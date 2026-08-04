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'Dia cuma memanfaatkan Arsenal!' - Mantan bintang Chelsea John Obi Mikel memperingatkan fans Arsenal soal rumor Vinicius Junior
Arteta telah membangun skuad paling solid
Arsenal memasuki musim baru sebagai tim dengan target terbesar di punggung mereka, menurut mantan gelandang Chelsea Obi Mikel. Mantan pemain internasional Nigeria itu, yang menikmati satu dekade penuh trofi di Stamford Bridge, meyakini bahwa stabilitas yang dibangun di Stadion Emirates memberi mereka keunggulan signifikan atas tim-tim lain dalam "Big Six" tradisional.
Setelah mengakhiri penantian 22 tahun untuk gelar liga musim lalu, dengan finis tujuh poin di atas Manchester City, Arsenal kini mendapat tugas untuk mempertahankan mahkota mereka dari kejaran para pesaing yang termotivasi.
Berbicara di The Obi One Podcast, pemenang Premier League dua kali itu menegaskan hierarki saat ini di kasta tertinggi. "Wow, tim yang harus dikalahkan? Ada begitu banyak tim," kata Mikel.
"Hal bagus yang bisa Anda katakan tentang musim ini adalah musim ini benar-benar terbuka lebar, benar-benar sangat terbuka lebar, selain Arsenal. Selain Arsenal... Anda bisa mengatakan bahwa inilah timnya saat ini. Mereka sudah mapan, mereka punya manajer yang sudah berada di sana selama bertahun-tahun, dia membangun tim dan skuad yang kemudian menjuarai Premier League. Tidak masalah bagaimana mereka memenangkannya, mereka akhirnya berhasil melewati garis akhir."
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Tantangan mempertahankan gelar juara
Terlepas dari dominasi mereka di kompetisi domestik musim lalu, Arteta mendapat sorotan terkait tersingkirnya klub itu dari Eropa di tangan Paris Saint-Germain pada final Liga Champions. Mikel penasaran untuk melihat apakah pelatih asal Spanyol itu akan beralih ke gaya bermain yang lebih terbuka sekarang setelah tekanan untuk memenangi liga telah mereda.
Mikel melanjutkan analisanya dengan menyoroti evolusi taktis yang ia harapkan dari sang juara. "Saya ingin melihat sekarang bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menghadapi musim ini, bagaimana mereka mempertahankan gelar karena oke, tidak masalah bagaimana Anda bermain musim lalu, Anda bermain jelek atau bagaimana pun Anda ingin menang dan Anda sudah melakukannya. Itu tidak enak ditonton, tetapi mereka melakukannya."
Ia menambahkan: "Sekarang saya ingin melihat bagaimana Mikel Arteta dan skuad Arsenal ini bermain musim ini karena mereka harus mempertahankan gelar itu. Jika Anda melihat lima besar, enam besar, mereka adalah skuad yang paling mapan."
Membantah rumor Vinicius Junior
Jendela transfer musim panas didominasi oleh kabar sensasional yang mengaitkan Arsenal dengan superstar Real Madrid, Vinicius Junior. Dengan pemain Brasil itu dilaporkan memasuki tahun terakhir kontraknya dan Arteta disebut sangat mengagumi sang penyerang, spekulasi pun mencapai puncaknya.
Mikel seperti biasa berbicara blak-blakan saat menanggapi gosip transfer yang mengelilingi ikon Real Madrid itu. "Dia tidak akan datang! Lupakan itu," tegasnya. "Dia hanya menggunakan Arsenal untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik di Real Madrid. Dia tidak akan meninggalkan Real Madrid. Saya yakin soal itu, 100 persen. Dia tidak akan pergi! Dia hanya ingin menggunakan Arsenal untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik."
"Dia tidak akan meninggalkan Real Madrid. Untuk apa? Dengar, Arsenal adalah tim besar. Jika saya duduk di sini dan mengatakan Arsenal bukan tim besar, berarti saya berbohong. Arsenal adalah tim besar, tetapi Real Madrid ada di level yang berbeda. Saya pikir pembicaraan soal kontrak ini sudah berlangsung sejak lama."
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Bruno Guimaraes, kepingan yang hilang
Alih-alih mengejar transfer Vinicius yang kecil kemungkinan terwujud, Mikel menyarankan bahwa Bruno Guimaraes dari Newcastle United akan menjadi rekrutan yang jauh lebih transformatif dan realistis untuk Arsenal. Ia meyakini gelandang asal Brasil itu akan memberikan keseimbangan sempurna bersama Declan Rice dan Martin Odegaard, sehingga Arsenal bisa mendominasi penguasaan bola dengan lebih efektif dibandingkan yang mereka lakukan dalam kampanye perebutan gelar mereka.
"Dia akan menjadi perekrutan yang bagus untuk Arsenal," katanya mengenai bintang Newcastle United itu. "Saya pikir dia dan Declan Rice di lini tengah, serta Martin Odegaard, akan bagus. Mikel Arteta tahu dia harus memainkan sepakbola yang atraktif musim ini. Anda tidak bisa bermain dengan cara yang sama seperti musim lalu."
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