AFP
Diterjemahkan oleh
"Dia adalah idola saya!" - Jarrad Branthwaite mengungkap pengaruh mengejutkan Sergio Ramos jelang bentrok melawan Spanyol
Branthwaite kembali dipanggil England setelah terobosan pemulihan di Jerman
Bek tengah Everton Jarrad Branthwaite merayakan kepulangannya ke skuad Inggris di St George's Park jelang laga UEFA Nations League melawan Spanyol. Setelah berulang kali mengalami kemunduran akibat cedera hamstring, pemain berusia 24 tahun itu menjalani program rehabilitasi holistik khusus selama empat pekan di Jerman untuk memperkuat fungsi tubuh dan otak.
Branthwaite memuji manajer Everton David Moyes karena menyarankan perawatan yang tidak konvensional tersebut saat jeda musim panas.
Bek berkaki kiri itu kini bertekad mengamankan tempatnya dalam susunan baru tim nasional asuhan Thomas Tuchel.
- Anadolu Agency
Bintang Everton ungkap Sergio Ramos sebagai idola masa kecilnya
Berbicara dalam konferensi pers jelang menghadapi Spanyol, Branthwaite menyebut mantan kapten Real Madrid Sergio Ramos sebagai inspirasi sepak bola utamanya. Bek tengah Everton itu mengenang bagaimana ia mempelajari duel-duel El Clasico saat masih muda, sambil mengagumi tekel agresif, kualitas kepemimpinan, dan ancaman gol Ramos.
Branthwaite menjelaskan bahwa menjadikan legenda Spanyol itu sebagai acuan permainannya membantunya mengembangkan profil bertahan yang komplet.
"Saat saya tumbuh besar, saya biasa menonton banyak pertandingan Real Madrid dan Barcelona," kata Branthwaite. "Saya melihat betapa besarnya sosok pemimpin Sergio Ramos, tipe bek agresif seperti apa dirinya, dan dia juga mencetak banyak gol. Dia punya permainan yang komplet, jadi dia mungkin sosok yang bagus untuk dijadikan acuan permainan Anda."
Tuchel menuntut kemenangan total sepanjang kampanye Nations League
Branthwaite memaparkan instruksi tegas pelatih kepala Thomas Tuchel kepada skuad setibanya di pemusatan latihan. Tuchel meminta para pemain untuk menampilkan kualitas alami mereka sambil menargetkan kemenangan penuh di Nations League demi membangun budaya juara sebelum turnamen-turnamen besar.
Sang manajer menekankan bahwa memenangkan trofi secara langsung mendorong persatuan skuad dan momentum elite.
"Pesan dari manajer adalah melangkah sampai akhir di kompetisi ini dan memenanginya," tambah Branthwaite. "Memenangkan Nations League akan menjadi hal yang sangat positif bagi kami. Pesannya adalah menjalani sepuluh pertandingan itu sampai tuntas dan meraih hasil di semuanya."
- Getty Images Sport
Inggris mengincar gelar juara melawan Spanyol di Wembley
Inggris bersiap menghadapi ujian taktis berat melawan Spanyol, dengan Branthwaite bersemangat untuk menunjukkan kemampuan bertahannya dalam duel satu lawan satu. Bek berkaki kiri itu berupaya memberi keseimbangan taktis, kecepatan untuk mengantisipasi bola-bola di belakang lini pertahanan, serta dominasi udara bagi Inggris.
Bertemu kembali dengan rekan setimnya di Everton, Jordan Pickford, Branthwaite ingin memantapkan diri sebagai starter tim nasional untuk jangka panjang.
Inggris melanjutkan jadwal Nations League mereka dengan tekad mengamankan posisi puncak di grupnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami