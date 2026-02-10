Muak Dengan Donald Trump! Denmark Pertimbangkan Boikot Piala Dunia 2026 Di AS Gara-Gara Isu Greenland

Jika Denmark lolos ke Piala Dunia di Amerika Utara pada Maret melalui babak play-off, belum tentu negara tersebut benar-benar akan berangkat. Parlemen Denmark akan segera memutuskan apakah negara tersebut ingin berpartisipasi dalam turnamen sepakbola terbesar di dunia itu, mengingat perdebatan sengit yang sedang berkecamuk di dalam negeri.

Pemicu utama keraguan ini adalah ketegangan hubungan diplomatik dengan tuan rumah utama, Amerika Serikat. Ketegangan memuncak setelah presiden AS Donald Trump berulang kali menyerukan akan mencaplok Greenland, wilayah yang secara resmi merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Komentar ini memicu kemarahan besar di Denmark dan wacana boikot.