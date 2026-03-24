"Dia sangat gencar mengupayakannya di belakang layar!" Transfer spektakuler BVB pada musim panas tampaknya semakin memanas

Watzke dilaporkan sedang "berusaha keras di belakang layar" agar pemain asal Inggris tersebut, yang "seratus persen" akan hengkang dari Manchester United tanpa biaya transfer, dapat kembali membela BVB di masa depan. "Dia sangat menyukai Jadon Sancho," demikian tertulis dalam laporan Sky, dan pemain berusia 25 tahun itu kini telah sepenuhnya mengetahui bahwa BVB sangat ingin merekrutnya melalui Watzke.

Di saat yang sama, Sancho, yang saat ini masih bermain sebagai pemain pinjaman untuk Aston Villa, telah menerima beberapa tawaran dari klub lain. Oleh karena itu, kini keputusan ada di tangan sang pemain. Pintu tetap terbuka dan pihak Dortmund pun berasumsi bahwa Sancho siap menerima pemotongan gaji yang signifikan dibandingkan dengan kontrak XXL-nya di Manchester United jika ia kembali.