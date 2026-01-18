Belum Apa-Apa & Baru Menang Derby, Desakan Michael Carrick Dipermanenkan Man United Langsung Mengemuka! Roy Keane Bereaksi

Setelah Ruben Amorim dipecat awal bulan ini, United bergerak menunjuk Carrick untuk sisa musim kampanye ini. Menjelang derby Manchester, legenda United Gary Neville menegaskan bahwa mantan bos Middlesbrough tersebut bukanlah orang yang tepat untuk memimpin kubu Old Trafford dalam jangka panjang. Di musim panas, mantan bek kanan tersebut merasa bahwa Thomas Tuchel atau Carlo Ancelotti adalah nama-nama yang baik untuk membawa klub maju.

Dia mengatakan pada Stick to Football: "Saya harap dia benar-benar berhasil. Tidak boleh ada pertimbangan bahwa Michael mengambil pekerjaan tersebut di luar musim ini, untuk Michael dan untuk klub.

"Jika dia memenangkan setiap pertandingan, lihat, kita bisa duduk di sini di musim di mana dia tampil luar biasa, dan kita selalu berpikir penggemar senang dan mereka berada di tempat Liga Champions, kelima atau apa pun.

"Itu bisa terjadi jika ada performa bagus, dan kita semua bisa terpengaruh oleh hal itu. Saya benar-benar merasa seperti (Anda harus melihat yang lain) pada akhir musim ketika Anda memiliki (Mauricio) Pochettino, (Thomas) Tuchel, dan (Carlo) Ancelotti."