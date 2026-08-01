Di tengah rayuan Arsenal, perkembangan menentukan antara Vinicius dan Real Madrid

Ketidakpastian menyelimuti masa depan bintang Brasil, Vinicius Junior, bersama klubnya, Real Madrid.

Setelah satu setengah tahun sejak Los Blancos dan agen sang pemain memulai negosiasi perpanjangan kontraknya, yang akan berakhir pada musim panas 2027, kedua belah pihak hingga kini belum mencapai kesepakatan apa pun.

Arsenal tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan sang pemain pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ini, atas permintaan langsung dari pelatih Spanyolnya, Mikel Arteta.

Surat kabar The Athletic menyebutkan bahwa jurang finansial antara Real Madrid dan Vinicius masih besar, dan kedua belah pihak dijadwalkan menggelar putaran pembicaraan baru pekan depan untuk menuntaskan urusan ini.

Sang pemain memiliki 3 pilihan yang tersisa, yaitu memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, menunggu hingga musim panas mendatang dan pergi secara gratis setelah kontraknya berakhir, atau pindah ke Arsenal pada periode transfer saat ini.