"Bastoni? Mereka tidak banyak pekerjaan sebagai bek tengah, tidak ada lawan langsung seperti Pio Esposito: namun mereka tampil sangat disiplin, waspada, dan tepat. Fakta bahwa tidak ada peluang gol mudah yang tercipta berarti ada kekompakan yang besar.

Konferensi pers Bastoni yang agak percaya diri itu saya suka, apalagi melawan Prancis dia membuktikannya di lapangan: dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan posisi saat gol itu, di sana seharusnya ada seorang gelandang. Sebaliknya, dia datang dengan agresif lalu mencetak gol: tenang, waspada dan saya suka pemain-pemain yang percaya diri dan membuktikannya di lapangan. Ada dua kemungkinan: entah Anda sok percaya diri dan Anda seorang idiot, atau Anda percaya diri dan saya menyukainya karena Anda membuktikannya di lapangan. Dia sedang melakukannya.

Kita tidak boleh lagi melihat ke Bosnia: itu harus terasa berat bagi Anda, tetapi dengan kepribadian Anda membuatnya meluncur begitu saja dan menjadikannya sesuatu yang memberi motivasi. Itu membantu seorang pelatih yang kembali menemukan dirinya dan punya kredibilitas".