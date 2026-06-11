"Dia harus belajar menghadapi masa lalunya dengan cara yang berbeda": Boris Becker memberi nasihat kepada Alexander Zverev

Setelah kemenangannya di Paris, Zverev ditanya oleh surat kabar olahraga harian Prancis tentang bagaimana ia menghadapi orang-orang yang mengutarakan kekhawatiran kepadanya terkait tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan pasangannya di masa lalu. Menurut surat kabar tersebut, Zverev bereaksi dengan marah dan membalas, "Anda tahu kan bahwa tuduhan-tuduhan itu ternyata tidak benar?" Wawancara pun dihentikan.

"Dia tidak mau membicarakannya, dia tidak mau menjelaskannya. Mungkin dia juga harus mencoba menangani hal itu dengan lebih terbuka, lebih proaktif," kata Becker. "Saya orang pertama yang tahu persis apa yang terjadi. Kamu harus menghadapinya. Kamu harus mengatakan, 'di masa lalu ada hal-hal yang terjadi, dan aku tidak bangga akan hal itu' atau 'itu salah atau tidak benar'. Tapi kamu tidak bisa berpura-pura seolah-olah itu tidak pernah terjadi," kata Becker. "Aku mengenal jurnalis yang tidak akan melepaskan hal itu."