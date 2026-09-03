Menurut Daily Mail, Sage mengakui bahwa Sarr harus memproses beban emosional dari transfernya yang gagal terwujud sebelum kembali beraksi secara kompetitif. Sarr, yang mencetak 21 gol dalam 45 penampilan musim lalu, sempat menjadi subjek tawaran senilai £50 juta dari Liverpool yang ditolak, tetapi Crystal Palace terus menegaskan sepanjang bursa transfer bahwa penyerang itu tidak tergantikan.

"Saya berbicara dengannya kemarin dan dia mengatakan dia pasti akan bersama kami," jelas Sage. "Dia harus mencerna ini karena merupakan impian bagi banyak pemain untuk bermain dengan klub seperti ini. Dia punya peluang bagus tetapi itu tidak berhasil."