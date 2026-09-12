AFP
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'Dia berada di level yang lain' - Hansi Flick memuji bintang Barcelona Raphinha yang luar biasa
Flick memuji Raphinha sebagai pemain kelas dunia
Pelatih kepala Barcelona Flick mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa kepada Raphinha, dengan menyebut pemain Brasil itu sebagai talenta "luar biasa" yang telah mencapai puncak permainan di level global. Setelah gagal dalam upaya merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid pada musim panas ini, Flick membuat keputusan berani dengan menggeser mantan bintang Leeds United itu ke peran penyerang tengah menyusul kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, sebuah perubahan taktik yang langsung membuahkan hasil bagi pemuncak klasemen La Liga itu.
Berbicara kepada media menjelang laga liga hari Minggu melawan Levante, Flick melontarkan pujian besar untuk pemain berusia 29 tahun tersebut. Pelatih asal Jerman itu menyatakan: "Rapha tampil fantastis. Dia berada di level yang berbeda, dia luar biasa. Ketika dia bermain seperti ini, bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia."
- Getty Images Sport
Kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik
Meski Raphinha telah menjadi titik fokus lini serang yang membuka musim dengan empat kemenangan beruntun di LaLiga dan kemenangan Liga Champions pada pertengahan pekan, Flick menyoroti bahwa skuadnya memiliki kedalaman yang signifikan. Mantan winger Leeds United itu tampil luar biasa pada awal perannya yang baru, dengan mencetak delapan gol dalam lima pertandingan, sembari ditopang pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi untuk membentuk salah satu lini depan paling menakutkan di Eropa.
Menjelaskan opsi lain yang dimilikinya di posisi tengah, Flick memaparkan fleksibilitas skuadnya. "Raphinha, Gabby, dan Hamza adalah tiga profil yang berbeda, tetapi ada cara lain yang bisa kami mainkan," katanya. "Anthony dan Karim juga bisa bermain di posisi ini. Atau Dani Olmo. Dani sudah menunjukkan kepada kami dalam dua tahun terakhir bahwa dia bisa bermain di sana, begitu juga dengan Fermin Lopez. Kami punya banyak opsi."
Cubarsi dan soliditas lini pertahanan
Meski sorotan utama didominasi oleh ketajaman serangan Raphinha dan Yamal, Flick juga meluangkan waktu untuk memuji peningkatan tim dalam bertahan. Pelatih asal Jerman itu secara khusus menyoroti sensasi remaja Pau Cubarsi atas kematangan dan perkembangan fisiknya. Bek muda tersebut telah menjadi andalan di lini belakang yang sejauh ini baru kebobolan tiga gol musim ini, memberikan fondasi bagi para penyerang untuk mengekspresikan diri dengan leluasa di area yang lebih depan.
Flick memberikan analisis rinci soal metrik pertahanan dengan mengatakan: "Ketika saya melihat xG [expected goals] yang kami miliki di setiap pertandingan, itu bagus, tetapi xG lawan terhadap kami juga jauh lebih baik daripada musim lalu. Itu sangat membantu kami. Bagi saya, setelah Piala Dunia, [Cubarsi] bermain fantastis. Bagi saya, saat ini dia bermain di level yang berbeda. Saya sangat senang dia memiliki kepercayaan diri, tetapi dia juga sangat fokus. Secara fisik, dia juga berkembang. Ini sangat penting, terutama untuk posisi ini. Saat menguasai bola juga dia bermain sangat baik, yang sangat membantu kami, jadi itu luar biasa."
- Getty Images Sport
Menjaga momentum kemenangan
Barcelona bertandang ke Levante pada Minggu dengan tujuan mempertahankan rekor 100 persen mereka di puncak klasemen. Klub itu saat ini unggul dua poin atas Alaves dan tiga poin di depan rival abadi Real Madrid, yang sudah kehilangan poin di awal musim.
Status skuad tetap stabil untuk laga mendatang, dengan Flick mengonfirmasi tidak ada masalah cedera baru setelah kiprah mereka di Eropa. Frenkie de Jong dan Roony Bardghji, yang masih absen jangka panjang, tetap menjadi satu-satunya kehilangan yang menonjol dari skuad pada hari pertandingan.
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