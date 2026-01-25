Derbi Timnas Indonesia Jadi Milik Jay Idzes! Bantu Sassuolo Menang Lawan Emil Audero & Cremonese Di Serie A

Gawang Emil Audero sudah bobol saat pertandingan belum genap berumur tiga menit. Gol diawali oleh sepakan jarak jauh winger Prancis Armand Lauriente yang gagal ditepis sempurna oleh sang kiper Timnas Indonesia. Bola muntah langsung disambar oleh Fadera yang sigap menerkam.

Lauriente kembali menjadi momok dengan sebuah perekik apik pada menit ke-69, tetapi kali ini Emil Audero berhasil menepisnya keluar lapangan untuk sepak pojok Sassuolo.

Cremonese, yang dipimpin mantan striker juara Liga Inggris Jamie Vardy di depan, tak bisa memberikan jawaban di sisa waktu dan harus memperpanjang paceklik menjadi delapan laga tanpa kemenangan.