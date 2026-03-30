Mantan kapten Bayern München, Stefan Effenberg, menyarankan Michael Olise agar tidak hengkang dari juara Bundesliga tersebut setelah musim ini berakhir.
"Dia akan menguntungkan dirinya sendiri": Stefan Effenberg menyampaikan pendapat tegas mengenai Michael Olise dan FC Bayern
Mengenai kemungkinan Olise tetap bertahan di Säbener Straße, pemenang Liga Champions 2001 itu mengatakan dalam acara 'Doppelpass' di Sport1: "Dia akan menguntungkan dirinya sendiri, karena dia merasa sangat nyaman di sini, di München, dan di dalam tim."
Selanjutnya, Effenberg menjelaskan mengenai kontrak Olise yang berlaku hingga 2029 di FCB: "Saya tidak bisa membayangkan dia akan meninggalkan FC Bayern pada musim panas nanti. Saya cenderung akan memperpanjang kontraknya lagi."
Kontrak Michael Olise di FC Bayern tidak memiliki klausul pelepasan
Olise bergabung ke Munich pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 53 juta euro dari klub Liga Utama Inggris Crystal Palace, dan dalam waktu singkat ia menjadi pemain kunci di sana. Mengingat penampilannya yang luar biasa, tidak mengherankan jika klub-klub besar Eropa dilaporkan telah mengincar pemain timnas Prancis ini. Terutama juara Inggris FC Liverpool dan juara terbanyak Spanyol Real Madrid yang sering disebut-sebut dalam beberapa pekan terakhir.
Namun, Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, baru-baru ini menegaskan kepada Sport Bild bahwa penjualan Olise pada musim panas bukanlah topik yang dibahas: "Kami tidak memikirkan hal itu sama sekali." Pemain berusia 24 tahun itu, katanya, memiliki "semua fasilitas yang diinginkan oleh pemain top" di Munich.
Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen juga menyatakan bahwa Olise tidak akan dijual. "Siapa pun klub yang mencoba merayunya: Siapa pun yang bermain di FC Bayern tahu apa yang dimilikinya di FC Bayern," katanya. Sementara itu, Eberl kembali menyinggung kontrak jangka panjang yang tidak mengandung klausul pelepasan dan menjelaskan: "Kami tenang."
Uli Hoeneß tidak ingin melepas Michael Olise ke FC Liverpool
Presiden Kehormatan Uli Hoeneß juga ikut angkat bicara. Dalam festival kecerdasan buatan 'data:unplugged', ia berkomentar mengenai kemungkinan Olise menjadi pengganti Salah di The Reds: "Liverpool sudah menghabiskan 500 juta euro tahun ini dan menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan."
Bahkan tawaran yang tidak bermoral pun tidak akan mengubah hal ini: "Kami memainkan pertandingan ini untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, kami memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak akan banyak membantu mereka jika kami memiliki 200 juta euro di bank, tetapi karena itu kami bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu."
Menurut kabar yang beredar, Olise merasa sangat nyaman di Munich, menikmati hidup di ibu kota Bavaria, dan juga sangat dihargai di dalam tim. Dan prospek olahraga juga menjanjikan: Beberapa bulan sebelum akhir musim, Bayern akhirnya masih bersaing di tiga ajang sekaligus. Trofi juara sudah di depan mata, di Piala DFB FCB berada di semifinal, dan di perempat final Liga Champions akan ada duel yang sangat dinantikan melawan Real Madrid pada 7 dan 15 April.
Data performa Michael Olise di FC Bayern
Penampilan 94 Gol 36 Assist 50 Kartu kuning 13 Gelar 2