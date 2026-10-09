Selalu selangkah lebih maju dibandingkan rekan-rekan sebayanya dan selalu bermain melawan pemain yang lebih tua darinya, musim ini Elimoghale dipromosikan ke Next Gen asuhan Massimo Brambilla dan karena itu kini bermain di Serie C, di mana sejauh ini ia telah mencatatkan 5 penampilan. Tim utama pun tinggal selangkah lagi dan ia bisa segera menjalani debut di bawah arahan Luciano Spalletti yang juga sempat memasukkannya dalam skuad untuk laga melawan NEC di Liga Europa. “Dia punya karakteristik yang memberi gambaran bahwa di masa depan dia bisa mengalami perkembangan besar. Namun kemudian dia harus dibantu untuk berkembang dengan cara yang tepat, memberinya kesempatan untuk menambah pengalaman dengan waktu yang sesuai,” kata mantan ct itu tentang dirinya.





Dalam daftar bergengsi itu bersama dua pemain Italia lainnya (Cassano dari Como dan Arena dari Roma yang juga memiliki pemain Tunisia Bouaskar), Destiny adalah harapan besar Juventus dan sepak bola Italia. Lahir di Turin pada 2009 dari keluarga berdarah Nigeria, ia ditempa bersama Rebaudengo, klub amatir di lingkungannya, hingga bergabung dengan akademi Juventus pada usia tujuh tahun. Sejak saat itu, pendakiannya tak pernah terhenti.





Berkat karakteristik fisik dan tekniknya - ia memiliki tinggi lebih dari 180 cm - sejak awal ia dibandingkan dengan Rafael Leao. Bagaimanapun, ia adalah sayap kiri berkaki kanan yang suka memulai dari sisi lapangan, mencari duel satu lawan satu, dan mencoba tembakan melengkung dengan kaki kanan. Permainannya adalah kumpulan dari akselerasi, dribel, duel 1 lawan 1, sprint, dan ledakan kreativitas yang memang layak mengingatkan pada Leao terbaik saat di Milan. Elimoghale juga bisa dimainkan di sisi kanan, sebagai gelandang serang, atau di belakang penyerang, meski di area-area itu ia masih punya banyak hal yang harus ditingkatkan. Terutama di depan gawang dan di sepertiga akhir, ia harus lebih konkret dan lebih konsisten mencetak gol. Perjalanannya sedikit mengingatkan pada jalur yang ditempuh Kenan Yildiz, yang juga datang ke Juventus saat masih muda setelah sempat di Bayern Munich, dan langsung mampu menegaskan diri di tim utama. Pemain Turki itu jelas menjadi referensi bagi pemain kelahiran 2009 ini, yang memiliki Neymar sebagai idola dan panutan.





Harta berharga bagi Juve, tetapi juga untuk Italia. Elimoghale sedang mengikuti seluruh jenjang tim kelompok umur tim nasional Italia. Ia pertama kali masuk ke lingkaran Italia U-15 dan kemudian U-17, bersama tim itu ia bermain di Piala Eropa U-17 dan Piala Dunia kelompok umur. Setelah itu ia juga dibawa Bollini ke Piala Eropa U-19 meski usianya dua tahun lebih muda dibanding mayoritas rekan setimnya. Seorang anak ajaib yang menargetkan untuk memenangi Ballon d'Or.





Pemain seperti ini ingin benar-benar dijaga dan dilindungi Juventus, di dalam maupun di luar lapangan. Destiny Elimoghale memiliki kontrak yang terlindungi hingga 2028 dan Juventus sangat mengandalkannya, sampai-sampai siap memberinya debut tim utama dalam waktu dekat. Dia adalah, dan akan semakin menjadi, masa depan klub.