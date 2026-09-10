Tottenham kesulitan di awal musim baru Premier League, setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pembuka mereka. Namun, Fernandes menegaskan bahwa atmosfer tetap positif.

Berbicara dalam wawancara dengan Sky Sports, pemain asal Portugal itu menjelaskan bahwa De Zerbi memainkan peran krusial dalam transfernya senilai £85 juta dari West Ham. Visi sang manajer meyakinkan gelandang tersebut bahwa proyek klub London utara itu sangat cocok untuknya.

"Saya berbicara dengan Mister dan dia adalah kunci dari keputusan ini," kata Fernandes. "Dia berbicara dengan saya, dia berbicara dengan ayah saya, dia berbicara dengan ibu saya. Jadi ini bukan hanya soal saya, tetapi juga tentang orang-orang di sekitar saya."