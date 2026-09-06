Getty Images Sport
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'Dia harus berkembang' - Roberto De Zerbi melontarkan peringatan kepada Omar Marmoush setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Nottingham Forest
De Zerbi menuntut lebih dari rekrutan anyar Marmoush
Tottenham akhirnya meraih poin perdana mereka di kampanye Premier League yang baru pada Sabtu, tetapi hasil imbang 0-0 di City Ground tidak banyak meredakan De Zerbi. Setelah kalah beruntun dari Brentford dan Newcastle United, Spurs menunjukkan soliditas defensif saat menghadapi Forest, tetapi pemborosan peluang di lini serang justru memicu kemarahan manajernya. Pelatih asal Italia itu secara spesifik menyoroti peluang terbuang dari penyerang Mesir Marmoush, seraya mengisyaratkan bahwa rekrutan besar itu masih beradaptasi dalam sistem yang menuntut kesempurnaan.
Berbicara setelah hasil imbang yang mengecewakan itu, De Zerbi tidak menahan diri saat membahas kontribusi penyerang internasional Mesir tersebut. "Saya baru saja berbicara tentang Marmoush. Tetapi Marmoush, kami harus menganalisis apakah dia punya, atau tidak, 15, 12 gol. Saya pikir, ya, karena dia punya semua kualitas, cukup untuk mencetak jumlah gol tersebut. Tentu saja dia harus berkembang," kata De Zerbi,
- Getty Images Sport
Frustrasi terhadap Tel dan para pemain sayap
Marmoush bukan satu-satunya pemain yang mendapat kritik terbuka dari mantan bos Brighton tersebut. Mathys Tel, winger Prancis berusia 21 tahun, juga disorot karena ketidakmampuannya mengeksekusi peluang di posisi berbahaya sebelum digantikan debutan Mykhailo Mudryk pada babak kedua. De Zerbi menyesalkan kurangnya kualitas dalam umpan silang yang dikirim dari area sayap, seraya mencatat bahwa timnya gagal memaksimalkan keunggulan taktis mereka.
De Zerbi menjelaskan keputusannya menarik keluar Tel dan ketidakpuasan umumnya terhadap pengiriman bola dari sisi lapangan: "Atau berapa banyak umpan silang yang melewati tiang jauh? Dari Mathys Tel, dua kali, Savio, satu kali. Savio saya pikir itu keputusan terakhir. Bola dari Pedro Porro kepada Mateus Fernandes ketika dia bermain dengan Kudus dan kemudian untuk sundulan Solanke, Mateus benar-benar sendirian untuk maju mencetak gol. Saya pikir kami bermain dengan baik tetapi di sepertiga akhir kami harus berkembang."
Hal-hal positif secara organisasi meski bermasalah dalam serangan
Meski lini serang gagal tampil tajam, De Zerbi cepat memuji struktur pertahanan dan daya juang tim di lingkungan yang tidak bersahabat. Pendekatan direct Forest kerap menimbulkan masalah bagi tim tamu, tetapi Spurs mampu mendominasi duel udara dan mengontrol situasi bola kedua. Sang manajer mengakui bahwa meski perolehan poin belum berada di level yang ia inginkan, fondasi tim mulai terbentuk setelah bursa transfer yang sibuk.
Merefleksikan penampilan defensif itu, pelatih asal Italia tersebut mengatakan: "Bagaimanapun, saya sangat senang dengan semangat tim, dengan organisasinya, saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami tidak mengalami kesulitan sama sekali. Gaya bermain mereka sangat jelas, bola panjang dan bola kedua. Tetapi bahkan untuk bola kedua ini, kami memenangkan banyak, banyak duel. Mereka punya pemain-pemain bagus dan meraih poin di stadion ini tidak mudah. Kami tidak senang karena kami tidak menang, tetapi saya pikir inilah semangat yang tepat dan cara yang tepat untuk melangkah maju pada saat ini."
- AFP
Jalan menuju penyelesaian akhir yang klinis
Untuk memperbaiki masalah-masalah ini, De Zerbi berencana menghabiskan banyak waktu di ruang video, meninjau dengan saksama kesalahan-kesalahan yang dibuat di City Ground. Ia meyakini bahwa kombinasi analisis taktik dan peningkatan kepercayaan diri dari kemenangan pertama pada akhirnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik.
De Zerbi memaparkan rencananya untuk melakukan perbaikan, dengan mengatakan: "Mengadakan pertemuan, menonton, menganalisis bersama para pemain. Selain itu, saya pikir, memenangi pertandingan, karena, Anda tahu, kepercayaan diri, antusiasme, itu bisa sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat."
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