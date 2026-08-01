Goal.com
LiveTiket
Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Di tengah rayuan Arsenal, perkembangan menentukan antara Vinicius dan Real Madrid

Transfers
LaLiga
Premier League
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
Spanyol
Inggris
Brasil

Vinicius Siap Melunakkan Tuntutannya demi Selesaikan Krisis Perpanjangan Kontrak

Ketidakpastian menyelimuti masa depan bintang Brasil, Vinicius Junior, bersama klubnya, Real Madrid.

Setelah satu setengah tahun sejak Los Blancos dan agen sang pemain memulai negosiasi perpanjangan kontraknya, yang akan berakhir pada musim panas 2027, kedua belah pihak hingga kini belum mencapai kesepakatan apa pun.

Arsenal tengah mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan sang pemain pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ini, atas permintaan langsung dari pelatih Spanyolnya, Mikel Arteta.

Surat kabar The Athletic menyebutkan bahwa jurang finansial antara Real Madrid dan Vinicius masih besar, dan kedua belah pihak dijadwalkan menggelar putaran pembicaraan baru pekan depan untuk menuntaskan urusan ini. 

Sang pemain memiliki 3 pilihan yang tersisa, yaitu memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, menunggu hingga musim panas mendatang dan pergi secara gratis setelah kontraknya berakhir, atau pindah ke Arsenal pada periode transfer saat ini.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinicius menginginkan paket finansial yang mendekati 30 juta euro

    Vinicius menuntut paket finansial yang mendekati 30 juta euro, mencakup gaji pokok, bonus yang terkait dengan performa, ditambah bonus khusus untuk perpanjangan kontrak, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Real Madrid.

    Di tengah keteguhan Real Madrid mempertahankan batas gaji dan keengganannya untuk melampaui batas tersebut, kubu Vinicius menilai bahwa bonus ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan sang pemain.

    Sikap ini juga berlandaskan pada perbandingan dengan rekan setimnya, Kylian Mbappe, yang menerima gaji serupa, namun mendapatkan bonus tanda tangan yang besar ketika bergabung secara gratis dari Paris Saint-Germain pada tahun 2024.

    Real Madrid selalu menolak memenuhi permintaan ini, karena khawatir hal itu akan membuka pintu bagi tuntutan serupa dari pemain-pemain lainnya saat memperpanjang kontrak mereka di masa depan.

    Kendati demikian, sejumlah sumber mengindikasikan bahwa Vinicius bersedia melunakkan tuntutannya, jika hal itu dapat membantu tercapainya kesepakatan dengan klub.

    • Iklan
  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Arsenal Mulai Bergerak di Balik Layar

    Menurut sumber-sumber yang mengetahui, Arsenal, setelah menyadari besarnya perselisihan antara kedua belah pihak dan dampaknya terhadap sang pemain, mulai bergerak di balik layar sejak beberapa bulan lalu.

    Kalangan yang dekat dengan Arsenal menilai bahwa semakin dekatnya Real Madrid untuk merekrut Yan Diomande dari Leipzig bisa membuat Vinicius berpikir bahwa klub Spanyol itu tengah bersiap mencari penggantinya jika ia hengkang, meskipun transfer Diomande belum rampung.

    Direktur olahraga Andrea Berta telah melakukan pembicaraan dengan kubu sang pemain, dan para pejabat Arsenal juga telah memberi tahu perwakilannya bahwa Vinicius akan menjadi bintang utama dalam proyek yang dipimpin Mikel Arteta, setelah tim menjuarai Liga Inggris musim lalu dan hanya kalah di final Liga Champions dari Paris Saint-Germain melalui adu penalti.

    Pada saat Real Madrid menawarkan gaji tahunan senilai 20 juta euro, Arsenal siap mendobrak struktur gaji yang biasa mereka terapkan demi seorang pemain seperti Vinicius.

    Kesepakatan itu juga bisa mencakup bonus tanda tangan dan keistimewaan yang terkait dengan hak citra.

    Adapun terkait nilai transfer, Real Madrid menghadapi risiko kehilangan sang pemain secara gratis pada musim panas mendatang, sebuah skenario yang mengkhawatirkan sejumlah pejabat di dalam klub, terlebih karena mereka juga akan diwajibkan membayar bonus loyalitas yang besar kepada sang pemain.

    Karena itu, Arsenal berharap dapat memanfaatkan situasi kontrak tersebut untuk menegosiasikan nilai transfer yang lebih rendah.

  • Vinícius JúniorPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

    Sosok-sosok berpengaruh di dalam Real Madrid mendukung penjualan Vinicius

    Sumber-sumber terpercaya mengindikasikan bahwa ada sejumlah figur berpengaruh di dalam Real Madrid yang mendukung penjualan Vinicius pada musim panas ini, guna menghindari kehilangan dirinya secara gratis pada tahun 2027.

    Namun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden klub Florentino Perez, yang merupakan pendukung terbesar Vinicius di dalam klub, bersama dengan Juni Calafat.

    Adapun sang pelatih Jose Mourinho sangat mengagumi pemain tersebut dan bahkan telah menjalin komunikasi dengannya, tetapi ia akan memahami setiap keputusan yang diambil klub terkait masa depannya.

    Meski ketidakpastian masih berlanjut, sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa Arsenal tetap optimistis akan kemungkinan merampungkan transfer ini, jika Vinicius tidak memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Club Friendlies
Girona crest
Girona
GIR
Arsenal crest
Arsenal
ARS