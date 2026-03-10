"Saya selalu sangat menghormati Usyk atas prestasinya di bidang olahraga dan berkata: 'Hei, dia tidak takut menghadapi tantangan dan dia adalah orang yang menepati janji.' Namun, yang dia pedulikan hanyalah uang, hal lain tidak menarik baginya. Saya kembali menyadari hal itu dengan sangat jelas," kata Kabayel dalam wawancara dengan RTL/ntv dan sport.de.
"Dia hanya peduli pada uang": Bintang tinju Agit Kabayel menyerang Oleksandr Usyk
Petinju kelas berat Usyk sebelumnya telah memaparkan rencananya untuk tiga pertarungan terakhir dalam kariernya di majalah The Ring. Dalam pertarungan tersebut, ia ingin menghadapi Rico Verhoeven, pemenang pertarungan antara Fabio Wardley dan Daniel Dubois, serta rival lamanya, Tyson Fury.
- Getty Images Sport
Apakah akan terjadi pertarungan antara Kabayel dan Usyk?
Asosiasi tinju dunia WBC baru-baru ini mendesak petinju Ukraina tersebut untuk segera mempertahankan gelarnya melawan Kabayel. Petinju berusia 33 tahun itu merayakan kemenangan ke-27 dalam 27 pertarungan profesionalnya pada Januari lalu melawan petinju Polandia Damian Knyba.
"Bagaimana mungkin dia tidak menyebut petinju nomor 1 dalam peringkat, penantang wajibnya? Sangat disayangkan bahwa dia lebih memilih untuk bertanding melawan Dubois atau Fury untuk ketiga kalinya, padahal dia sudah mengalahkan keduanya dua kali," kata Kabayel.