Tottenham akhirnya meraih poin perdana mereka di kampanye Premier League yang baru pada Sabtu, tetapi hasil imbang 0-0 di City Ground tidak banyak meredakan De Zerbi. Setelah kalah beruntun dari Brentford dan Newcastle United, Spurs menunjukkan soliditas defensif saat menghadapi Forest, tetapi pemborosan peluang di lini serang justru memicu kemarahan manajernya. Pelatih asal Italia itu secara spesifik menyoroti peluang terbuang dari penyerang Mesir Marmoush, seraya mengisyaratkan bahwa rekrutan besar itu masih beradaptasi dalam sistem yang menuntut kesempurnaan.

Berbicara setelah hasil imbang yang mengecewakan itu, De Zerbi tidak menahan diri saat membahas kontribusi penyerang internasional Mesir tersebut. "Saya baru saja berbicara tentang Marmoush. Tetapi Marmoush, kami harus menganalisis apakah dia punya, atau tidak, 15, 12 gol. Saya pikir, ya, karena dia punya semua kualitas, cukup untuk mencetak jumlah gol tersebut. Tentu saja dia harus berkembang," kata De Zerbi,