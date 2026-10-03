Italia meninggalkan Parc des Princes di Paris dengan hasil imbang meyakinkan 1-1 melawan Prancis. Sebuah laga yang kembali mengangkat moral di sekitar tim nasional Italia dan memberi harapan untuk masa depan. Penentu adalah gol penyama kedudukan 1-1 dari Alessandro Bastoni, lagi-lagi dia, yang sedang membangun kembali citranya bersama Italia setelah flop yang sayangnya masih terasa menyakitkan dalam laga di Zenica melawan Bosnia.
Kebangkitan itu juga diperhatikan oleh Paolo Di Canio yang, dari studio Sky Sport, tanpa tedeng aling-aling menggambarkan sikap bek Inter tersebut.