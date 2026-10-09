Dave Shopland
Diterjemahkan oleh
'Dia harus benar-benar bugar!' - Xabi Alonso membalas setelah Thomas Tuchel membidik Cole Palmer
Alonso menanggapi kritik Tuchel
Manajer Chelsea Xabi Alonso menanggapi komentar pelatih kepala Inggris Thomas Tuchel, yang mengklaim Cole Palmer terlalu sering absen dari agenda tim nasional. Palmer tidak bergabung dengan skuad Inggris selama jeda internasional tiga pekan terakhir, dan memilih tetap berada di Cobham untuk pemulihan.
Alonso menepis anggapan bahwa pemain 24 tahun itu kurang memiliki dedikasi terhadap tim nasional.
Pelatih Chelsea itu menjelaskan bahwa pengelolaan beban fisik tetap menjadi prioritas demi performa jangka panjang.
- Getty Images Sport
Komitmen terbukti saat benar-benar fit
Saat ditanya apakah kritik terkait komitmen Palmer terhadap tim nasional tidak adil, Alonso memberikan pembelaan yang tegas. "Dia berkomitmen, tetapi dia harus benar-benar bugar untuk bermain dan ketika dia benar-benar bugar, dia akan menikmati menit bermainnya," tegas Alonso.
"Kami membutuhkannya pada saat itu, klub dan tim nasional."
"Dia telah berlatih dalam sepekan terakhir. Dia merasa lebih baik. Kami tidak ingin terburu-buru karena kami punya cukup waktu."
Menghindari risiko setelah penampilan yang sulit
Alonso menegaskan bahwa memaksa pemain tampil dalam kondisi tidak nyaman merugikan individu maupun tim, dengan menyoroti kesulitan Palmer saat melawan Brentford sebelum jeda. "Hal terpenting bagi Cole adalah berada dalam kondisi benar-benar bugar, menikmati permainannya, dan merasa baik-baik saja," kata sang manajer.
"Setiap kali dia tidak dalam kondisi itu, seperti pada pertandingan melawan Brentford, kami bisa melihatnya."
Jeda tiga pekan itu memberi staf medis kesempatan yang sangat cukup untuk menangani proses rehabilitasinya.
- Getty Images Sport
Playmaker bintang siap untuk Bournemouth
Dengan pemulihannya yang telah tuntas, Palmer siap memainkan peran penting saat Chelsea menjamu Bournemouth di Stamford Bridge. Alonso mengungkapkan kegembiraannya karena kreator andalannya tersedia untuk rangkaian intens lima pertandingan Premier League sebelum jeda berikutnya.
Palmer akan berusaha menampilkan performa penentu pada Sabtu sore.
Chelsea berharap kembalinya dia menginspirasi tim untuk kembali ke jalur kemenangan.
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