Di luar Bernabéu... Real Madrid berhasil melindungi keunggulannya dari serangan Barcelona

Jose Felix Diaz, redaktur pelaksana surat kabar AS, menjelaskan sikap Real Madrid terkait masa depan Victor Muñoz dengan mengatakan: "Real Madrid berhasil mempertahankan opsi pembelian kembali selama satu musim dalam kesepakatan tiga pihak yang hampir rampung antara Osasuna, Newcastle, dan Victor Muñoz, yang membantah semua yang mengatakan bahwa seluruh proses ini hanyalah langkah awal untuk transfer penyerang tersebut ke Barcelona."

Dia menambahkan: "Real Madrid sama sekali tidak menentang proses transfer ini, terutama karena ini adalah keputusan yang diambil oleh Osasuna dan sang pemain sendiri, terutama setelah klub Madrid memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian kembali atau hak pembelian pertama. Namun, mereka sampai pada titik ini sebagai antisipasi terhadap apa yang diperkirakan akan terjadi, yaitu penampilan terakhir sang pemain cepat di Liga Premier Inggris."

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Dia menambahkan: "Jika ada satu hal yang jelas bagi pemain yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, itu adalah keinginannya untuk mendapatkan kesempatan bermain dan menit bermain di destinasi berikutnya, dan tampaknya ia menemukannya di Newcastle. Itulah satu-satunya keprihatinannya setelah Real Madrid memutuskan untuk menyerahkan keputusan mengenai destinasi tersebut kepada agennya, Juanma López, dan sang pemain."

Manchester United dan Liverpool, serta beberapa tim Liga Premier Inggris lainnya, telah menanyakan tentang sang pemain, tetapi gagasan untuk bergabung dengan Newcastle selalu menjadi yang terkuat.