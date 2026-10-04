Denzel Dumfries menuntut perbaikan lini pertahanan saat Belanda yang rapuh memburu clean sheet pertama pada 2026

Belanda bersiap menghadapi Serbia di Nations League pada hari Minggu dengan tujuan yang jelas: tidak kebobolan. Meski belum terkalahkan di bawah arahan pelatih kepala Xavi, Belanda kesulitan menunjukkan soliditas pertahanan sepanjang tahun kalender ini. Faktanya, mereka gagal mencatatkan satu pun clean sheet dalam 11 pertandingan sepanjang 2026, statistik yang tetap menjadi sumber frustrasi bagi skuad.

Tim itu baru-baru ini harus bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan satu poin melawan Yunani, yang menyoroti semangat juang mereka sekaligus kerentanan yang masih berlanjut di lini belakang. Saat ini berada di posisi kedua grup Nations League mereka dengan satu kemenangan dan dua hasil imbang, kesalahan-kesalahan di lini pertahanan telah menjadi fokus utama pembahasan internal.