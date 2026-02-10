Muak Dengan Donald Trump! Denmark Pertimbangkan Boikot Piala Dunia 2026 Di AS Gara-Gara Isu Greenland
APA YANG TERJADI?
Jika Denmark lolos ke Piala Dunia di Amerika Utara pada Maret melalui babak play-off, belum tentu negara tersebut benar-benar akan berangkat. Parlemen Denmark akan segera memutuskan apakah negara tersebut ingin berpartisipasi dalam turnamen sepakbola terbesar di dunia itu, mengingat perdebatan sengit yang sedang berkecamuk di dalam negeri.
Pemicu utama keraguan ini adalah ketegangan hubungan diplomatik dengan tuan rumah utama, Amerika Serikat. Ketegangan memuncak setelah presiden AS Donald Trump berulang kali menyerukan akan mencaplok Greenland, wilayah yang secara resmi merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Komentar ini memicu kemarahan besar di Denmark dan wacana boikot.
APA YANG DIKATAKAN?
Menanggapi situasi panas ini, Federasi Sepakbola Denmark (DBU) mengambil sikap netral namun tegas dalam rapat dewan mereka. Mereka memutuskan bahwa keputusan akhir mengenai keikutsertaan Denmark di Piala Dunia harus diambil oleh wakil rakyat di parlemen, bukan oleh federasi olahraga.
DBU menekankan bahwa bukan peran mereka untuk campur tangan dalam masalah geopolitik yang sensitif ini. "Tanggung jawab itu terletak pada parlemen," kata seorang juru bicara asosiasi tersebut.
Jika mayoritas parlemen memberikan suara menentang partisipasi, tim nasional Denmark dipastikan tidak akan berangkat ke Amerika Utara, meski mereka berhasil lolos secara teknis di lapangan.
TAHUKAH ANDA?
Situasi serupa pernah muncul empat tahun lalu seputar Piala Dunia di Qatar. Saat itu, kritik keras juga melanda Denmark terkait partisipasi mereka karena isu pelanggaran hak asasi manusia selama pembangunan stadion. DBU kala itu juga menyerahkan keputusan tersebut kepada parlemen.
Namun, pada akhirnya parlemen memutuskan untuk tidak mengadakan pemungutan suara resmi, yang berarti Denmark tetap berangkat ke turnamen di Timur Tengah tersebut. Kini, sejarah berulang dengan isu kedaulatan wilayah sebagai pemicunya.
BERIKUTNYA?
Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan akan menjadi turnamen pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara sekaligus: Amerika Serikat (11 kota), Meksiko (3 kota), dan Kanada (2 kota).
Sebelum keputusan politik diambil, Tim Dinamit harus terlebih dahulu memastikan tiket lolos lewat jalur play-off pada Maret mendatang, setelah sebelumnya gagal lolos otomatis akibat kekalahan dari Skotlandia di bulan November.
