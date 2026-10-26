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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Di Balik Layar Versi Gazzetta: Pertemuan Saat Juventus Meminta Spalletti Mengubah Formasi

Juventus
L. Spalletti

Spalletti mencatat poin-poin pertemuan sekaligus sesi pengakuan seusai laga melawan Lazio dalam agendanya, lalu menarik kesimpulannya sendiri.

"Dengan begitu, kalian merasa lebih terlindungi?": rapat ketika Juventus meminta Spalletti mengubah formasi. Gazzetta.it mengungkap kisah di balik perubahan formasi yang diterapkan Juventus dalam beberapa pertandingan terakhir. Ruang rapat di Continassa menyerupai teater kecil tanpa satu pun kursi kosong, demikian laporan edisi daring harian berwarna merah muda tersebut: di tengah ruangan ada Luciano Spalletti, sementara seluruh anggota skuad duduk di hadapan pelatih asal Toscana itu. "Bagaimana menurutmu?"; lalu: "Dengan cara apa kalian merasa lebih terlindungi?". Sang pelatih bertanya kepada para pemainnya, dan mereka berbicara, berdiskusi, serta mempertimbangkan berbagai hal hingga mencapai kesimpulan. Dari situlah formasi Juventus dengan lima pemain di lini tengah lahir.


Selepas kekalahan buruk dari Lazio di Allianz Stadium dan beberapa jam sebelum laga Eropa melawan Rennes, muncul perubahan taktik yang kemudian diterapkan dalam kemenangan di Lecce.

  • Spalletti mencatat poin-poin rapat setelah laga melawan Lazio dalam agendanya, lalu menarik kesimpulan. Hasilnya? Pelatih Juventus itu melakukan perubahan karena kebutuhan: poin harus diraih, sementara dampak cedera masih terlalu membebani. Apalagi, setelah pertandingan melawan Lecce, sang pelatih sendiri tidak menutup-nutupi bahwa solusi ini bukan pilihan yang paling ia sukai, seperti diingatkan Gazzetta.


    "Mereka membicarakan apa yang lebih dibutuhkan dari segi taktik," ungkapnya kepada Sky terkait rapat setelah laga melawan Lazio. "Kami mengubah beberapa hal dengan beralih bermain memakai tiga gelandang dalam formasi 5-3-2 ini. Sebab, pada saat-saat seperti ini, semua orang tahu dan saya pun tahu, kami membutuhkan kejelasan dan soliditas yang lebih besar. Kami memilih pendekatan yang lebih solid dan dalam upaya itu kami menemukan sistem ini. Kami senang karena sejak awal, sejak sesi latihan pertama, terlihat bahwa kami bisa kembali menemukan keseimbangan tim yang lebih baik."


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