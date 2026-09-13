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pep guardiola - hansi flick - barcelona - بيب جوارديولا - هانز فليك - برشلونةAI - Gemini

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Di atas puing-puing Gordon: Barcelona meruntuhkan benteng Levante dengan trik ajaib Guardiola

FEATURES
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
H. Flick
P. Guardiola
X. Espart
A. Gordon
E. Garcia
Spanyol
Jerman
Inggris

Tim asal Catalunya meraih kemenangan kelima mereka di La Liga: bagaimana hal itu terjadi?

Klub Barcelona tidak mengalami banyak kesulitan untuk meraih kemenangan kelima secara beruntun pada musim ini di Liga Spanyol, sekaligus semakin menjauh di puncak klasemen.

Barcelona mengalahkan Levante dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu ini, di Stadion Ciudad de Valencia, pada pekan kelima Liga Spanyol.

Kemenangan itu menjadi yang kelima secara beruntun bagi Barcelona di "La Liga", sehingga menempati puncak klasemen dengan raihan 15 poin (nilai sempurna), unggul 3 poin atas rival abadi Real Madrid yang menempati posisi kedua.

Tim asal Catalonia itu berhasil mematahkan ketangguhan Levante, di mana tuan rumah tidak pernah menelan kekalahan di kandang mereka dalam 8 pertandingan terakhir, sebelum anak-anak asuh pelatih asal Jerman Hans Flick mengakhiri rangkaian tersebut.

  • Trik ajaib Guardiola

    Awal laga menjadi milik bek muda asal Spanyol yang tengah menanjak, Xavi Espart, yang mencetak gol pertamanya bersama Barcelona pada menit kelima pertandingan, lewat sepakan dari luar kotak penalti.

    Gol tersebut tak lain merupakan bukti kualitas Espart, sekaligus kejelian Flick dalam memaksimalkan kemampuannya, melalui penempatannya di posisi bek kiri terbalik atau melebur ke tengah, sebuah cara bermain yang ia terapkan sejak awal musim.

    Cara bermain ini paling terkenal digunakan oleh pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, terutama bersama Manchester City, baik dengan bek asal Inggris Kyle Walker, rekan senegaranya Nico O'Reilly, maupun pemain asal Portugal Joao Cancelo yang kini membela Barcelona.

    Flick menjadikan pemain berusia 19 tahun itu layaknya seorang gelandang, di mana ia ditugaskan untuk terus menusuk ke jantung pertahanan lawan, serta memanfaatkan celah yang ada di antara bek kanan Levante dan bek tengah yang bermain di sisinya.

    Espart pun menjalankan peran ini dengan baik, di mana ia menjadi tambahan yang konsisten di lini tengah Barcelona, dan menyempurnakannya dengan mencetak gol yang memberi tim Catalunya itu kunci untuk menguasai pertandingan sejak awal.

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  • Korban Gordon

    Namun setiap metode, sepositif apa pun, pasti memiliki korbannya, dan korban dari trik ajaib Espart kali ini adalah winger Inggris, Anthony Gordon, yang tampil paling buruk dalam laga tersebut di kubu Barcelona.

    Gordon terpaksa selalu bertahan di sisi lapangan, dekat garis tepi, sehingga membuatnya jauh dari area berbahaya sepanjang jalannya pertandingan, hingga akhirnya pemain Jerman, Karim Adeyemi, masuk menggantikannya di pertengahan babak kedua.

    Sepanjang 67 menit, Gordon tidak melepaskan satu pun tembakan, baik ke arah gawang maupun ke luar, tidak berhasil melakukan satu dribel pun, dan hanya melepaskan 16 umpan saja, yang sebagian besar mengarah ke belakang.

    Anehnya, Adeyemi yang masuk menggantikannya justru berhasil mencetak gol keempat bagi tim Katalan itu, yang menunjukkan bahwa Gordon tidak hanya menjadi korban Xavi Espart, tetapi juga korban dirinya sendiri setelah menampilkan performa terburuknya.

  • Krisis Garcia

    Gaya bermain Espart yang membuatnya selalu berada dalam posisi menyerang mengharuskan Flick untuk menggunakan seorang bek kanan yang berkomitmen pada sisi defensif, dan mampu bermain sebagai bek tengah saat harus bergeser untuk menutupi bek asal Spanyol tersebut.

    Pilihan jatuh pada Eric Garcia sebagai bek, di samping Pau Cubarsi dan Gerard Martin di jantung pertahanan, di mana yang disebut terakhir berubah menjadi bek kiri untuk menutupi Espart, sementara Garcia masuk sebagai bek kedua di samping Cubarsi.

    Garcia berhasil dalam peran ini, tetapi ia gagal menghentikan bahaya dari winger asal Spanyol, Roger Brugue, yang mengirimkan sejumlah umpan silang yang menciptakan ancaman ke gawang Barcelona, sebelum ia mencetak gol sendiri dengan aksi individu yang memukau.

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  • Hukuman Barcelona

    Setelah Barcelona unggul, Levante dan pelatihnya Luis Castro mencoba merespons tim Catalan itu, dengan menekan mereka secara sangat tinggi, dalam sebuah risiko bermata dua.

    Risiko Levante berbuah petaka lewat gol kedua, setelah tekanan tinggi gagal merebut bola dari kaki para pemain Barcelona yang mampu mencapai gawang tuan rumah hanya dengan beberapa umpan.

    Barcelona menghukum Levante dua kali, sekali dengan mencetak gol kedua pada menit ke-19, yang praktis mengakhiri pertandingan, lalu gol ketiga di awal babak kedua, yang mengubur habis harapan mereka untuk bangkit.

  • Kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diterima

    Namun, kendati menang telak, Flick harus mengingatkan para pemain Barcelona agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang mereka lakukan pada menit-menit akhir pertandingan, sebab jika hal itu terjadi saat menghadapi tim yang lebih kuat, akibatnya akan sangat buruk.

    Pada menit-menit akhir, para pemain Barcelona merasa seolah-olah pertandingan telah usai, sehingga mereka berlomba-lomba melakukan kesalahan, baik dari segi akurasi umpan, buruknya pengawalan, maupun lemahnya ketajaman tekel.

    Para pemain Levante memanfaatkan kesalahan-kesalahan itu dan mencetak dua gol, bahkan hampir saja mengejutkan Barcelona dengan mencetak gol penyeimbang yang mematikan, andai Adekami tidak berhasil menuntaskan pertandingan lewat aksi individu yang memukau untuk mencetak gol keempat yang mematikan.

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