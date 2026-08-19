Berbicara dalam sebuah wawancara dengan acara Spanyol El Chiringuito, Mourinho penuh antusias saat menggambarkan kualitas luar biasa pemain 27 tahun itu selama sesi latihan.

"Mbappe luar biasa," ujar Mourinho. "Dia kadang membuat saya tertawa dalam latihan, karena dia terlalu bagus. Levelnya sudah stratosfer."

Juru taktik asal Portugal itu secara khusus ingin memuji sikap profesional Mbappe dan kesediaannya mempersingkat liburan setelah musim berakhir, dengan mengatakan: "Komitmen seperti inilah yang saya inginkan. Seorang pemain yang sebenarnya bisa kembali berlatih pada 14 Agustus, tetapi sudah datang pada tanggal 12. Itu saja sudah memberi tahu saya banyak hal."