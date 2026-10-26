Di Balik Layar Versi Gazzetta: Pertemuan Saat Juventus Meminta Spalletti Mengubah Formasi

"Dengan begitu, kalian merasa lebih terlindungi?": rapat ketika Juventus meminta Spalletti mengubah formasi. Gazzetta.it mengungkap kisah di balik perubahan formasi yang diterapkan Juventus dalam beberapa pertandingan terakhir. Ruang rapat di Continassa menyerupai teater kecil tanpa satu pun kursi kosong, demikian laporan edisi daring harian berwarna merah muda tersebut: di tengah ruangan ada Luciano Spalletti, sementara seluruh anggota skuad duduk di hadapan pelatih asal Toscana itu. "Bagaimana menurutmu?"; lalu: "Dengan cara apa kalian merasa lebih terlindungi?". Sang pelatih bertanya kepada para pemainnya, dan mereka berbicara, berdiskusi, serta mempertimbangkan berbagai hal hingga mencapai kesimpulan. Dari situlah formasi Juventus dengan lima pemain di lini tengah lahir.





Selepas kekalahan buruk dari Lazio di Allianz Stadium dan beberapa jam sebelum laga Eropa melawan Rennes, muncul perubahan taktik yang kemudian diterapkan dalam kemenangan di Lecce.