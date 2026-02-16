"Dia harus berada dalam performa terbaiknya" - Pimpinan Bayern Munich membahas masa depan Manuel Neuer saat raksasa Jerman mempertimbangkan kontrak baru untuk kiper legendaris tersebut

Ketidakpastian seputar masa depan Neuer telah memicu banyak perdebatan di Jerman, dengan banyak pihak mendesak klub untuk memberikan perpanjangan kontrak kepadanya. Bahkan ada saran bahwa ia bisa kembali ke tim nasional untuk Piala Dunia karena kesulitan yang dialami Marc-Andre ter Stegen di Barcelona dan Girona.

Berbicara tentang persyaratan khusus untuk perpanjangan kontrak, Eberl menyatakan bahwa ekspektasi klub tetap sangat tinggi meskipun status Neuer sebagai pemain senior. "Dia harus mampu tampil di level tertinggi – sama seperti yang dia lakukan saat ini. Hal itu juga harus berlaku untuk musim mendatang," jelas Eberl kepada Sport1. "Ini tentang bagaimana Manuel merasa, apakah dia ingin dan apakah dia melihat dirinya mampu memberikan penampilannya untuk satu tahun lagi. Di usia hampir 40 tahun, dia masih merupakan kiper terbaik di Eropa."

Direktur olahraga tersebut menekankan bahwa percakapan jujur tentang motivasi sangat penting. "Tentu saja, hal itu harus terus dilanjutkan. Kita harus membicarakan motivasi dan tekanan yang dia rasakan. Sebagai klub, kami mengharapkan hal itu dan ingin menemukannya bersama dengannya." Meskipun pemain tersebut menyarankan bahwa dia akan memikirkannya lebih lanjut menjelang akhir musim, klub sudah mulai mengevaluasi opsi jangka panjangnya untuk memastikan posisi tersebut tetap aman.