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Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

“Dia mengajari saya hampir segalanya”: Nico Paz memuji Cesc Fabregas karena mengubah kariernya di Como

N. Paz
Como
C. Fabregas
Serie A

Nico Paz menyebut pelatih Como, Cesc Fabregas, berperan penting dalam perkembangannya sejak pindah dari Real Madrid. Gelandang serang itu tampil gemilang di Italia dan membantu timnya menjalani kiprah perdana di Liga Champions. Ia juga memuji lingkungan yang memungkinkannya berkembang secara profesional maupun pribadi di panggung Eropa.

  • Pujian untuk sang manajer

    Berbicara kepada kanal resmi UEFA, seperti dikutip Tuttomercatoweb, Paz menceritakan kepindahannya dari Real Madrid ke Serie A. Paz bergabung dengan Como pada 2024 setelah kesulitan menembus tim utama di Spanyol.

    Namun, di bawah asuhan Fabregas, Paz berkembang menjadi salah satu pemain paling kreatif di liga tersebut. “Dia mengajari saya hampir segalanya,” jelas Paz. “Saya tiba di sini sebagai pemain muda dari Castilla. Saya sempat bermain beberapa kali untuk Real Madrid, tetapi pada akhirnya saya adalah pemain tim cadangan di divisi yang lebih rendah.”

  • Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Menemukan kebebasan di Italia

    Ia menegaskan betapa pentingnya kepindahan itu bagi kariernya. "Datang ke sini dan bermain di Serie A, kasta tertinggi, membuat saya banyak berkembang, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi," tambah Paz. "Semua ini berkat Cesc, yang percaya kepada saya dan membawa saya ke sini. Sejak hari pertama, ia membiarkan saya bermain sesuai keinginan saya dan memberi saya banyak kebebasan. Ia mengajari saya banyak hal. Saya rasa, sosok pemain seperti saya sekarang sepenuhnya berkat dia."

  • Debut di Eropa yang tak terlupakan

    Como mengawali kiprahnya di Eropa dengan impresif. Bulan lalu, mereka menjamu RB Leipzig di Liga Champions dan meraih kemenangan berkesan 4-1. Paz menyebut malam bersejarah itu sebagai tonggak yang tak terlupakan bagi skuad.

    “Rasanya luar biasa bisa melangkah ke lapangan saat lagu tema Liga Champions berkumandang, apalagi di stadion kami sendiri. Mendengar lagu itu berarti kami akhirnya bermain di Liga Champions, melawan Leipzig pula, tim yang sudah berkali-kali tampil di kompetisi ini. Itu memberi kami dorongan semangat yang besar. Pertandingan itu istimewa bagi kami, baik secara profesional maupun pribadi. Istimewa karena setiap anak bermimpi bermain di Liga Champions, sementara sebagian besar dari kami belum pernah tampil di sana. Mimpi itu menjadi kenyataan dan merupakan langkah maju.”

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  • Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Apa langkah Como selanjutnya?

    Menatap ke depan, Como bertekad untuk terus berkembang seiring semakin sengitnya kiprah mereka di Liga Champions, dengan laga melawan Feyenoord menanti pada Rabu. Paz dan rekan-rekan setimnya harus mempertahankan etos kerja luar biasa untuk bersaing dengan tim-tim elite Eropa. Jika mereka terus memberikan segalanya di lapangan di bawah arahan Fabregas, Como punya peluang besar untuk kembali membuat kejutan.

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