Bek tengah Everton Jarrad Branthwaite merayakan kepulangannya ke skuad Inggris di St George's Park jelang laga UEFA Nations League melawan Spanyol. Setelah berulang kali mengalami kemunduran akibat cedera hamstring, pemain berusia 24 tahun itu menjalani program rehabilitasi holistik khusus selama empat pekan di Jerman untuk memperkuat fungsi tubuh dan otak.

Branthwaite memuji manajer Everton David Moyes karena menyarankan perawatan yang tidak konvensional tersebut saat jeda musim panas.

Bek berkaki kiri itu kini bertekad mengamankan tempatnya dalam susunan baru tim nasional asuhan Thomas Tuchel.