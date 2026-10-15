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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Dia kembali lagi: Mourinho melepas topeng dan menyatakan perang terhadap perangkat pertandingan

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LaLiga
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
Spanyol

Mourinho membuka front baru di Real Madrid: perangkat pertandingan jadi sasaran tembak

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, meninggalkan pendekatan tenangnya dan kini masuk ke dalam konfrontasi terbuka dengan komite teknis perangkat pertandingan, menyusul keputusan-keputusan kontroversial yang dialami timnya di LaLiga.

Dalam laporannya, surat kabar Sport menyebutkan bahwa era pernyataan-pernyataan tenang dalam setiap kemunculan Mourinho di hadapan media telah berakhir.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan dalam beberapa pekan terakhir adanya perubahan besar dalam sikapnya, sekaligus menjelaskan bahwa citra yang ia tampilkan saat mengemban tugas pada periode keduanya hanyalah tampilan luar semata.

Setelah menjadi juru bicara klub, pelatih Real Madrid itu menyatakan perang terhadap sistem perwasitan dan menyalakan api konfrontasi dalam konferensi pers terakhirnya.

Pelatih Portugal tersebut mengatakan pada akhir Agustus, "Selama bertahun-tahun, saya menjadi lebih tenang dan lebih mampu mengendalikan emosi saya. Saya telah belajar cara menghadapi situasi sulit atau rasa frustrasi, dan saya tahu hal-hal seperti ini akan terjadi."

Ucapan tersebut terdengar seolah-olah menjadi pengumuman tentang perubahan yang terjadi pada kepribadian Mourinho sejak periode pertamanya bersama Real Madrid.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho tak butuh waktu lama untuk menunjukkan taringnya

    Namun begitu situasi-situasi mengecewakan pertama muncul, Mourinho tak menunggu lama untuk menunjukkan taringnya, melalui sikap yang mengembalikan ingatan pada sosok pelatih tegas yang memimpin Los Blancos 13 tahun lalu.

    Laga derbi melawan Atletico Madrid menjadi titik baliknya. Pada hari itu, Mourinho tampil di konferensi pers usai pertandingan dengan membawa dua foto yang dicetak di atas kertas, memperlihatkan dua momen kontroversial. Gambar tersebut langsung menyebar ke seluruh dunia dan menegaskan kembalinya Mourinho yang dikenal semua orang.

    Pelatih asal Portugal itu melontarkan serangan tajam, "Kita sebenarnya bisa menghemat repotnya menggelar konferensi pers ini, karena cerita pertandingan ini ada di sini," sambil menunjuk dua foto yang dicetak di atas kertas berisi dua tekel dari Cuti Romero dan Kang-in Lee.

    Dia menambahkan, "Ada dua kartu merah yang jelas. Wajar kalau yang diuntungkan dari itu adalah suporter Atletico, tetapi komite yang bertanggung jawab menunjuk wasit juga seharusnya senang, karena semua yang terjadi sangat aneh."

    Dia melanjutkan, "Seorang wasit berusia 41 tahun dan belum mendapatkan lencana internasional, dan penyebabnya tidak mungkin karena dia wasit yang hebat. Orang malang itu datang ke sini dan tidak mampu menanggung tekanan. Dia wasit malang yang hanya memimpin pertandingan-pertandingan kecil, sedangkan tuan yang bertanggung jawab atas teknologi VAR punya rekam jejak panjang. Selamat untuk komite teknis perwasitan," demikian Mourinho menutup serangan kerasnya yang memicu kegaduhan luas.

    Mourinho berkata di akhir pernyataannya, "Saya berpikir akan menemukan liga yang berbeda dari liga yang saya tinggalkan. Tetapi mereka memberi tahu saya bahwa liga ini tidak berubah, dan mereka menjelaskan kepada saya alasan mengapa tidak berbeda. Baiklah, mari kita hadapi dan bertarung." Ucapan ini menjadi semacam pembuka bagi apa yang akan terjadi setelahnya.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho terus berseteru dengan sistem perangkat pertandingan

    Sejak saat itu, pelatih asal Portugal tersebut terus melanjutkan pendekatan konfrontatifnya terhadap sistem perangkat pertandingan. Ia menolak menghadiri konferensi pers usai laga melawan Villarreal sebagai bentuk protes atas kartu merah yang diterima Vinicius, lalu meledak dalam kemarahan ketika mengetahui sanksi yang dijatuhkan kepada pemain Brasil itu, dan tidak ragu menyampaikan apa yang ada di pikirannya di depan media.

    Berbicara soal insiden tersebut, Mourinho mengatakan, "Apakah Anda menganggap wajar jika seorang pemain di sebuah klub Spanyol, yang sedang bersiap menjalani laga penting yang juga penting bagi sepakbola Spanyol, baru mengetahui hanya dua jam sebelum pertandingan dimulai bahwa ia dihukum larangan bermain empat pertandingan? Tidak bisakah mereka mengumumkannya sekarang? Atau besok pagi?"

    Ia melanjutkan, "Kami harus naik bus, dan kami bahkan hampir belum sampai di stadion ketika mengetahui keputusan itu. Ada ungkapan yang populer dalam bahasa Portugis yang berbunyi: kucing itu bersembunyi tetapi ekornya terlihat. Saya pikir kucing itu sudah tidak bersembunyi lagi, karena ada hal-hal yang sekarang dilakukan tanpa rasa malu sedikit pun. Apakah Anda ingin menghabisi seorang pemain dua jam sebelum pertandingan?"

    Pelatih Portugal itu menegaskan dengan tegas, "Para pendukung Real Madrid tidak bodoh, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka mata orang-orang."

    Dengan demikian, Mourinho mengumumkan perang terhadap komite teknis perangkat pertandingan, sehingga perhatian beralih ke konflik ini alih-alih fokus pada masalah teknis yang dialami Los Blancos.

    Terlepas dari apakah hal itu merupakan bagian dari strategi yang telah diperhitungkan atau tidak, satu hal yang tampak jelas adalah bahwa Mourinho yang lama telah kembali.

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