Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1080801285.jpgIPA Sport

Diterjemahkan oleh

Di tengah kesulitan Hamza Abdelkarim, Raphinha selamatkan Barcelona lewat penalti

Nottingham Forest vs Barcelona
Nottingham Forest
Barcelona
Club Friendlies
H. Abdelkarim
Raphinha
Inggris
Spanyol
Mesir

Barcelona meraih kemenangan dramatis dengan skor 1-0 pada laga pertamanya dalam turnamen segitiga yang digelar di Udine, yang mempertemukannya dengan Nottingham Forest, Sabtu malam.

Satu-satunya gol pertandingan dicetak oleh pemain asal Brasil, Raphinha, melalui tendangan penalti pada masa injury time.

Surat kabar "Marca" mengulas sejumlah momen penting laga tersebut, di mana penampilan Barca secara bertahap membaik sepanjang 45 menit, setelah sebelumnya tim Inggris itu menjadi pihak yang mendominasi, hingga Barcelona berhasil merebut kemenangan meski sempat mengalami sedikit kesulitan.

Tim asuhan pelatih Hansi Flick, yang merupakan hal wajar pada fase ini, masih membutuhkan banyak kerja keras untuk mencapai kesiapan terbaiknya.

Pelatih asal Jerman itu mengandalkan susunan pemain yang memadukan para pemain tim utama dengan para pemain muda akademi klub, dan salah satu ciri paling menonjolnya adalah kembali menurunkan penyerang asal Mesir, Hamza Abdelkarim, di posisi ujung tombak, setelah ia juga tampil sebagai starter melawan Como dan Birmingham.

Pertandingan ini juga menjadi laga pertama bagi Fermin Lopez dan Raphinha selama masa persiapan musim, sementara Karim Adeyemi mempertahankan tempatnya dalam susunan pemain utama.

Espart dan Bisker, yang keduanya baru berusia 17 tahun, mengisi kedua posisi bek sayap, sementara Fariñas bergerak di lini tengah.

  • imago-sport-1080801163.jpgIPA Sport

    Hamza Abdel Karim kesulitan menghadapi kerasnya duel

    Klub Inggris itu memasuki laga dengan lini yang dinaikkan dan memberikan tekanan kuat kepada para pemain Barcelona, namun tim Catalan tak butuh waktu lama untuk membalas dan maju ke depan, meski para pemain Nottingham nyaris tidak memberikan ruang sama sekali.

    Lini tengah Barcelona menemui kesulitan untuk menghubungkan permainan dengan trio penyerang, meski terlihat beberapa pemahaman yang baik antara Adymi, Raphinha, dan Fermin, bersama Hamza Abdel Karim, yang kesulitan menghadapi kerasnya duel dengan sejumlah pemain Nottingham.

    Penyerang Mesir itu, yang mencetak dua gol Barcelona ke gawang Birmingham, menunjukkan vitalitas besar dan pergerakan yang terus-menerus, di samping pengorbanan defensif dan ambisi ofensif, serta tak berhenti bergerak dan meminta bola.

    Igor Jesus, pemain Nottingham paling berbahaya dari sisi ofensif, menempatkan kiper Szczesny di bawah tekanan pada menit ke-22, namun ia menembakkan bola melewati mistar gawang setelah kiper Polandia itu keluar dari sarangnya dan berada di luar posisinya.

    • Iklan
  • imago-sport-1080801096.jpgIPA Sport

    Nottingham menekan, Barcelona bangkit sebelum akhir laga

    Peluang paling berbahaya selama setengah jam pertama dari babak yang berlangsung 45 menit itu menjadi milik tim Inggris tersebut.

    Adapun upaya paling berbahaya dari Barcelona datang pada menit ke-35, ketika Bryan Farinas melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola membentur tiang.

    Pertandingan berada dalam kendali tim Inggris, tetapi Barcelona mulai bangkit pada menit-menit terakhir.

    Pada waktu tambahan, Milenkovic melakukan pelanggaran penalti setelah menyentuh bola dengan tangannya dalam sebuah duel dengan Fermin Lopez.

    Raphinha tidak menyia-nyiakan peluang dari titik penalti, sehingga memberikan keunggulan bagi Barcelona, dan dengan demikian pemain Brasil itu kembali menjadi penentu sekali lagi bersama tim Catalan tersebut.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR