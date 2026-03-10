"Dia hanya peduli pada uang": Bintang tinju Agit Kabayel menyerang Oleksandr Usyk

Asosiasi tinju dunia WBC baru-baru ini mendesak petinju Ukraina tersebut untuk segera mempertahankan gelarnya melawan Kabayel. Petinju berusia 33 tahun itu merayakan kemenangan ke-27 dalam 27 pertarungan profesionalnya pada Januari lalu melawan petinju Polandia Damian Knyba.

"Bagaimana mungkin dia tidak menyebut petinju nomor 1 dalam peringkat, penantang wajibnya? Sangat disayangkan bahwa dia lebih memilih untuk bertanding melawan Dubois atau Fury untuk ketiga kalinya, padahal dia sudah mengalahkan keduanya dua kali," kata Kabayel.