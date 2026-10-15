Dia kembali lagi: Mourinho melepas topeng dan menyatakan perang terhadap perangkat pertandingan

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, meninggalkan pendekatan tenangnya dan kini masuk ke dalam konfrontasi terbuka dengan komite teknis perangkat pertandingan, menyusul keputusan-keputusan kontroversial yang dialami timnya di LaLiga.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa era pernyataan-pernyataan tenang dalam setiap kemunculan Mourinho di hadapan media telah berakhir.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan dalam beberapa pekan terakhir adanya perubahan besar dalam sikapnya, sekaligus menjelaskan bahwa citra yang ia tampilkan saat mengemban tugas pada periode keduanya hanyalah tampilan luar semata.

Setelah menjadi juru bicara klub, pelatih Real Madrid itu menyatakan perang terhadap sistem perwasitan dan menyalakan api konfrontasi dalam konferensi pers terakhirnya.

Pelatih Portugal tersebut mengatakan pada akhir Agustus, "Selama bertahun-tahun, saya menjadi lebih tenang dan lebih mampu mengendalikan emosi saya. Saya telah belajar cara menghadapi situasi sulit atau rasa frustrasi, dan saya tahu hal-hal seperti ini akan terjadi."

Ucapan tersebut terdengar seolah-olah menjadi pengumuman tentang perubahan yang terjadi pada kepribadian Mourinho sejak periode pertamanya bersama Real Madrid.