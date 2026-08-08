Barcelona meraih kemenangan dramatis dengan skor 1-0 pada laga pertamanya dalam turnamen segitiga yang digelar di Udine, yang mempertemukannya dengan Nottingham Forest, Sabtu malam.

Satu-satunya gol pertandingan dicetak oleh pemain asal Brasil, Raphinha, melalui tendangan penalti pada masa injury time.

Surat kabar "Marca" mengulas sejumlah momen penting laga tersebut, di mana penampilan Barca secara bertahap membaik sepanjang 45 menit, setelah sebelumnya tim Inggris itu menjadi pihak yang mendominasi, hingga Barcelona berhasil merebut kemenangan meski sempat mengalami sedikit kesulitan.

Tim asuhan pelatih Hansi Flick, yang merupakan hal wajar pada fase ini, masih membutuhkan banyak kerja keras untuk mencapai kesiapan terbaiknya.

Pelatih asal Jerman itu mengandalkan susunan pemain yang memadukan para pemain tim utama dengan para pemain muda akademi klub, dan salah satu ciri paling menonjolnya adalah kembali menurunkan penyerang asal Mesir, Hamza Abdelkarim, di posisi ujung tombak, setelah ia juga tampil sebagai starter melawan Como dan Birmingham.

Pertandingan ini juga menjadi laga pertama bagi Fermin Lopez dan Raphinha selama masa persiapan musim, sementara Karim Adeyemi mempertahankan tempatnya dalam susunan pemain utama.

Espart dan Bisker, yang keduanya baru berusia 17 tahun, mengisi kedua posisi bek sayap, sementara Fariñas bergerak di lini tengah.