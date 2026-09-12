Meski sorotan utama didominasi oleh ketajaman serangan Raphinha dan Yamal, Flick juga meluangkan waktu untuk memuji peningkatan tim dalam bertahan. Pelatih asal Jerman itu secara khusus menyoroti sensasi remaja Pau Cubarsi atas kematangan dan perkembangan fisiknya. Bek muda tersebut telah menjadi andalan di lini belakang yang sejauh ini baru kebobolan tiga gol musim ini, memberikan fondasi bagi para penyerang untuk mengekspresikan diri dengan leluasa di area yang lebih depan.

Flick memberikan analisis rinci soal metrik pertahanan dengan mengatakan: "Ketika saya melihat xG [expected goals] yang kami miliki di setiap pertandingan, itu bagus, tetapi xG lawan terhadap kami juga jauh lebih baik daripada musim lalu. Itu sangat membantu kami. Bagi saya, setelah Piala Dunia, [Cubarsi] bermain fantastis. Bagi saya, saat ini dia bermain di level yang berbeda. Saya sangat senang dia memiliki kepercayaan diri, tetapi dia juga sangat fokus. Secara fisik, dia juga berkembang. Ini sangat penting, terutama untuk posisi ini. Saat menguasai bola juga dia bermain sangat baik, yang sangat membantu kami, jadi itu luar biasa."