'Dia cuma memanfaatkan Arsenal!' - Mantan bintang Chelsea John Obi Mikel memperingatkan fans Arsenal soal rumor Vinicius Junior

Arsenal memasuki musim baru sebagai tim dengan target terbesar di punggung mereka, menurut mantan gelandang Chelsea Obi Mikel. Mantan pemain internasional Nigeria itu, yang menikmati satu dekade penuh trofi di Stamford Bridge, meyakini bahwa stabilitas yang dibangun di Stadion Emirates memberi mereka keunggulan signifikan atas tim-tim lain dalam "Big Six" tradisional.

Setelah mengakhiri penantian 22 tahun untuk gelar liga musim lalu, dengan finis tujuh poin di atas Manchester City, Arsenal kini mendapat tugas untuk mempertahankan mahkota mereka dari kejaran para pesaing yang termotivasi.

Berbicara di The Obi One Podcast, pemenang Premier League dua kali itu menegaskan hierarki saat ini di kasta tertinggi. "Wow, tim yang harus dikalahkan? Ada begitu banyak tim," kata Mikel.

"Hal bagus yang bisa Anda katakan tentang musim ini adalah musim ini benar-benar terbuka lebar, benar-benar sangat terbuka lebar, selain Arsenal. Selain Arsenal... Anda bisa mengatakan bahwa inilah timnya saat ini. Mereka sudah mapan, mereka punya manajer yang sudah berada di sana selama bertahun-tahun, dia membangun tim dan skuad yang kemudian menjuarai Premier League. Tidak masalah bagaimana mereka memenangkannya, mereka akhirnya berhasil melewati garis akhir."