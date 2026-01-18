Getty/Goal
Belum Apa-Apa & Baru Menang Derby, Desakan Michael Carrick Dipermanenkan Man United Langsung Mengemuka! Roy Keane Bereaksi
Man Utd diperingatkan terkait Carrick dalam jangka panjang
Setelah Ruben Amorim dipecat awal bulan ini, United bergerak menunjuk Carrick untuk sisa musim kampanye ini. Menjelang derby Manchester, legenda United Gary Neville menegaskan bahwa mantan bos Middlesbrough tersebut bukanlah orang yang tepat untuk memimpin kubu Old Trafford dalam jangka panjang. Di musim panas, mantan bek kanan tersebut merasa bahwa Thomas Tuchel atau Carlo Ancelotti adalah nama-nama yang baik untuk membawa klub maju.
Dia mengatakan pada Stick to Football: "Saya harap dia benar-benar berhasil. Tidak boleh ada pertimbangan bahwa Michael mengambil pekerjaan tersebut di luar musim ini, untuk Michael dan untuk klub.
"Jika dia memenangkan setiap pertandingan, lihat, kita bisa duduk di sini di musim di mana dia tampil luar biasa, dan kita selalu berpikir penggemar senang dan mereka berada di tempat Liga Champions, kelima atau apa pun.
"Itu bisa terjadi jika ada performa bagus, dan kita semua bisa terpengaruh oleh hal itu. Saya benar-benar merasa seperti (Anda harus melihat yang lain) pada akhir musim ketika Anda memiliki (Mauricio) Pochettino, (Thomas) Tuchel, dan (Carlo) Ancelotti."
- Getty Images Sport
Man Utd mengalahkan Man City dengan gaya yang mengesankan
Setelah meraih kemenangan komprehensif atas City pada hari Sabtu, Carrick memuji para pemainnya setelah meraih tiga poin penuh. Dia menambahkan bahwa United memberikan banyak kontribusi dalam pertandingan ini dan mengakui ini adalah "hari yang istimewa" secara keseluruhan.
"Ada begitu banyak hal baik di hari ini. Saya tertarik untuk melihat bagaimana semua ini akan menyatu menjelang pertandingan. Persiapannya sangat padat, ada perubahan dan tidak selalu mudah bagi para pemain untuk menghadapinya. Jadi kami sangat menyadari seberapa banyak informasi yang bisa kami berikan kepada mereka, seberapa banyak kami harus menemukan keseimbangan dan menyederhanakannya sebanyak mungkin," katanya kepada BBC Match of the Day. "Mereka adalah tim yang luar biasa, mereka membuat Anda bekerja sangat keras untuk begitu banyak hal dalam permainan yang kami harus sadari. Anak-anak melakukannya dengan sangat baik dan mampu mengendalikan itu secara emosional. Saya merasa mereka sangat bersemangat untuk tampil baik. Jika ada, saya khawatir tentang semangat berlebihan dan membuat keputusan yang buruk karena terlalu bersemangat, tetapi mereka mengelolanya dengan sangat baik. Untuk bisa memberikan penampilan seperti itu hari ini, itu adalah hari yang istimewa. Itu adalah perasaan yang menyenangkan."
Keane menolak klaim Sturridge
Karena cara kemenangan United atas rival lokal mereka, banyak yang mungkin terbawa dalam kegembiraan hari itu. Neville mungkin telah melunakkan pendiriannya setelah penampilan ini dan mantan striker Inggris Sturridge berpikir bahwa tidak ada salahnya menunjuk Carrick secara permanen.
Dia mengatakan di Sky Sports: "Kenapa tidak? Mengapa Anda perlu mencari di tempat lain?"
Namun, Keane menekankan bahwa Carrick baru memimpin selama beberapa hari dan City jauh dari performa terbaik mereka di Old Trafford.
Dia menjawab: "Dia baru di sana selama tiga hari...itu adalah skenario impian baginya. Semua orang tersedia. Anda memiliki Manchester City di rumah, yang sedikit menurun. Anda bisa saja mendapat kartu merah – timing dan sedikit keberuntungan, mereka telah memaksimalkan hal itu."
Ketika Sturridge mengatakan dia "tenang", Keane menjawab: "Bahkan harus jauh lebih tenang. Anda mengatakan berikan dia pekerjaan itu!"
- Getty Images Sport
Man Utd diberitahu untuk menargetkan posisi empat besar
Hasil ini membuat United menutup jarak dengan Liverpool yang berada di posisi keempat menjadi satu poin, tetapi selanjutnya mereka akan bertandang ke pemimpin Liga Premier Arsenal akhir pekan depan. Meskipun mereka sangat naik turun musim ini, Keane percaya Carrick seharusnya menargetkan untuk mengamankan sepak bola Liga Champions musim depan untuk United.
"Apa targetnya, untuk finis keempat?" kata Keane. "Yah, itulah yang seharusnya dipikirkan United. Kita seharusnya tidak duduk di sana bingung, bertanya, ‘apakah United bisa keempat?’ Posisi keempat adalah target realistis. Beberapa bulan terakhir kami selalu berkata, karena situasi liga saat ini, ada peluang bagi United untuk finis keempat. Ini bukan keajaiban yang kita bicarakan di sini. Dan jika dia mencapai posisi keempat, dan dia tidak mendapatkan pekerjaan [permanen] itu, itu tetap akan membawa Carrick mendapatkan pekerjaan lain di suatu tempat, karena orang-orang melihat dan mendengar bagaimana dia mengelola dirinya sendiri. Dia sudah hebat. Dia telah tenang dan United bermain dengan cara yang positif. Tetapi kebanyakan orang yang akan mengambil pekerjaan ini hari ini akan bermain dengan cara seperti itu."
Iklan