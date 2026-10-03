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Bastoni ItalyGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Di Canio: "Bastoni? Lebih baik percaya diri dan membuktikannya daripada percaya diri tapi blo***"

Italy
A. Bastoni
Inter
P. Di Canio

Mantan penyerang itu memuji sikap bek Italia tersebut.

Italia meninggalkan Parc des Princes di Paris dengan hasil imbang meyakinkan 1-1 melawan Prancis. Sebuah laga yang kembali mengangkat moral di sekitar tim nasional Italia dan memberi harapan untuk masa depan. Penentu adalah gol penyama kedudukan 1-1 dari Alessandro Bastoni, lagi-lagi dia, yang sedang membangun kembali citranya bersama Italia setelah flop yang sayangnya masih terasa menyakitkan dalam laga di Zenica melawan Bosnia.

Kebangkitan itu juga diperhatikan oleh Paolo Di Canio yang, dari studio Sky Sport, tanpa tedeng aling-aling menggambarkan sikap bek Inter tersebut.

  • Mancini tersentuh oleh kritik

    "Terlepas dari semua momen yang terjadi, saya mengambil gambaran dari dua bagian dari dua pertandingan: babak pertama di Turki melawan tim yang selevel dan saat kami mendominasi, serta babak pertama melawan Prancis ketika Anda harus menerima penguasaan bola lawan dan kualitas lawan yang lebih baik. Inilah perpaduan sempurna agar tim ini bisa kembali kompetitif. Mancini? Kritik memengaruhinya: pada awalnya dia berlebihan dalam pernyataannya, tetapi dia cerdas, dia tahu bahwa jika hasil tidak datang dia akan membayar dua kali lipat"

  • "Saya tidak melihat Dimarco sebagai bek sayap"

    "Para pemain sedang menghormati seragam Italia semaksimal mungkin. Menurut saya, Dimarco bukan bek sayap keempat: dia punya tenaga, tetapi usianya mulai bertambah dan sering kali ketika terlalu banyak melakukan sprint, dia berisiko cedera. Tidak mudah menempatkannya di sana dan membuatnya tampil seperti di Inter: ini bukan berarti dia tidak seharusnya ada di sana, tetapi Mancini harus menemukan solusi.

    Kita jangan hanya melihat aksi akhirnya, karena di tengah proses Anda juga harus ikut bekerja sama: pergantian itu harus punya mekanisme serta tingkat teknik dan fantasi dalam pergerakan yang berbeda dibanding datang melaju kencang seperti yang dia lakukan di Inter".

  • "Bastoni yang penuh percaya diri dan membuktikannya di lapangan"

    "Bastoni? Mereka tidak banyak pekerjaan sebagai bek tengah, tidak ada lawan langsung seperti Pio Esposito: namun mereka tampil sangat disiplin, waspada, dan tepat. Fakta bahwa tidak ada peluang gol mudah yang tercipta berarti ada kekompakan yang besar.

    Konferensi pers Bastoni yang agak percaya diri itu saya suka, apalagi melawan Prancis dia membuktikannya di lapangan: dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan posisi saat gol itu, di sana seharusnya ada seorang gelandang. Sebaliknya, dia datang dengan agresif lalu mencetak gol: tenang, waspada dan saya suka pemain-pemain yang percaya diri dan membuktikannya di lapangan. Ada dua kemungkinan: entah Anda sok percaya diri dan Anda seorang idiot, atau Anda percaya diri dan saya menyukainya karena Anda membuktikannya di lapangan. Dia sedang melakukannya.

    Kita tidak boleh lagi melihat ke Bosnia: itu harus terasa berat bagi Anda, tetapi dengan kepribadian Anda membuatnya meluncur begitu saja dan menjadikannya sesuatu yang memberi motivasi. Itu membantu seorang pelatih yang kembali menemukan dirinya dan punya kredibilitas".

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