Di balik pikiran Harry Kane, striker Bayern Munich, yang mengungkapkan bagaimana ia merencanakan target golnya untuk mengejar rekor Robert Lewandowski
Psikologi kompartemenisasi
Sejak tiba di Bavaria pada 2023, Kane telah mengubah serangan Bayern, dan saat ini ia berada di ambang sejarah. Setelah mencetak brace keempatnya secara berturut-turut dalam kemenangan 3-2 atas Borussia Dortmund, pemain berusia 32 tahun ini telah mencetak 30 gol liga dalam 24 penampilan. Rasio gol yang luar biasa ini tak terhindarkan memicu perbandingan dengan kampanye historis Lewandowski pada musim 2020-21, di mana penyerang Polandia itu menetapkan standar baru dengan 41 gol. Sementara penggemar dan pakar fokus pada perhitungan akhir yang diperlukan untuk melampaui rekor tersebut, Kane mengungkapkan pendekatan yang jauh lebih terfokus. Alih-alih melihat musim ini sebagai maraton menuju 42 gol, ia menganggapnya sebagai serangkaian sprint, membagi jadwal menjadi jendela-jendela spesifik. Metode ini memungkinkan ia mempertahankan level performa tinggi dengan menetapkan target-target segera dan realistis berdasarkan kesulitan dan lokasi pertandingan mendatang.
Menetapkan standar untuk bulan Maret
Berbicara dengan Heiko Niedderer dari Bild, Kane menjelaskan bagaimana ia menetapkan ekspektasi internalnya untuk beberapa minggu ke depan. "Saya tidak benar-benar melihat rekor itu sendiri dan berkata pada diri sendiri: 'Saya ingin memecahkan rekor ini sekarang,'" jelasnya. "Yang saya lakukan adalah membagi pertandingan menjadi tahap-tahap. Misalnya, dari sekarang hingga jeda internasional, kita memiliki lima pertandingan. Saya bertanya pada diri sendiri: 'Bisakah saya mencetak lima gol?'
Penyerang tersebut mencatat bahwa ia menyesuaikan target-target ini berdasarkan konteks pertandingan, seperti kekuatan pertahanan lawan di Liga Champions atau keunggulan bermain di Allianz Arena. Untuk periode saat ini hingga akhir Maret, Kane telah menetapkan tujuan yang jelas: "Lima gol lagi! Dengan lima pertandingan, saya berharap bisa mencetak satu gol per pertandingan. Tapi tentu saja, bisa saja sedikit lebih banyak, atau sedikit kurang. Lima adalah target yang bagus, dan yang terpenting: lima kemenangan!"
Menghormati standar Lewandowski
Meskipun memiliki tingkat pencetak gol yang luar biasa, Kane tetap rendah hati mengenai kesulitan untuk mengalahkan rekor 41 gol Lewandowski. Ia mengakui bahwa rekor Lewandowski sangat mengesankan karena efisiensinya yang luar biasa; Lewandowski absen dalam beberapa pertandingan karena cedera selama musim rekor tersebut, hanya tampil dalam 29 pertandingan, tetapi menggantinya dengan sejumlah besar hat-trick. "Akan sulit untuk mengalahkannya," akui Kane, menilai peluang keberhasilan saat ini sebagai "cukup seimbang." Meskipun ia telah menyamai atau melampaui banyak standar yang ditetapkan oleh legenda Bundesliga sebelumnya, kapten Inggris ini lebih memilih membiarkan orang lain berspekulasi tentang hasil akhir.
Sebuah periode krusial lima pertandingan
Bayern memasuki bulan krusial yang akan menguji target lima gol Kane dan ambisi mereka untuk meraih trofi di berbagai kompetisi. Saat ini memimpin Bundesliga dengan selisih 11 poin, tim asuhan Vincent Kompany akan menghadapi Borussia Monchengladbach pada Jumat ini sebelum melakukan perjalanan krusial ke Bergamo untuk menghadapi Atalanta dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Jadwal tetap padat, dengan leg kedua melawan tim Italia tersebut disusul laga kandang melawan Union Berlin menjelang jeda internasional.
Performa Kane baru-baru ini menunjukkan bahwa ia sedang dalam kondisi terbaiknya. Namun, beberapa minggu ke depan akan menjadi ujian berat; gaya bertahan agresif Atalanta dan tekanan dari kompetisi Eropa akan menuntut kemampuan finishingnya yang tajam. Jika ia mencapai target yang ia tetapkan sendiri, ia akan memasuki bulan April hanya membutuhkan beberapa gol lagi untuk memastikan namanya tercatat dalam buku rekor.
