ZUMA Press Wire
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“Dia belum sepenuhnya matang!”: Jose Mourinho membela Arda Guler dari para pengkritik di media
Mourinho dukung Guler di tengah sorotan yang kian besar
Pelatih Real Madrid Jose Mourinho meluangkan waktu untuk menyoroti perkembangan gelandang berusia 21 tahun Arda Guler menjelang laga La Liga melawan Sevilla pada Minggu. Pemain timnas Turki itu semakin mendapat perhatian ketika Real Madrid menghadapi jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa.
Dengan Vinicius Junior terkena skorsing dan beberapa opsi di lini depan absen, fleksibilitas taktik Guler menjadi solusi penting bagi staf pelatih.
Mourinho menyatakan sangat puas dengan etos kerja dan kemampuan adaptasi gelandang muda tersebut.
- PS Images
Bos membantah narasi negatif media
Mourinho mengkritik kecenderungan media mengabaikan kontribusi positif pemain muda, sementara kesalahan-kesalahan kecil mendapat sorotan besar. "Menurut saya, sangat sulit bagi kalian untuk mengakui hasil kerja yang dilakukan," ujar Mourinho dalam konferensi persnya.
"Seolah-olah ada yang bertanggung jawab atas hal-hal paling negatif, sedangkan hal-hal positif dianggap sebagai hasil keberuntungan. Namun, Arda adalah pemain yang sangat berbakat. Kita semua tahu itu."
"Dia berusia 21 tahun dan, untungnya, perkembangannya belum selesai. Dia serbabisa, dan saya sangat senang."
Guler masuk dalam skuad kuat Madrid untuk menghadapi Sevilla
Guler masuk dalam skuad Real Madrid untuk pertandingan tersebut bersama para gelandang lain, yakni Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, dan Aurelien Tchouameni. Kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini tengah maupun peran menyerang memberi Mourinho fleksibilitas penting selama pertandingan.
“Sevilla selalu memberikan perlawanan, tetapi kami ingin menang,” tambah Mourinho mengenai ujian yang menanti timnya.
“Ini pertandingan yang sulit, tidak diragukan lagi, tetapi kami ingin menang.”
- ABACAPRESS
Benteng Bernabeu bersiap menghadapi duel krusial
Real Madrid bertekad mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di kandang musim ini saat menjamu Sevilla, yang menempati peringkat kelima klasemen.
Dengan Guler berupaya mendapatkan peran penting, Real Madrid ingin memadukan pemain muda dan berpengalaman untuk mengatasi tim kompetitif asuhan Luis Garcia.
Kemenangan di Santiago Bernabeu akan menjaga momentum kuat Real Madrid di kompetisi domestik.
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