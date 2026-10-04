Getty Images Sport
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Denzel Dumfries menuntut perbaikan lini pertahanan saat Belanda yang rapuh memburu clean sheet pertama pada 2026
Nol clean sheet dalam 11 pertandingan
Belanda bersiap menghadapi Serbia di Nations League pada hari Minggu dengan tujuan yang jelas: tidak kebobolan. Meski belum terkalahkan di bawah arahan pelatih kepala Xavi, Belanda kesulitan menunjukkan soliditas pertahanan sepanjang tahun kalender ini. Faktanya, mereka gagal mencatatkan satu pun clean sheet dalam 11 pertandingan sepanjang 2026, statistik yang tetap menjadi sumber frustrasi bagi skuad.
Tim itu baru-baru ini harus bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan satu poin melawan Yunani, yang menyoroti semangat juang mereka sekaligus kerentanan yang masih berlanjut di lini belakang. Saat ini berada di posisi kedua grup Nations League mereka dengan satu kemenangan dan dua hasil imbang, kesalahan-kesalahan di lini pertahanan telah menjadi fokus utama pembahasan internal.
- Getty Images Sport
Dumfries menantang Belanda untuk berbenah lebih baik
Dumfries telah menyampaikan seruan penyemangat kepada rekan-rekannya di tim Belanda, mendesak mereka untuk membenahi kerentanan di lini belakang menjelang pertandingan melawan Serbia di Philips Stadion. Sebagai sosok reguler di pertahanan tim nasional, Dumfries menyoroti bahwa skuad yang diperkuat para bek berkualitas tinggi seperti itu seharusnya tidak begitu sering kebobolan.
"Itu tantangan yang bagus bagi tim. Kami ingin mengubah keadaan dan kebobolan lebih sedikit gol," kata Dumfries. "Itu bukan masalah, tetapi tentu saja itu menjadi perhatian. Ketika Anda melihat para bek yang kami miliki, seharusnya Anda tidak kebobolan sebanyak itu. Itu adalah hal yang kami beri perhatian dan sedang kami upayakan untuk diperbaiki."
Kekhawatiran atas jadwal internasional
Meski fokus tetap tertuju pada performa di lapangan, struktur kalender internasional juga menjadi bahan perdebatan di dalam skuad. Jeda Nations League saat ini dipadatkan menjadi satu masa jeda yang lebih panjang, alih-alih format tradisional yang terbagi. Dumfries mengungkapkan sejumlah keberatan tentang bagaimana perubahan jadwal ini memengaruhi pemain yang harus menghabiskan banyak waktu jauh dari komitmen domestik mereka.
Pemain berusia 28 tahun itu mengisyaratkan bahwa ia bukan penggemar format baru ini karena absennya lebih lama dari tugas klub. "Jeda selama itu di tengah musim sangat banyak," ujar sang bek. "Saya sebenarnya tidak mendukungnya, karena Anda jauh dari klub untuk waktu yang cukup lama. Saya juga sedikit lebih menyukai format sebelumnya, tetapi ya, kami harus menghormati jadwal."
- AFP
Ujian pertahanan pamungkas
Terlepas dari kekhawatiran di lini belakang, ada rasa optimisme yang menyelimuti era baru di bawah Xavi. Tim ini telah menunjukkan fleksibilitas taktik yang diperbarui dan kemampuan untuk mendominasi penguasaan bola, meski fase transisi membuat mereka terekspos. Serbia akan memberikan ujian fisik yang pasti menguji keteguhan Belanda dalam duel udara dan situasi bola mati. Bagi Dumfries dan rekan-rekannya di lini empat bek, laga ini berarti lebih dari sekadar tiga poin; ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka akhirnya bisa menguasai seni mencatat nirbobol. Menutup rapat pertahanan akan sangat penting jika Belanda ingin menyalip posisi di grup mereka dan melaju ke fase gugur.
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