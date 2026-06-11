"Sebagai bintang tenis—dan itulah status Sascha Zverev saat ini—kamu tidak bisa berpura-pura seolah-olah kehidupan pribadimu tidak ada," kata Becker dalam podcast bersama mantan petenis Andrea Petkovic.
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"Dia harus belajar menghadapi masa lalunya dengan cara yang berbeda": Boris Becker memberi nasihat kepada Alexander Zverev
Setelah kemenangannya di Paris, Zverev ditanya oleh surat kabar olahraga harian Prancis tentang bagaimana ia menghadapi orang-orang yang mengutarakan kekhawatiran kepadanya terkait tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan pasangannya di masa lalu. Menurut surat kabar tersebut, Zverev bereaksi dengan marah dan membalas, "Anda tahu kan bahwa tuduhan-tuduhan itu ternyata tidak benar?" Wawancara pun dihentikan.
"Dia tidak mau membicarakannya, dia tidak mau menjelaskannya. Mungkin dia juga harus mencoba menangani hal itu dengan lebih terbuka, lebih proaktif," kata Becker. "Saya orang pertama yang tahu persis apa yang terjadi. Kamu harus menghadapinya. Kamu harus mengatakan, 'di masa lalu ada hal-hal yang terjadi, dan aku tidak bangga akan hal itu' atau 'itu salah atau tidak benar'. Tapi kamu tidak bisa berpura-pura seolah-olah itu tidak pernah terjadi," kata Becker. "Aku mengenal jurnalis yang tidak akan melepaskan hal itu."
Becker menanggapi tuduhan tersebut: "Ini tidak akan hilang begitu saja"
Pada Juni 2024, tak lama sebelum Zverev kalah dalam final Prancis Terbuka melawan Carlos Alcaraz, sidang terhadap petenis profesional tersebut di Pengadilan Negeri Tiergarten, Berlin, terkait dugaan penganiayaan fisik telah ditutup tanpa putusan. Penutupan kasus tersebut disertai dengan denda sebesar 200.000 euro. Dengan demikian, tidak ada putusan bersalah, dan persetujuan untuk membayar denda tersebut tidak disertai pengakuan bersalah; Zverev dianggap tidak bersalah.
Namun, Becker menyarankan agar Zverev lebih terbuka. "Jika menyangkut merek Sascha Zverev, dia harus memastikan bahwa dia menangani masa lalunya dengan cara yang berbeda dari yang dia lakukan sekarang," katanya, lalu menambahkan saran konkret: "Lakukan wawancara pribadi mengenai topik-topik yang masih terbuka, maka di Jerman kamu mungkin tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Hal ini tidak akan hilang. Orang-orang ingin mengenal Sascha Zverev sebagai pribadi dengan lebih baik."