Getty Images Sport
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'Dia adalah kuncinya' - Matheus Fernandes ungkap pengaruh Roberto De Zerbi dalam transfer Tottenham senilai £85 juta
Faktor De Zerbi di balik transfer besar
Tottenham kesulitan di awal musim baru Premier League, setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pembuka mereka. Namun, Fernandes menegaskan bahwa atmosfer tetap positif.
Berbicara dalam wawancara dengan Sky Sports, pemain asal Portugal itu menjelaskan bahwa De Zerbi memainkan peran krusial dalam transfernya senilai £85 juta dari West Ham. Visi sang manajer meyakinkan gelandang tersebut bahwa proyek klub London utara itu sangat cocok untuknya.
"Saya berbicara dengan Mister dan dia adalah kunci dari keputusan ini," kata Fernandes. "Dia berbicara dengan saya, dia berbicara dengan ayah saya, dia berbicara dengan ibu saya. Jadi ini bukan hanya soal saya, tetapi juga tentang orang-orang di sekitar saya."
- Getty Images Sport
Gairah dan daya tarik taktis
Fernandes sangat terkesan dengan energi yang dibawa De Zerbi ke klub. Gelandang itu mencatat bahwa gairah sang manajer terlihat jelas baik di dalam maupun di luar lapangan. "Anda bisa merasakannya saat berbicara dengannya, energinya, gairahnya terhadap sepakbola," tambah Fernandes.
"Pada hari pertama pramusim, saya bertemu dengannya dan dia sangat bahagia. Saya juga sangat bahagia bisa bermain untuknya. Saya berkata, 'Lihat, saya memilih Tottenham karena salah satu bagian terbesar adalah Anda'." Fernandes juga menyoroti bahwa sistem taktik yang digunakan De Zerbi sangat menarik baginya, yang menjadi faktor besar lain dalam keputusannya.
Kualitas skuad dan efek saus tomat
Meski Tottenham sejauh ini baru mengoleksi satu poin, Fernandes meyakini bahwa bermain bersama pemain-pemain yang lebih baik akan meningkatkan performanya sendiri. Ia yakin skuad ini memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan trofi. "Jika Anda melihat skuad ini, ini adalah tim besar dengan pemain-pemain besar, pemain-pemain penting, pemain-pemain berpengalaman, pemain-pemain dengan kualitas yang sangat baik. Jadi, ketika Anda bermain dengan pemain yang lebih baik, saya pikir Anda bermain lebih baik," tegas Fernandes. Menanggapi performa buruk saat ini, ia membandingkan situasi mereka dengan sebuah analogi sepak bola yang terkenal. "Anda tahu bahwa Anda perlu meluangkan waktu untuk mempelajari timing, semua hal taktis, dan ketika Anda sampai di sana, itu seperti saus tomat. Itu mulai tumpah."
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Tottenham?
Tottenham kini akan berusaha meraih kemenangan pertama mereka di Premier League musim ini saat menjamu Everton pada Sabtu. Fernandes dan rekan-rekan setimnya memahami pentingnya tetap tenang selama masa transisi ini. Meraih tiga poin akhir pekan ini bisa menjadi pemicu yang mereka butuhkan untuk mengawali kampanye mereka dan mulai bersaing di papan atas klasemen.
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