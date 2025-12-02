Getty
Wonderkid PSG Desire Doue Menang Golden Boy 2025, Ungguli Bintang Chelsea Estevao - Golden Girl Jadi Milik Penyerang Arsenal & Inggris Michelle Agyemang
Doue raih Golden Boy 2025
Golden Boy adalah penghargaan tahunan oleh Tuttosport yang dianugerahkan kepada pemain terbaik di bawah usia 21 tahun sejak 2003. Banyak nama besar pernah menyabetnya, mulai dari Lionel Messi, Wayne Rooney, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Pedri, Jude Bellingham hingga Lamine Yamal.
Kini Golden Boy 2025 resmi menjadi milik Desire Doue, dengan wonderkid PSG itu menambah namanya ke daftar elite tersebut pada malam penghargaan yang digelar di Turin, Selasa (2/12) dini hari WIB. Winger 20 tahun itu tampil impresif sepanjang musim 2024/25: memainkan 61 pertandingan untuk PSG, mencetak 16 gol, dan membantu klub meraih treble.
Setelah menuntaskan gelar Ligue 1 dan Coupe de France, PSG menutup musim dengan sejarah—menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Doue menjadi salah satu aktor kunci dalam kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan di final.
Doue kuasai suara Golden Boy 2025
Doue menjadi pemain Prancis keempat yang memenangkan penghargaan ini setelah Pogba, Mbappe, dan Anthony Martial. Ia mengumpulkan 450 dari 500 poin yang tersedia, unggul jauh atas para pesaingnya.
Tuttosport menyerahkan trofi tersebut dalam seremoni megah di Turin, dengan PSG juga mendominasi penghargaan lain. Nasser Al-Khelaifi terpilih sebagai presiden terbaik, sedangkan Luis Campos dinobatkan sebagai eksekutif sepakbola terbaik.
Doue berbicara usai dinobatkan sebagai pemain muda terbaik: “Saya dipenuhi rasa bangga dan bahagia. Kerja sama tim terbayar, karena berkat hal itulah Paris Saint-Germain meraih tujuan-tujuan terbesarnya tahun ini, menikmati musim terbaik dalam sejarah klub. Ini hasil dari usaha kolektif."
“Saya sangat senang menerima penghargaan ini, yang mengakui trofi-trofi yang kami menangkan serta kontribusi saya di laga-laga penting. Saya memikirkan keluarga saya terlebih dahulu. Lalu tentu saja para rekan setim, pelatih, staf, para petinggi klub, dan semua orang yang bekerja untuk PSG, terutama presiden kami, Nasser Al-Khelaifi, yang percaya pada saya dan membawa saya ke Paris. Tanpa mereka, saya tak akan mampu memenangkan Golden Boy.”
PSG bangga dengan pencapaian musim 2024/25
Al-Khelaifi menambahkan: “Kami menjalani musim yang fantastis dan sebagai klub kami sudah mencapai tonggak penting atas kerja keras dua-tiga tahun terakhir. Ini musim terbaik dalam sejarah PSG, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami mencapainya. Kami bangga dengan pendekatan dan kemenangan kami. Saya pikir itu adalah hal yang paling penting bagi kami: cara kami menang dan mentransformasi klub."
“Kami sangat bangga berada di posisi kami hari ini karena ini merupakan perjalanan yang sulit, tetapi kami terus melanjutkan di jalur yang sama tanpa mengubah berbagai hal. Filosofi kami adalah menang secara kolektif, sebagai satu grup, sekaligus mengembangkan pemain muda kami. dibantu manajer terbaik dunia, Luis Enrique. Kami ingin membangun masa depan klub lewat pemain-pemain muda kami, bukan hanya fokus pada hasil hari ini. Karena itu, saya sangat menghargai pengakuan ini. Ini adalah apresiasi atas kerja saya dan kerja seluruh klub.”
Michelle Agyemang menangkan Golden Girl 2025
Untuk kategori Golden Girl, penghargaan jatuh kepada Michelle Agyemang. Wonderkid 19 tahun itu mencetak dua gol penting ketika Inggris mempertahankan gelar Euro 2025, sekaligus terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen. Agyemang tengah menjalani masa peminjaman keduanya di Brighton dari Arsenal. Namun, ia dipastikan absen hingga akhir musim 2025/26 setelah mengalami cedera ligamen lutut.
