Di balik pikiran Harry Kane, striker Bayern Munich, yang mengungkapkan bagaimana ia merencanakan target golnya untuk mengejar rekor Robert Lewandowski

Berbicara dengan Heiko Niedderer dari Bild, Kane menjelaskan bagaimana ia menetapkan ekspektasi internalnya untuk beberapa minggu ke depan. "Saya tidak benar-benar melihat rekor itu sendiri dan berkata pada diri sendiri: 'Saya ingin memecahkan rekor ini sekarang,'" jelasnya. "Yang saya lakukan adalah membagi pertandingan menjadi tahap-tahap. Misalnya, dari sekarang hingga jeda internasional, kita memiliki lima pertandingan. Saya bertanya pada diri sendiri: 'Bisakah saya mencetak lima gol?'

Penyerang tersebut mencatat bahwa ia menyesuaikan target-target ini berdasarkan konteks pertandingan, seperti kekuatan pertahanan lawan di Liga Champions atau keunggulan bermain di Allianz Arena. Untuk periode saat ini hingga akhir Maret, Kane telah menetapkan tujuan yang jelas: "Lima gol lagi! Dengan lima pertandingan, saya berharap bisa mencetak satu gol per pertandingan. Tapi tentu saja, bisa saja sedikit lebih banyak, atau sedikit kurang. Lima adalah target yang bagus, dan yang terpenting: lima kemenangan!"