"Dia harus berada dalam performa terbaiknya" - Pimpinan Bayern Munich membahas masa depan Manuel Neuer saat raksasa Jerman mempertimbangkan kontrak baru untuk kiper legendaris tersebut
Kinerja di atas sentimen
Ketidakpastian seputar masa depan Neuer telah memicu banyak perdebatan di Jerman, dengan banyak pihak mendesak klub untuk memberikan perpanjangan kontrak kepadanya. Bahkan ada saran bahwa ia bisa kembali ke tim nasional untuk Piala Dunia karena kesulitan yang dialami Marc-Andre ter Stegen di Barcelona dan Girona.
Berbicara tentang persyaratan khusus untuk perpanjangan kontrak, Eberl menyatakan bahwa ekspektasi klub tetap sangat tinggi meskipun status Neuer sebagai pemain senior. "Dia harus mampu tampil di level tertinggi – sama seperti yang dia lakukan saat ini. Hal itu juga harus berlaku untuk musim mendatang," jelas Eberl kepada Sport1. "Ini tentang bagaimana Manuel merasa, apakah dia ingin dan apakah dia melihat dirinya mampu memberikan penampilannya untuk satu tahun lagi. Di usia hampir 40 tahun, dia masih merupakan kiper terbaik di Eropa."
Direktur olahraga tersebut menekankan bahwa percakapan jujur tentang motivasi sangat penting. "Tentu saja, hal itu harus terus dilanjutkan. Kita harus membicarakan motivasi dan tekanan yang dia rasakan. Sebagai klub, kami mengharapkan hal itu dan ingin menemukannya bersama dengannya." Meskipun pemain tersebut menyarankan bahwa dia akan memikirkannya lebih lanjut menjelang akhir musim, klub sudah mulai mengevaluasi opsi jangka panjangnya untuk memastikan posisi tersebut tetap aman.
Perencanaan suksesi dan faktor Jonas Urbig
Meskipun status ikonik Neuer, Bayern sudah mulai mempersiapkan diri untuk masa depan tanpa kapten mereka. Kemunculan Jonas Urbig telah memberikan klub ini calon penerus potensial, dan CEO Jan-Christian Dreesen baru-baru ini mengungkapkan bahwa Neuer aktif terlibat dalam pengembangan kiper muda tersebut. Rencana transisi internal ini memungkinkan raksasa Bavaria untuk menghindari pembelian panik di bursa transfer.
Eberl yakin variasi opsi yang saat ini tersedia membuat klub berada dalam posisi yang kuat. "Manuel bukan transfer internal biasa, tapi dia adalah legenda – dan dia bermain sebagai kiper di posisi yang sangat krusial," tambah Eberl. "Situasi kiper kami nyaman dengan Manuel sebagai nomor 1, Jonas Urbig di belakangnya, Sven Ulreich sebagai kiper berpengalaman, dan Alexander Nubel yang masih dipinjamkan ke VfB Stuttgart. Kami tidak terburu-buru dalam pengembangan, tetapi dapat berbicara dengan tenang dengan semua pihak terkait. Dan orang pertama yang perlu kami bicarakan adalah Manuel."
Upamecano menandatangani kontrak sementara Eberl mengkritik 'kelebihan' pasar.
Meskipun situasi penjaga gawang masih belum pasti, Bayern telah mengamankan fondasi pertahanan mereka dengan mengikat Dayot Upamecano dalam kontrak jangka panjang baru hingga 2030. Eberl mengakui negosiasi tersebut sulit namun diperlukan untuk menghindari biaya transfer yang terus meningkat di pasar transfer modern. Pimpinan Bayern menunjuk pada biaya transfer yang fantastis yang dibayarkan di tempat lain di Eropa sebagai alasan untuk berinvestasi besar-besaran pada bintang-bintang mereka sendiri.
"Negosiasi tentu saja tidak mudah, tapi memang jarang yang mudah," katanya. "Selalu ada masalah, keinginan, dan ekspektasi dari kedua belah pihak yang perlu diselaraskan. Dari awal sudah jelas bahwa Dayot ingin memperpanjang kontraknya – lalu tinggal mencari solusi. Dan kami berhasil."
Eberl menambahkan: "Tentu saja, perpanjangan kontrak membutuhkan biaya. Tetapi biayanya jauh lebih besar jika saya harus membeli pemain sekelas Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies, atau Dayot Upamecano – jika pun bisa menemukannya. Misalnya, Jeremy Jacquet dari Rennes akan menjadi pemain hebat bagi kami. Tapi ketika kami melihat dia pindah ke Liverpool pada usia 19 tahun dengan biaya dilaporkan 70 juta euro, kami harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk Bayern Munich. Dan jawaban kami adalah memperpanjang kontrak Dayot. Dia mengenal klub, berada di puncak karirnya, dan merupakan salah satu bek tengah terbaik di dunia. Dari segi olahraga dan keuangan, ini adalah keputusan yang tepat. Itulah mengapa saya menyebutnya sebagai 'transfer internal'."
Strategi transfer dan langkah ke depan
Eberl juga menyoroti pengaruh yang semakin besar dari perwakilan pemain, mengakui bahwa "kelebihan" dalam bisnis agen telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meninjau masa jabatannya, ia menyatakan kepuasan terhadap stabilitas skuad saat ini dan kemampuan klub untuk merencanakan jendela transfer musim panas dari posisi yang kuat.
"Kelebihan-kelebihan ini telah meningkat secara signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dan terkadang faktor eksternal memang memiliki dampak. Namun, sebagai aturan umum, kita dapat mengabaikannya. Orang-orang di meja perundingan mengetahui kondisi saat ini dan apa yang telah dibahas. Gangguan yang Anda sebutkan perlu dikelola dengan hati-hati sama seperti isi perundingan."
Ia menambahkan: "Selalu buruk jika harus berbelanja dalam keadaan lapar. Dengan penandatanganan dan perpanjangan kontrak yang telah kita amankan, kita dapat melihat-lihat dengan santai. Kita selalu tertarik untuk memperkuat skuad di area tertentu, tetapi kita tidak lagi berada di bawah tekanan yang sama. Kita dapat berbelanja secara selektif dan strategis."
