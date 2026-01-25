Getty Images Sport
Derbi Timnas Indonesia Jadi Milik Jay Idzes! Bantu Sassuolo Menang Lawan Emil Audero & Cremonese Di Serie A
Sassuolo taklukkan Cremonese
Sama-sama terjebak krisis kemenangan dalam tujuh laga beruntun, Sassuolo menjamu Cremonese di Mapei Stadium pada lanjutan Serie A 2025/26, Minggu (25/1). Pada akhirnya, tuan rumah yang mengamankan tiga poin berkat gol cepat winger Gambia Alieu Fadera. Emil Audero cs tak bisa memberikan jawaban hingga peluit panjang ditiup, memberikan kemenangan bagi Jay Idzes cs dalam 'derbi Timnas Indonesia' jilid dua musim ini.
Jalannya pertandingan
Gawang Emil Audero sudah bobol saat pertandingan belum genap berumur tiga menit. Gol diawali oleh sepakan jarak jauh winger Prancis Armand Lauriente yang gagal ditepis sempurna oleh sang kiper Timnas Indonesia. Bola muntah langsung disambar oleh Fadera yang sigap menerkam.
Lauriente kembali menjadi momok dengan sebuah perekik apik pada menit ke-69, tetapi kali ini Emil Audero berhasil menepisnya keluar lapangan untuk sepak pojok Sassuolo.
Cremonese, yang dipimpin mantan striker juara Liga Inggris Jamie Vardy di depan, tak bisa memberikan jawaban di sisa waktu dan harus memperpanjang paceklik menjadi delapan laga tanpa kemenangan.
Kans Eropa Jay Idzes & Emil Audero?
Sementara Cremonese masih merana, Sassuolo akhirnya memetika kemenangan perdana dalam tujuh laga, sekaligus menghentikan rentetan tiga kekalahan beruntun yang diderita melawan tiga tim top Liga Italia, yakni Juventus, AS Roma, dan Napoli. Neroverdi asuhan Fabio Grosso masih bertengger di peringkat 10 dengan koleksi 26 poin, tertinggal 13 poin dari Juventus di peringkat enam yang merupakan tempat terakhir dalam zona Eropa otomatis. Di sisi lain, Grigiorossi yang sempat membuka musim dengan kemenangan monumental atas AC Milan justru semakin merosot ke peringkat 14 dengan 23 poin saja.
Selanjutnya buat Sassuolo & Cremonese
Tugas Emil Audero cs pun tak akan semakin mudah setelah ini, karena mereka mesti menjamu pemuncak klasemen Liga Italia Inter Milan, Senin (2/2) dini hari WIB pekan depan. Sebaliknya, Jay Idzes dan Sassuolo berkesempatan memperpanjang momentum dengan berkunjung ke markas juru kunci Pisa di matchday yang sama, sebelum juga menjamu Inter.
