancho hanya mencatatkan tiga assist dan satu gol dalam 31 pertandingan resmi.
Jadon Sancho: Statistik di BVB
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning 158 53 67 7