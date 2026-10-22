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Dengan voting: para editor Kooora memilih peraih Ballon d'Or

FEATURES
L. Yamal
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
F. Ruiz
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol
Inggris
Prancis
Argentina
Georgia

Persaingan ketat dan suara yang berimbang

Beberapa hari sebelum tirai sirkuit perlombaan Ballon d'Or diturunkan, seluruh mata tertuju pada momen yang akan mengungkap identitas pemain yang meraih penghargaan terbesar atas satu tahun luar biasa penuh persaingan dan kecemerlangan.

Sementara nominasi beragam dan prediksi berbeda-beda, suara tetap menjadi tolok ukur yang menentukan perlombaan ini, serta memberi setiap kandidat kesempatan untuk menerjemahkan pencapaian individu dan kolektifnya menjadi pengakuan atas keunggulannya dibanding para pesaingnya.

Dalam upaya memetakan arah pemungutan suara di kalangan jurnalistik Arab, para editor Kooora, situs olahraga Arab nomor satu, mengadakan pemungutan suara khusus untuk memilih pemenang Ballon d'Or, dengan mengadopsi mekanisme pembagian poin yang diterapkan pada penghargaan utama tersebut.

Hasilnya memberikan gambaran yang jelas tentang peringkat para kandidat berdasarkan pilihan 15 editor, dalam sebuah perlombaan yang menunjukkan perbedaan preferensi serta kedekatan relatif pada sejumlah posisi, sebelum akhirnya sosok pemuncak tampak jelas dalam hasil akhir.

  • Posisi istimewa

    Ballon d'Or, yang dipersembahkan oleh majalah "France Football", merupakan salah satu penghargaan individu paling bergengsi dalam dunia sepak bola, karena memiliki kedudukan istimewa di mata para pemain dan penggemar, serta hasilnya digunakan setiap tahun untuk mengukur sejauh mana apresiasi yang diraih oleh bintang-bintang terbaik olahraga ini.

    Pemilihan pemenang tidak hanya bergantung pada jumlah gol atau trofi semata, melainkan proses pemungutan suara turut mempertimbangkan penampilan individu, kontribusi pemain bersama timnya, pencapaian kolektif, di samping citra umum yang ditampilkannya selama periode penilaian, sesuai dengan kriteria penghargaan tersebut.

    Dengan semakin dekatnya pengumuman pemenang edisi tahun ini pada Senin mendatang, perdebatan mengenai identitas pemain yang layak dinobatkan menjadi semakin penting, terutama di tengah perbedaan selera dan penilaian di antara para pemilih, bahkan ketika mereka menyaksikan kompetisi yang sama dan berpijak pada fakta yang serupa.



  • Bagaimana para editor Kooora memberikan suara?

    Pemungutan suara yang dilakukan oleh para editor Kooora melibatkan partisipasi 15 jurnalis, yang masing-masing memilih 3 pemain secara berurutan, mulai dari peringkat pertama hingga ketiga.

    Untuk menjaga konsistensi perbandingan dengan penghargaan utama, ketiga peringkat tersebut memperoleh bobot poin yang sama seperti yang digunakan dalam sistem Ballon d'Or: 15 poin untuk peringkat pertama, 12 poin untuk peringkat kedua, dan 10 poin untuk peringkat ketiga.

    Berdasarkan hal tersebut, kemenangan tidak hanya bergantung pada berapa kali seorang pemain dipilih di peringkat pertama, tetapi pada total poin yang dikumpulkannya dari berbagai suara.

    Seorang pemain bisa saja memperoleh keunggulan yang jelas dalam pilihan peringkat kedua dan ketiga, sehingga memperkuat perolehan akhirnya, meskipun ia tidak memimpin dalam jumlah suara pertama.

    Sistem ini memungkinkan pilihan para editor diubah menjadi peringkat numerik yang jelas, yang mencerminkan preferensi kelompok secara keseluruhan, alih-alih sekadar menghitung suara yang menempatkan setiap pemain di posisi teratas.

  • Perebutan Puncak Klasemen

    Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan di antara para kandidat yang memperoleh poin dalam pemungutan suara.

    Lamine Yamal memuncaki daftar peraih posisi pertama, setelah ia dipilih oleh 7 editor di urutan teratas, sementara Harry Kane menjadi yang paling banyak hadir di posisi kedua, hal yang membantunya memperkuat total perolehannya.

    Adapun Kylian Mbappe, ia mempertahankan posisinya di antara para pesaing terkemuka, dengan memanfaatkan beragam suara yang ia peroleh di tiga posisi teratas.

    Sebaliknya, Lionel Messi muncul dalam pilihan sejumlah editor, sementara Kvaratskhelia dan Fabian Ruiz memperoleh poin yang lebih sedikit, sesuai dengan urutan akhir pemungutan suara tersebut.

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  • Pemenang dan klasemen akhir

    Lamine Yamal memastikan kemenangan dalam pemungutan suara yang digelar para editor Kooora, setelah mengumpulkan 195 poin, mengungguli Harry Kane yang berada di posisi kedua dengan 162 poin, sementara Kylian Mbappe menempati posisi ketiga dengan 116 poin.

    Lionel Messi berada di posisi keempat dengan 45 poin, lalu Kvaratskhelia kelima dengan 22 poin, dan Fabian Ruiz keenam dengan 15 poin.

    Dengan demikian, pemungutan suara para editor Kooora memberikan keunggulan kepada Yamal, yang unggul dalam jumlah suara yang menempatkannya di posisi pertama, serta mengumpulkan perolehan kuat dari pilihan posisi kedua dan ketiga.

    Meski begitu, hasil ini tetap merupakan cerminan pendapat para peserta dalam pemungutan suara khusus situs ini, dan tidak mewakili hasil resmi atau indikator yang menentukan identitas pemenang sebenarnya dari Ballon d'Or.

    Pengumuman resmi tetap menjadi momen yang akan mengakhiri segala spekulasi, dan mengungkap nama yang akan meraih penghargaan di akhir perlombaan ini.



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