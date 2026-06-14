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Sevilla FC v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

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Di luar Bernabéu... Real Madrid berhasil melindungi keunggulannya dari serangan Barcelona

Transfers
Real Madrid
Osasuna
Newcastle United
Barcelona
V. Munoz
C. Palacios
Spanyol
Inggris

Kesepakatan tiga pihak mendekatkan bintang muda itu ke Liga Premier

Real Madrid berhasil mengamankan masa depan salah satu bintang mudanya yang menjanjikan, setelah belakangan ini muncul kabar bahwa rivalnya, Barcelona, tertarik pada jasanya, menyusul penampilannya yang gemilang di luar Bernabéu.

Hal ini berkaitan dengan pemain sayap muda Victor Muñoz yang meninggalkan tim Castilla musim panas lalu untuk bergabung dengan Osasuna dengan kontrak lima tahun.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa Real Madrid tidak melepaskan pemain tersebut secara permanen melalui klausul penjualan kembali senilai sekitar 10 juta euro.

  • Spekulasi seputar Barcelona

    Jose Felix Diaz, redaktur pelaksana surat kabar AS, menjelaskan sikap Real Madrid terkait masa depan Victor Muñoz dengan mengatakan: "Real Madrid berhasil mempertahankan opsi pembelian kembali selama satu musim dalam kesepakatan tiga pihak yang hampir rampung antara Osasuna, Newcastle, dan Victor Muñoz, yang membantah semua yang mengatakan bahwa seluruh proses ini hanyalah langkah awal untuk transfer penyerang tersebut ke Barcelona."

    Dia menambahkan: "Real Madrid sama sekali tidak menentang proses transfer ini, terutama karena ini adalah keputusan yang diambil oleh Osasuna dan sang pemain sendiri, terutama setelah klub Madrid memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian kembali atau hak pembelian pertama. Namun, mereka sampai pada titik ini sebagai antisipasi terhadap apa yang diperkirakan akan terjadi, yaitu penampilan terakhir sang pemain cepat di Liga Premier Inggris." 

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    Dia menambahkan: "Jika ada satu hal yang jelas bagi pemain yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, itu adalah keinginannya untuk mendapatkan kesempatan bermain dan menit bermain di destinasi berikutnya, dan tampaknya ia menemukannya di Newcastle. Itulah satu-satunya keprihatinannya setelah Real Madrid memutuskan untuk menyerahkan keputusan mengenai destinasi tersebut kepada agennya, Juanma López, dan sang pemain."

    Manchester United dan Liverpool, serta beberapa tim Liga Premier Inggris lainnya, telah menanyakan tentang sang pemain, tetapi gagasan untuk bergabung dengan Newcastle selalu menjadi yang terkuat.

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  • Keinginan Barcelona untuk menghindari persaingan dengan Real Madrid

    Dia menambahkan: "Barcelona adalah tim lain yang menanyakan kemungkinan merekrut Victor Muñoz. Sebenarnya, Barcelona adalah yang pertama menanyakan situasinya, tetapi sangat jelas bagi sang pemain dan agennya bahwa mereka tidak berniat bersaing dengan Real Madrid, klub yang telah mempercayainya untuk melatih dan membawanya ke level elit, yang menjadi faktor utama dalam kesuksesannya di Osasuna."

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    Dia melanjutkan: "Kendali ada di tangan manajemen klub Madrid berkat hak pembelian kembali dan hak pembelian pertama yang menjadi dasar kesepakatan dengan Osasuna pada musim panas 2025. Topik pembayaran nilai klausul tersebut sama sekali tidak dibahas selama dua bulan terakhir ini, di mana masa depan sang pemain memicu spekulasi."

  • Mencoba lagi... Osasuna mengincar dua pemain kunci Real Madrid

    Jurnalis asal Spanyol itu menegaskan: "Klub Osasuna yang dipimpin oleh (direktur olahraga) Braulio Vázquez kembali mengarahkan perhatiannya ke Valdibebas untuk merekrut lebih banyak talenta muda dari Castilla.

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    Dia menegaskan bahwa "Osasuna bersaing dengan klub Como untuk merekrut gelandang muda César Palacios, sementara mereka juga menyukai bek Valdibenas. Keduanya adalah dua dari beberapa opsi yang sedang mereka pertimbangkan setelah kesuksesan merekrut Victor Muñoz, di mana klub diperkirakan akan melipatgandakan tiga kali lipat dalam waktu satu tahun jumlah yang dibayarkan kepada klub Real Madrid untuk merekrut pemain sayap muda tersebut, yang mencapai lima juta euro."