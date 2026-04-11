"Dia punya bakat luar biasa": Transfer mengejutkan FC Bayern sangat mengesankan Leon Goretzka

Dengan demikian, Ndiaye melanjutkan tren penggunaan pemain muda di Bayern: Sudah ada sembilan pemain dari akademi klub yang melakukan debutnya bersama tim utama FCB musim ini. Meskipun Ndiaye tidak termasuk dalam kategori "produk akademi", karena ia baru didatangkan dari Gambinos Stars Africa pada bulan Januari, tetap saja patut dicatat bahwa sekali lagi seorang remaja mendapat kesempatan pertamanya untuk membuktikan diri di tim utama.

"Sayangnya dia cedera, jadi kemungkinan besar kesempatan itu sudah ada lebih awal," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, setelah pertandingan di Hamburg. Memang, selama empat bulan di Munich, Ndiaye sudah harus berjuang melawan beberapa cedera. Terakhir, ia harus absen selama tiga minggu karena cedera kapsul. Namun, menurut Eberl, masa istirahat paksa ini tidak terlihat pada dirinya di fase akhir pertandingan di St. Pauli: "Ia masuk ke dalam pertandingan ini dengan sangat baik. Tidak terlihat adanya kegugupan pada dirinya."