"Dia harus menyadarinya!" - Adama Traore dilarang angkat beban di West Ham, ungkap Nuno Espirito Santo
Ilmu genetika di Rush Green
Traore telah menjalani program latihan fisik khusus yang disesuaikan oleh tim medis dan pelatih West Ham sejak tiba di fasilitas Rush Green klub pada Januari. Winger berusia 30 tahun ini, yang kembali bersatu dengan Nuno setelah periode sukses bersama di Wolverhampton Wanderers, memiliki profil fisiologis yang melampaui standar program latihan Liga Premier. Sementara kebanyakan pemain menghabiskan berjam-jam di bawah squat rack untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan, hipertrofi alami Traore begitu ekstrem sehingga klub memutuskan untuk membatasi latihan resistensinya.
Nuno menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah cedera. Manajer tersebut menyatakan bahwa sementara pemain muda, seperti bek berusia 18 tahun Airidas Golambeckis, didorong untuk "menghabiskan berjam-jam di gym" untuk mendapatkan massa otot yang diperlukan, Traore berada di ujung spektrum yang berlawanan. Pemain internasional Spanyol delapan kali ini kini fokus sepenuhnya pada fleksibilitas dan "pekerjaan pencegahan" untuk memastikan bahwa massa ototnya yang signifikan tidak mengancam senjata utamanya: akselerasi dan kecepatan puncak yang memecahkan rekor.
Dia sebaiknya menghindari gym.
Adama telah berulang kali menegaskan bahwa dia tidak angkat beban, tetapi rekan setimnya, Crysencio Summerville, baru-baru ini mengunggah video di media sosial yang menunjukkan Traore berlatih di gym untuk membantah mitos tersebut. Kini, Nuno menekankan bahwa pemain Spanyol itu harus fokus pada pencegahan cedera dan bukan pembentukan otot.
"Ini luar biasa; ini soal genetika," kata Nuno tentang postur tubuh pemain tersebut. "Genetikanya sudah seperti ini sejak lama, dan dia sebaiknya menghindari gym. Saya sudah bilang padanya untuk menjauhi gym. Ini salah satu hal yang menurut saya dia harus sadari. Dia sudah cukup berat. Dia akan melakukan latihan pencegahan, tapi dia tidak akan angkat beban."
Berusaha mendapatkan posisi starter dalam skuad utama Nuno
Meskipun ada sorotan media, transisi Traore ke skuad utama West Ham berlangsung secara bertahap. Pemain Spanyol ini bergabung sebagai bagian dari upaya perekrutan yang sibuk pada Januari, bersama Axel Disasi dan Taty Castellanos, dan sejauh ini lebih sering berperan sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak. Satu-satunya penampilannya sebagai starter terjadi dalam kemenangan sengit di Piala FA melawan Burton Albion, sementara penampilannya di Liga Premier melawan Manchester United, Chelsea, dan Liverpool semuanya dari bangku cadangan saat ia beradaptasi dengan kerangka taktis tim.
Nuno tetap sabar, mengakui bahwa Traore harus menggantikan pemain-pemain yang tampil apik untuk mendapatkan tempat reguler. "Dia harus memahami banyak hal dalam dinamika tim," jelas manajer tersebut. "Tapi tentu saja, di depannya ada dua pemain yang sedang dalam performa terbaiknya, Jarrod Bowen dan Summerville. Traore cukup sabar untuk menyadari bahwa kesempatan akan datang."
Bakat unik seorang pemain 'tingkat tinggi'
Langkah selanjutnya Traore di London Stadium adalah beralih dari peran 'super-sub' spesialis menjadi aset taktis yang andal. Performa West Ham belakangan ini tidak konsisten, terutama setelah kekalahan telak 5-2 di Anfield, di mana kelemahan pertahanan dalam situasi bola mati mengaburkan permainan serangan yang menjanjikan. Kemampuan Traore untuk meregangkan pertahanan lawan yang lelah akan menjadi aset berharga dalam skema Nuno saat The Hammers menghadapi rangkaian pertandingan sulit dan berusaha menghindari degradasi.
Menjelang jeda internasional mendatang, serta kembalinya pemain cedera seperti Pablo Felipe, kedalaman skuad akan diuji. Minggu-minggu mendatang Traore sangat krusial; ia harus menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya memahami tuntutan taktis Nuno sambil mempertahankan "energi baru" yang ia bawa ke ruang ganti. Dengan kondisi kesehatan yang prima dan program kebugaran yang disesuaikan untuk menghindari latihan beban, winger ini diharapkan memainkan peran kunci di fase akhir musim.
