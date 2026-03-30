"Dia akan menguntungkan dirinya sendiri": Stefan Effenberg menyampaikan pendapat tegas mengenai Michael Olise dan FC Bayern

Presiden Kehormatan Uli Hoeneß juga ikut angkat bicara. Dalam festival kecerdasan buatan 'data:unplugged', ia berkomentar mengenai kemungkinan Olise menjadi pengganti Salah di The Reds: "Liverpool sudah menghabiskan 500 juta euro tahun ini dan menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan."

Bahkan tawaran yang tidak bermoral pun tidak akan mengubah hal ini: "Kami memainkan pertandingan ini untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, kami memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak akan banyak membantu mereka jika kami memiliki 200 juta euro di bank, tetapi karena itu kami bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu."

Menurut kabar yang beredar, Olise merasa sangat nyaman di Munich, menikmati hidup di ibu kota Bavaria, dan juga sangat dihargai di dalam tim. Dan prospek olahraga juga menjanjikan: Beberapa bulan sebelum akhir musim, Bayern akhirnya masih bersaing di tiga ajang sekaligus. Trofi juara sudah di depan mata, di Piala DFB FCB berada di semifinal, dan di perempat final Liga Champions akan ada duel yang sangat dinantikan melawan Real Madrid pada 7 dan 15 April.