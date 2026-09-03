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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Dia harus mencerna' - Pierre Sage akui Ismaila Sarr butuh waktu setelah transfer ke Liverpool gagal terwujud

Transfers
P. Sage
I. Sarr
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

Manajer Crystal Palace Pierre Sage mengakui bahwa Ismaila Sarr membutuhkan waktu untuk pulih secara mental dan fisik setelah kepindahan impiannya ke Liverpool gagal terwujud. Sage menegaskan bahwa sang penyerang tetap berkomitmen kepada Selhurst Park meski ada minat dari luar, sambil dengan tegas membela klub dari tuduhan tidak hormat yang dilontarkan agen pemain tersebut, Diomansy Kamara.

  • Sage mengonfirmasi sang penyerang butuh waktu untuk pulih

    Menurut Daily Mail, Sage mengakui bahwa Sarr harus memproses beban emosional dari transfernya yang gagal terwujud sebelum kembali beraksi secara kompetitif. Sarr, yang mencetak 21 gol dalam 45 penampilan musim lalu, sempat menjadi subjek tawaran senilai £50 juta dari Liverpool yang ditolak, tetapi Crystal Palace terus menegaskan sepanjang bursa transfer bahwa penyerang itu tidak tergantikan.

    "Saya berbicara dengannya kemarin dan dia mengatakan dia pasti akan bersama kami," jelas Sage. "Dia harus mencerna ini karena merupakan impian bagi banyak pemain untuk bermain dengan klub seperti ini. Dia punya peluang bagus tetapi itu tidak berhasil."

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    Pelatih Palace menolak klaim tentang sikap tidak hormat

    Situasi memanas setelah Kamara merilis pernyataan keras yang menuduh Palace gagal menghormati ambisi karier seorang pesepakbola Afrika.

    Namun, Sage dengan tegas membantah tuduhan tersebut, sambil tetap berdiri teguh di belakang jajaran petinggi di Selhurst Park. "Saya tidak terlalu setuju dengan posisi ini. Klub dan orang-orang di sini menghormati. Kami menghormati banyak hal dan kami hanya menginginkan yang terbaik untuk klub dan para pemain kami," kata Sage.

    Palace mempertahankan sikap keras mereka, meski ada tambahan minat dari klub-klub di Turki dan Arab Saudi, di mana jendela transfer masih terbuka.

  • Perlu kesabaran sebelum kembali ke tim utama

    Sage menjelaskan bahwa Sarr harus meraih setiap peluang elite di masa depan lewat penampilannya di lapangan setelah ia kembali. "Jika dia ingin minat itu terus berlanjut, dia harus menjalani musim yang bagus bersama kami, tampil baik bersama kami, dan mencetak banyak gol seperti yang dia lakukan tahun lalu. Tetapi kami tahu dia butuh waktu," tambah Sage.

    "Saya memperkirakan dia akan kembali pekan depan, tetapi saya sudah mengatakan ini dua kali sebelumnya. Yang penting adalah dia datang dalam kondisi bagus dan dengan mentalitas yang baik. Itulah mengapa terkadang kami ingin menunggu sedikit lebih lama."

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  • Crystal Palace Media DayGetty Images Sport

    Apa berikutnya untuk Sarr?

    Sarr akan absen dalam lawatan Palace ke markas Fulham pada Sabtu karena masalah selangkangan, memaksa Sage menyesuaikan opsi serangnya. Setelah benar-benar pulih, Sarr harus segera kembali fokus untuk membantu Palace bangkit dari kekalahan 4-1 baru-baru ini dari Manchester City. Penyerang itu akan berupaya menemukan kembali ketajamannya di depan gawang dan membuktikan nilai jangka panjangnya bagi klub.

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