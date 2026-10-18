Pelatih Real Madrid Jose Mourinho meluangkan waktu untuk menyoroti perkembangan gelandang berusia 21 tahun Arda Guler menjelang laga La Liga melawan Sevilla pada Minggu. Pemain timnas Turki itu semakin mendapat perhatian ketika Real Madrid menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa.

Dengan Vinicius Junior terkena skorsing dan beberapa opsi di lini depan absen, fleksibilitas taktik Guler menjadi solusi penting bagi staf pelatih.

Mourinho menyatakan sangat puas dengan etos kerja dan kemampuan adaptasi gelandang muda tersebut.