Berbicara kepada kanal resmi UEFA, seperti dikutip Tuttomercatoweb, Paz menceritakan kepindahannya dari Real Madrid ke Serie A. Paz bergabung dengan Como pada 2024 setelah kesulitan menembus tim utama di Spanyol.

Namun, di bawah asuhan Fabregas, Paz berkembang menjadi salah satu pemain paling kreatif di liga tersebut. “Dia mengajari saya hampir segalanya,” jelas Paz. “Saya tiba di sini sebagai pemain muda dari Castilla. Saya sempat bermain beberapa kali untuk Real Madrid, tetapi pada akhirnya saya adalah pemain tim cadangan di divisi yang lebih rendah.”