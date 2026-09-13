Klub Barcelona tidak mengalami banyak kesulitan untuk meraih kemenangan kelima secara beruntun pada musim ini di Liga Spanyol, sekaligus semakin menjauh di puncak klasemen.

Barcelona mengalahkan Levante dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu ini, di Stadion Ciudad de Valencia, pada pekan kelima Liga Spanyol.

Kemenangan itu menjadi yang kelima secara beruntun bagi Barcelona di "La Liga", sehingga menempati puncak klasemen dengan raihan 15 poin (nilai sempurna), unggul 3 poin atas rival abadi Real Madrid yang menempati posisi kedua.

Tim asal Catalonia itu berhasil mematahkan ketangguhan Levante, di mana tuan rumah tidak pernah menelan kekalahan di kandang mereka dalam 8 pertandingan terakhir, sebelum anak-anak asuh pelatih asal Jerman Hans Flick mengakhiri rangkaian tersebut.