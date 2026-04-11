Gelandang berusia 18 tahun itu masuk menggantikan Jamal Musiala pada menit ke-84 dalam kemenangan tandang FCB 5-0 atas St. Pauli, dan dengan demikian merasakan atmosfer Bundesliga untuk pertama kalinya.
"Dia punya bakat luar biasa": Transfer mengejutkan FC Bayern sangat mengesankan Leon Goretzka
Dengan demikian, Ndiaye melanjutkan tren penggunaan pemain muda di Bayern: Sudah ada sembilan pemain dari akademi klub yang melakukan debutnya bersama tim utama FCB musim ini. Meskipun Ndiaye tidak termasuk dalam kategori "produk akademi", karena ia baru didatangkan dari Gambinos Stars Africa pada bulan Januari, tetap saja patut dicatat bahwa sekali lagi seorang remaja mendapat kesempatan pertamanya untuk membuktikan diri di tim utama.
"Sayangnya dia cedera, jadi kemungkinan besar kesempatan itu sudah ada lebih awal," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, setelah pertandingan di Hamburg. Memang, selama empat bulan di Munich, Ndiaye sudah harus berjuang melawan beberapa cedera. Terakhir, ia harus absen selama tiga minggu karena cedera kapsul. Namun, menurut Eberl, masa istirahat paksa ini tidak terlihat pada dirinya di fase akhir pertandingan di St. Pauli: "Ia masuk ke dalam pertandingan ini dengan sangat baik. Tidak terlihat adanya kegugupan pada dirinya."
Goretzka tentang Ndiaye: "Dia tampil luar biasa hari ini"
Leon Goretzka juga sangat mengagumi rekan setimnya yang relatif baru itu. Pemegang rekor pencetak gol terbanyak Bayern musim ini itu memuji: "Kita bisa lihat bahwa dia punya bakat luar biasa dan orang yang baik. Dia sangat bersyukur." Menurutnya, peningkatan keterlibatan pemain muda ini juga merupakan hasil kerja keras pelatih kepala Vincent Kompany: "Itu menunjukkan bahwa dia adalah pelatih yang berani. (...) Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik hari ini."
Peluang Ndiaye untuk diturunkan pada hari Sabtu memang cukup besar, mengingat Kompany telah melakukan perombakan besar-besaran pada timnya di antara dua laga Liga Champions melawan Real Madrid, dengan melakukan tujuh pergantian pemain dan memberi waktu istirahat kepada beberapa bintang ternama.
Untuk anak didik barunya, Ndiaye, Kompany sudah memberikan pujian pada pertengahan Februari, saat ia berkata: "Kami menantikan kepribadiannya. Ia telah menunjukkan bahwa ia termasuk di antara talenta-talenta yang kami miliki di akademi Bayern. Segalanya berjalan baik baginya."
Bara Sapoko Ndiaye hanya boleh bermain untuk tim senior FC Bayern
Bagaimana prospek jangka menengah dan panjang Ndiaye di Säbener Straße masih belum pasti. Saat ini, ia hanya boleh bermain untuk tim utama FCB; peraturan melarang pemain asal Senegal itu untuk menambah jam terbang di tim cadangan. Ia masih dipinjamkan hingga musim panas mendatang, sementara kontraknya bersama Gambinos Stars masih berlaku hingga 2027.
Ndiaye, sebagai pemain pertama, berhasil bergabung ke Munich melalui kerja sama Red&Gold Football. "Bara adalah yang pertama yang benar-benar berhasil menembus tim utama," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, tak lama setelah transfer yang cukup mengejutkan pada Januari: "Dia hanya perlu beradaptasi dan mengenal sepak bola Eropa." Sejak Sabtu, ia telah naik satu tingkat lebih tinggi dan semakin mengenal sepak bola Eropa.
Kontrak-kontrak ini akan berakhir pada tahun 2026 di FC Bayern
Pemain Posisi Usia Manuel Neuer Penjaga gawang 40 tahun Sven Ulreich Penjaga gawang 37 tahun Raphael Guerreiro Bek 32 tahun Leon Goretzka Gelandang 31 tahun