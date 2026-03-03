"Dia harus menyadarinya!" - Adama Traore dilarang angkat beban di West Ham, ungkap Nuno Espirito Santo

Traore telah menjalani program latihan fisik khusus yang disesuaikan oleh tim medis dan pelatih West Ham sejak tiba di fasilitas Rush Green klub pada Januari. Winger berusia 30 tahun ini, yang kembali bersatu dengan Nuno setelah periode sukses bersama di Wolverhampton Wanderers, memiliki profil fisiologis yang melampaui standar program latihan Liga Premier. Sementara kebanyakan pemain menghabiskan berjam-jam di bawah squat rack untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan, hipertrofi alami Traore begitu ekstrem sehingga klub memutuskan untuk membatasi latihan resistensinya.

Nuno menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah cedera. Manajer tersebut menyatakan bahwa sementara pemain muda, seperti bek berusia 18 tahun Airidas Golambeckis, didorong untuk "menghabiskan berjam-jam di gym" untuk mendapatkan massa otot yang diperlukan, Traore berada di ujung spektrum yang berlawanan. Pemain internasional Spanyol delapan kali ini kini fokus sepenuhnya pada fleksibilitas dan "pekerjaan pencegahan" untuk memastikan bahwa massa ototnya yang signifikan tidak mengancam senjata utamanya: akselerasi dan kecepatan puncak yang memecahkan rekor.