Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Dia berada di level stratosfer!' - Jose Mourinho terkesima oleh performa awal Kylian Mbappe bersama Real Madrid
Mourinho gembira dengan kepulangan awal Mbappe
Mourinho memuji Mbappe setelah penyerang superstar itu kembali ke latihan pramusim lebih cepat dari jadwal pekan lalu. Penyerang internasional Prancis itu bergabung dengan skuad di Valdebebas usai libur musim panasnya, antusias untuk memulai persiapan menyambut musim baru.
Manajer asal Portugal itu mengungkapkan kepuasan besar karena memiliki kesempatan untuk mengamati penyerang kelas dunia tersebut setiap hari. Setelah kembali berlatih lebih awal dari yang diwajibkan, integrasi cepat sang penyerang ke dalam sesi latihan tim utama telah memberi nuansa positif bagi seluruh skuad.
- Getty Images Sport
"Ia berada di level yang luar biasa tinggi"
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan acara Spanyol El Chiringuito, Mourinho penuh antusias saat menggambarkan kualitas luar biasa pemain 27 tahun itu selama sesi latihan.
"Mbappe luar biasa," ujar Mourinho. "Dia kadang membuat saya tertawa dalam latihan, karena dia terlalu bagus. Levelnya sudah stratosfer."
Juru taktik asal Portugal itu secara khusus ingin memuji sikap profesional Mbappe dan kesediaannya mempersingkat liburan setelah musim berakhir, dengan mengatakan: "Komitmen seperti inilah yang saya inginkan. Seorang pemain yang sebenarnya bisa kembali berlatih pada 14 Agustus, tetapi sudah datang pada tanggal 12. Itu saja sudah memberi tahu saya banyak hal."
Melanjutkan musim Liga yang produktif
Kembalinya Mbappe lebih cepat ke latihan terjadi setelah ia menjalani kampanye individu yang luar biasa untuk Madrid pada musim 2025-26. Bintang Prancis itu menegaskan dirinya sebagai titik fokus serangan klub lewat serangkaian penampilan krusial di La Liga. Sepanjang musim liga, penyerang tersebut tampil dalam 31 pertandingan dan mencatatkan total impresif 25 gol.
- AFP
Menetapkan standar bagi Real Madrid
Dengan Mbappe yang telah kembali ke skuad, Mourinho akan berupaya memanfaatkan komitmen dan performa sang penyerang untuk membangun momentum menjelang musim baru. Penyerang internasional Prancis itu juga baru-baru ini mencetak gol dalam kemenangan pramusim Real Madrid 3-0 atas Schalke. Kini, mereka bersiap menghadapi Espanyol di kandang lawan dalam laga pembuka La Liga musim baru.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami