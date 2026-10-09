Manajer Chelsea Xabi Alonso menanggapi komentar pelatih kepala Inggris Thomas Tuchel, yang mengklaim Cole Palmer terlalu sering absen dari agenda tim nasional. Palmer tidak bergabung dengan skuad Inggris selama jeda internasional tiga pekan terakhir, dan memilih tetap berada di Cobham untuk pemulihan.

Alonso menepis anggapan bahwa pemain 24 tahun itu kurang memiliki dedikasi terhadap tim nasional.

Pelatih Chelsea itu menjelaskan bahwa pengelolaan beban fisik tetap menjadi prioritas demi performa jangka panjang.