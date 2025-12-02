Wonderkid PSG Desire Doue Menang Golden Boy 2025, Ungguli Bintang Chelsea Estevao - Golden Girl Jadi Milik Penyerang Arsenal & Inggris Michelle Agyemang

Golden Boy adalah penghargaan tahunan oleh Tuttosport yang dianugerahkan kepada pemain terbaik di bawah usia 21 tahun sejak 2003. Banyak nama besar pernah menyabetnya, mulai dari Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Pedri, Jude Bellingham hingga Lamine Yamal.

Kini Golden Boy 2025 resmi menjadi milik Desire Doue, dengan wonderkid PSG itu menambah namanya ke daftar elite tersebut pada malam penghargaan yang digelar di Turin, Selasa (2/12) dini hari WIB. Winger 20 tahun itu tampil impresif sepanjang musim 2024/25: memainkan 61 pertandingan untuk PSG, mencetak 16 gol, dan membantu klub meraih treble.

Setelah menuntaskan gelar Ligue 1 dan Coupe de France, PSG menutup musim dengan sejarah—menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Doue menjadi salah satu aktor kunci dalam kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final.